«Пари НН» — «Динамо». Захарян, Тюкавин и Шунин тоже не прочь потягаться с «Зенитом»

27 августа состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» 27 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (27.08.2022)

Позади уже шесть туров Российской Премьер-Лиги. На 27 августа запланированы три встречи 7-го тура соревнования. В самой ранней из них на стадионе «Нижний Новгород» померяются силами местный «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

За шесть первых встреч текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» одержал только одну победу — над ужасно начавшим сезон «Уралом» (1:0). Также он сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и ЦСКА (2:2). В остальных матчах нижегородцы потерпели поражения, в том числе болезненные от «Химок» (0:3) и «Ростова» (3:4).



Над «Уралом» нижегородцы одержали победу не без удачи. На руку им сыграла красная карточка, которую на 62-й минуте схлопотал полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. Если бы борьба шла в равных составах все 90 минут, то им вряд ли удалось бы взять три очка. Местами екатеринбуржцы даже смотрелись лучше.



Похоже, руководство клуба из Нижнего Новгорода совершило ошибку, заменив Александра Кержакова на Михаила Галактионова в межсезонье. Новый наставник нижегородцев пока не справляется со своими обязанностями. При нём команда демонстрирует невнятный футбол и терпит закономерные неудачи.

А вот руководство «Динамо», судя по всему, не прогадало с выбором нового главного тренера. Славиша Йоканович пока что выглядит достойной заменой перебравшемуся в «Герту» Сандро Шварцу. Вместе с сербским наставником бело-голубые не потерпели ни одного поражения за шесть туров нынешнего розыгрыша РПЛ.

Воспитанник «Барселоны» на следующей неделе перейдёт в «Спартак».

Сначала москвичи сыграли вничью с крепким «Ростовом» Валерия Карпина (1:1), разгромили «Торпедо» (4:0) и поделили очки с «Факелом» (3:3). А затем они одержали верх над «Крыльями Советов» (2:0), сыграли вничью с окрепшим «Краснодаром» (0:0) и, наконец, перехитрили «Спартак» (1:0). Впечатляет.

Любопытно то, что в четырёх из этих шести матчей «Динамо» сумело сыграть «на ноль». Таким же достижением к данному часу может похвастаться только лидирующий «Зенит». За столь потрясающую надёжность в обороне в первую очередь стоит отдать должное опытному Антону Шунину и Роберто Фернандесу, который присоединился к клубу из Москвы этим летом.



Молодой парагваец быстро влился в ритм чемпионата России. Три последних встречи соревнования он провёл на высшем уровне, за что получил признание сокомандников и не только. В одном из интервью защитник заявил о том, что он очень рад находиться в «Динамо». К сожалению для болельщиков бело-голубых, не все легионеры такие, как Фернандес.



Недавно вслед за Иваном Ордецом, Фабианом Бальбуэной и Гильермо Варелой покинул московский клуб полузащитник Никола Моро. Уход ещё одного иностранца, безусловно, усложняет жизнь Славише Йокановичу. С другой стороны, у тренера в запасе много перспективных футболистов. Найти аналог хорватскому хавбеку сербскому тренеру наверняка не составит труда. Но на это потребуется время.



На данный момент москвичи располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы над нижегородцами они либо поднимутся выше, либо останутся в топ-4. Думаем, бело-голубые без проблем одолеют «Пари НН». Без Александра Кержакова клуб из Нижнего Новгорода, честно говоря, пока выглядит беспомощно.

Сейчас клуб из Нижнего Новгорода располагается в нижней части турнирной таблицы — на 13-м месте. Возможно, ещё одна смена главного тренера в зимнее трансферное окно поможет реабилитироваться. А может, Галактионов и сам сумеет исправить положение в будущем. Однако в предстоящем матче в победу его подопечных верится с большим трудом. Возьмём П2 за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» 27 августа 2022 года

Результаты в первых шести встречах текущего розыгрыша чемпионата России говорят о тотальном превосходстве московского «Динамо» над «Пари Нижний Новгород». Очевидно, у бело-голубых лучше тренер, а также сильнее и сыграннее состав. Думается, домашние стены не спасут нижегородцев от неудачи. Сейчас их футбол далёк от того, который был при Александре Кержакове.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.80.

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