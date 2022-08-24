ЦСКА — «Динамо». Сергей Фёдоров сделает ещё круче, чем со «Спартаком»

25 августа состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех «Динамо» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Динамо» М 25 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.42. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.00.

Прогноз и анализ матча Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Динамо» (25.08.2022)

С 25 по 28 августа в Москве пройдёт Кубок мэра Москвы. В соревновании примут участие сразу шесть команд, поделённых на две группы. Группа А представляет из себя троих участников: «Амур» из Хабаровска, «Динамо» и ЦСКА из Москвы. В группе В расположились «Витязь» из Подольска, «Куньлунь» из Пекина и московский «Спартак».

Уже ставший традиционным турнир проводится с 2008 года, по итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. 25 августа стоит обратить внимание на противостояние столичных команд. ЦСКА Сергея Фёдорова схлестнётся с «Динамо» Алексея Кудашова. Встреча пройдёт на льду «Мегаспорта» в Москве. Начало — в 18:00 мск.



ЦСКА после победы в Кубке Гагарина провёл лишь две товарищеские встречи. Сперва неудачно армейцы погостили в Минске у местного «Динамо» (1:6). А накануне в столичном дерби переиграли «Спартак» (6:3). Хотя гости имеют явные проблемы, а потому такая победа ценится чуть меньше.



У Сергея Фёдорова по составу проблем нет: костяк сохранился, а точечные подписания пришлись очень кстати. Как раз недавно подписанный шведский защитник «Тампы» Фредрик Классон сыграл первый матч. А Максим Мамин, вернувшись из «Флориды», в первом матче забросил шайбу. Вот это результат!

«Динамо» же успело выиграть в предсезонке лишь два матча из шести. Сперва одолело проблемный «Витязь» (2:0), а следом в столичном дерби бело-голубые оставили не у дел «Спартак» (4:2). Накануне же команда проиграла в голевом матче «Торпедо» (6:7 Б). Впечатляет результативность, от матча к матчу «Динамо» прибавляет. Жаль, только побед от этого больше не становится.

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Явно не хватает в защите взрослых и опытных ребят. Хорошо, хоть есть Джордан Уил, который уже сыграл первые матчи за клуб и отметился двумя ассистами. Плюс приехал шведский форвард Якоб Лилья, который в последней встрече отметился голом и передачей. Вроде бы неплохо, но на фоне ЦСКА это кажется не такой уж грозной силой.

При этом очных встреч за всю историю противостояний набежало аж 79. 41 победа на счету армейцев и 38 у бело-голубых. Преимущества практически нет ни у кого. Плюс подопечные Сергея Фёдорова сыграли лишь две встречи в предсезонке, а «Динамо» за последние матчи прибавило в нападении, да тонус с сыгранностью должны быть в порядке.



Потому фаворитом одну из команд назвать сложно. У ЦСКА остался прежний костяк, но до совершенства ещё далеко, а тонус и сыгранность приходят не сразу. Бело-голубые хоть и прибавили, но побед по-прежнему нет. Зато из последних 10 игр лишь в двух тотал был ниже четырёх шайб. От этого и оттолкнёмся.



Можно рассмотреть ставку на тотал больше 5 шайб за 1.73. Статистика очных встреч не против. Конечно, кто любит риск, может проверить лобовую победу ЦСКА через тотал больше 4.5 шайбы за 2.10. По составу армейцы выглядят сильнее, а у бело-голубых со звёздами теперь беда. Алексей Кудашов делает всё, что в его силах, но молодняк не всегда хорош.

Плюс Сергей Фёдоров вряд ли забыл поражение от Алексея Кудашова в том году на Кубке мэра Москвы. Как раз тогда оба специалиста только начали работать в клубах. ЦСКА в тот период проиграл два матча за два дня, а сейчас есть возможность вернуть должок и исправить положение дел.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и ставка на матч Кубка мэра Москвы 25 августа 2022 года

ЦСКА сыграл лишь две встречи, но костяк прежний, плюс хорошие точечные усиления. «Динамо» пока успехами не балует, зато последние матчи получились результативными. Впрочем, у номинальных хозяев проблем нет. Пора вернуть должок за прошлый Кубок мэра Москвы. Так что проверим ставку на победу ЦСКА через тотал больше.



Ставка: победа ЦСКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

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