«Лацио» — «Интер». За Лукаку и Иммобиле не заржавеет

26 августа состоится матч 3-го тура Серии А «Лацио» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Победа «Лацио» оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Серии А «Лацио» — «Интер» 26 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Лацио» — «Интер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.27. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер» (26.08.2022)

Матч 3-го тура чемпионата Испании «Лацио» — «Интер» состоится 26 августа в городе Рим на стадионе «Олимпико», начало — в 21:45 мск. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Чего ожидать от грядущего противостояния? Разбираемся вместе.

«Лацио» завершил прошлый сезон на пятой строчке, улучшив предыдущий результат. Маурицио Сарри перешёл на атакующую расстановку 4-3-3, продолжив развивать высокий прессинг и контрпрессинг при игре без мяча. Также добавил элемент динамичности через широкий билд-ап с короткими перепасовками. В прошлом сезоне команда выполняла в среднем 524 передачи за матч — лучший показатель.



В стартовых двух турах текущего сезона подопечные Маурицио Сарри набрали четыре очка. Удаление вратаря Луиша Мануэла Максимиану в дебюте встречи с «Болоньей» серьёзно ударило по клубу. «Орлы» заставили болельщиков поволноваться, ведь Чиро Иммобиле забил победный гол лишь на 79-й минуте, установив окончательный счёт встречи — 2:1. Во 2-м туре «орлы» не сумели найти брешь в слаженной обороне «Торино», расписав «сухую» ничью. Неплохой старт, но могло быть и лучше.



В межсезонье ряды бело-голубых покинуло полдюжины игроков — Пепе Рейна, Томас Стракоша, Жордан Лукаку, Денис Вавро, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Хоакин Корреа и Ведат Мурики. Пополнили ряды «орлят» Луиш Максимиану, Николо Казале, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи, Матиас Весино и Маркос. По именам не такие громкие замены.

В последнем чемпионском сезоне «Интера» ещё под началом Антонио Конте бельгийский форвард Ромелу Лукаку заработал 35 очков по системе «гол+пас» — 24+11. Потому возникает вопрос. Прошлогодняя проигранная чемпионская гонка — это результат ротации на тренерском мостике или отсутствия бельгийца?

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«Интер» в прошлом сезоне продолжил играть по схеме с тремя защитниками. Симоне Индзаги лишь немного модернизировал тактическую схему Антонио Конте. С 3-4-1-2 перешёл на 3-5-2, сохранив акцент на надёжности игры в обороне. Однако выиграть золотые медали не удалось.

Процесс перестройки проходил не очень гладко. На первых порах позиционный футбол через широкий билд-ап с быстрыми фланговыми атаками и кроссовыми передачами (в среднем 21 пас за игру — лучший показатель в прошлом розыгрыше Серии А) вызывал вопросы к обороне, но не к результатам. За стартовые девять туров «змеи» пропустили 12 голов, набрав 18 очков. Только с начала зимней части сезона команда играла как цельный механизм и полноценно включилась в борьбу за скудетто.

В итоге «Интер» проиграл чемпионскую гонку, набрав на два очка меньше «Милана», но добился прогресса в командном взаимопонимании. В прошлом сезоне подопечные Симоне Индзаги выполняли по 17,8 удара (из них — 6,7 в створ). Лаутаро Мартинес и компания забили 84 мяча. Это лучшие показатели в чемпионате Италии. Аргентинский форвард набрал 24 очка по системе «гол+пас» — 21+3. Это третий показатель результативности и четвёртый полезности в прошлом розыгрыше Серии А.



Летом, помимо отправившихся в аренду Стефано Сенси, Валентино Лацаро и Андреа Пинамонти, команду покинули Александр Коларов, Эндрю Гравильон, Чезаре Казадей, Матиас Весино, Андреа Раноккия, Артуро Видаль, Алексис Санчес и Иван Перишич. Лишь последних трёх можно отнести к игрокам стартовой обоймы и ближайшего резерва.



В обратном направлении последовали Андре Онана, Генрих Мхитарян и Хоакин Корреа, а также Рауль Белланова, Кристьян Аслани и Ромелу Лукаку на правах аренды с правом последующего выкупа. Как видно, имена входящих трансферов гораздо громче, нежели у римского оппонента. В этом тоже преимущество гостей.

На старте текущего сезона «Интер» контролирует мяч в среднем 62,3% игрового времени (второй результат). Игроки выполняют по 19 ударов, из которых 8,5 — в створ ворот (четвёртый и первый показатели). В матче с «Лечче» чёрно-синие добыли минимальную победу со счётом 2:1, сильно расслабившись после гола Ромелу Лукаку в дебюте встречи. Зато к «Специи» отнеслись со всей серьёзностью, забив три безответных мяча.

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«Интер» более убедительно смотрится на старте сезона. Атакующие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку уже набрали по два очка по системе «гол+пас» — оба по 1+1. Вряд ли на «Олимпико» один из них не сумеет отличиться результативным действием. «Лацио» хорош в родных стенах. Лишь три клуба в прошлом сезоне набрали больше очков в домашних матчах. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «обе забьют» за 1.64.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Серии А «Лацио» — «Интер» 26 августа 2022 года

В пяти последних очных встречах команды забивали друг другу. В прошлом сезоне «Лацио» лишь в двух домашних встречах не сумел отметиться голом в ворота соперника. За Лаутаро Мартинесом, забившим в прошлом сезоне 21 мяча, и Ромелу Лукаку, желающим восстановить реноме голеадора после неудачного прошлого сезона в «Челси», тоже не заржавеет. Отсюда ставка на «обе забьют» за 1.64.



Ставка: обе забьют за 1.64.

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