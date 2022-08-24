«Шериф» — «Пюник». Для победы над армянами Вернидуб не нужен

25 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Пюник». Начало — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу молдавского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех армян оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Шериф» — «Пюник» 25 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч финала квалификации ЛЕ «Шериф» – «Пюник» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.27.

Анализ и прогноз на матч финала квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Пюник» (25.08.2022)

25 августа «Шериф» на одноимённом стадионе в Тирасполе проведёт второй матч с «Пюником» в квалификации Лиги Европы. Первая встреча команд закончилась ничейным результатом. Скучное противостояние завершилось со счётом 0:0. Этот результат предпочтителен для молдавского коллектива. Теперь он будет играть в решающем матче финала ЛЕ на своём поле, где идёт в роли фаворитов.

Познакомиться с «Шерифом» ближе болельщики многих стран смогли в прошлом сезоне. Клуб проявил характер, запомнившись победой над мадридским «Реалом». Такие команды нужно уважать за результат, которого они добиваются даже без звёзд в составах. Те дни навсегда останутся в памяти болельщиков жёлто-чёрных. Все достижения сезона-2021/2022 принадлежат Вернидубу, но сейчас он в «Кривбассе».

Новый главный тренер – Степан Томас. Насколько хорошо он справляется с работой, можно оценить по состоянию клуба. «Шериф» после четырёх туров в молдавской лиге занимает первое место, победив трижды и один раз сыграв вничью. С квалификацией в Лигу чемпионов хорватский специалист не справился. Жёлто-чёрные вылетели, а теперь испытывают удачу в Лиге Европы. Осталось только пройти «Пюник».

В преддверии финального матча еврокубков «Шериф» одержал разгромную победу в игре с «Бельцы». Молдавский клуб выиграл со счётом 3:0. Игроком тура Суперлиги назвали Стива Амбри – автора одного из забитых голов в тот день. На счету спортсмена уже два мяча в четырёх встречах. Он является новичком, перешёл из «Сошо». Победа и отличная форма футболистов – очень важный фактор перед ответственной игрой.

«Шериф» не пропускает на протяжении трёх противостояний. Отлично работает защита и выдерживает натиск атаки соперников. Большим доверием последнее время пользуется Дмитрий Челядник. Он стоял на воротах во время двух из трёх «сухих» матчей. В предыдущей победной игре его место занял украинец Максим Коваль. Новичок ранее играл в «Аль-Фат», а теперь может стать основным в сильном молдавском клубе.

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«Пюник» чемпион Армении и яркий представитель страны на еврокубках. Команда, точно так же, как её соперник, не прошла квалификацию в Лигу чемпионов. Обидчиком армянского коллектива стала сербская «Црвена Звезда». Клуб потерпел поражения в обеих встречах с общим счётом 0:7. Атака оказалась настолько неуверенной и слабой по сравнению с обороной противника, что за 120 минут нанесла пять ударов в створ.

Теперь у подопечных Меликяна есть шанс пробить дорогу в Лигу Европы. «Пюник» всерьёз переживает за результат и матч с молдавским клубом. За шесть игр он забил всего один мяч. Произошло это в первенстве страны. Команда выиграла во встрече с «Шираком» со счётом 1:0. Три предыдущие игры заканчивались максимум одним забитым мячом.

Если у «Шерифа» настроение поднялось после разгромной победы в матче первенства Молдавии, то у «Пюника» оно упало. Клуб недавно проиграл в 4-м туре армянской Премьер-лиги «Вану» со счётом 0:1. Это поражение вызывало недоумение у болельщиков. Никто не думал, что подопечные Меликяна провалятся.

В первой игре между командами владел инициативой «Шериф». Жёлто-чёрные оказывали давление на защиту, но до гола дело не довели. Подопечные Степана Томаса играли на результат, ведь ничья на выезде – это лучший исход. На домашнюю игру тренер подготовил состав по-иному. Футболисты наверняка пойдут вперёд и завладеют мячом со стартовых минут. Им достаточно забить быстрый гол и выставить «автобус».

Прогноз и ставки на матч финала квалификации ЛЕ «Шериф» — «Пюник» 25 августа 2022 года

Болельщикам армянского клуба не позавидуешь. Хозяева будут играть только на результат, им незачем раньше времени раскрываться и лишний раз рисковать. Благодаря домашней обстановке и опыту игроков «Шериф» быстро определится с ролью. Гостям придётся работать по ситуации, но в большей части так, как выгоднее молдавскому коллективу. Итогом встречи может стать один забитый мяч, и его авторами окажутся футболисты из «Шерифа». Рекомендуем поставить на победу хозяев всухую.

Ставка: победа «Шерифа» всухую за 2.16.

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