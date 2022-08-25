«Сочи» — «Химки». Увольнение Юрана аукнется ещё не раз

Сочинцы с Нобоа в составе хороши, а у химчан хаос даже внутри клуба.

26 августа состоится матч 7-го тура чемпионата России «Сочи» — «Химки». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Сочи»: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех химчан оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки» 26 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Сочи» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьёт «Сочи», сыграет коэффициент 1.14. Гол «Химок» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Сочи» — «Химки» (26.08.2022)

Открывает программу 7-го тура Российской Премьер-Лиги встреча в Сочи. В город на берегу Чёрного моря отправились шокированные отставкой Сергея Юрана подмосковные «Химки». Причём потеряли харизматичного наставника не из-за неудач на футбольном поле, ведь стартовали в чемпионате России успешно. Смена тренера привела к двум поражениям подряд с общим счётом 1:6. Теперь «Химкам» предстоит сыграть с «Сочи», который в последнем матче показал динамичный атакующий футбол.

Сочинцы на старте сезона испытывали серьёзные проблемы с командным взаимодействием, поскольку вместе с главным тренером Владимиром Федотовым «Сочи» покинули ключевые игроки. Родригао и Кассьерра выступали системообразующими футболистами, поэтому для поиска адекватной замены у нового тренерского штаба ушло практически два месяца. Наконец им удалось несколько переформатировать тактическую схему и заиграть гораздо продуктивнее.

Лидеры обороны «Сочи» Артём Макарчук, Артём Мещанинов и серб Ваня Дркушич наладили взаимодействие. Теперь они набираются опыта, поскольку на высшем уровне провели не так много игр. С этим связаны ошибки в простых ситуациях. Например, в последней встрече с «Ростовом» не только пропустили два мяча с игры, но и привезли два 11-метровых в ворота голкипера Дениса Адамова. Футболистам «Сочи» откровенно повезло, что сопернику изменила удача при исполнении пенальти — два промаха из двух.

Атакующая линия у «Сочи» работает без особых нареканий. В центре поля великолепно взаимодействуют Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. Они не только создают голевые ситуации для партнёров, но и сами регулярно оказываются на острие атаки. За шесть прошедших с начала чемпионата России туров Нобоа отправил в сетку ворот соперников четыре мяча и дважды точные удары выполнил Юсупов. Результативная связка полузащитников «Сочи» стала главным фактором в нашем прогнозе в пользу победы хозяев.

Подмосковные «Химки» стали жертвами интриг внутри клуба. Неразбериха и хаос в команде возникли после скоропалительной отставки харизматичного тренера Сергея Юрана. Гости показывали современный футбол, в котором органично сочетались быстрые фланговые контратаки и высокий прессинг. Это помогло на последних минутах забить «Зениту» и сравнять счёт в матче с действующим чемпионом (1:1).

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Появление у руля команды Николая Писарева не вызвало никакого энтузиазма у футболистов. «Химки» уступили в двух встречах подряд, пропустив шесть мячей. Из игры команды пропала стройность. Весьма вероятно, Писарев будет перестраивать тактическую схему под свои принципы, а такие процессы не происходят быстро. Стоит предположить, что два или три тура гости будут выглядеть слабо.

История очных встреч состоит из 16 матчей. Шесть матчей выиграли хозяева, четыре победы записали в актив футболисты подмосковных «Химок» и шесть игр завершились ничейным исходом. Разница мячей 15:14 в пользу «Сочи». Отметим для прогноза, что последняя очная игра на стадионе «Фишт» завершилась победой хозяев с преимуществом в три мяча (3:0).

После отличного старта в чемпионате России футболисты «Химок» угодили в кризис. Насколько быстро они преодолеют трудности, полностью зависит от умения тренерского штаба Николая Писарева принимать верные тактические решения и управлять атмосферой в раздевалке. На фоне красно-чёрных «Сочи» выглядит командой без слабых мест. Весьма вероятно, она возьмёт верх с преимуществом в два и более мячей. На наш взгляд, перспективно выглядит ставка Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.57.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Химки» 26 августа 2022 года

«Сочи» в последних встречах умело атакует ворота соперника и владеет инициативой в центре поля. В обороне до сих пор присутствуют ошибки, но с каждым туром их становится меньше. Соперник сочинцев погряз во внутренних раздорах и противоречиях. Игра «Химок» в последних двух встречах — ниже всякой критики. Вряд ли тренерский штаб Писарева сумеет решить проблемы к 7-му туру.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.57.

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