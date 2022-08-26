«Саутгемптон» — «МЮ». У Роналду есть дела поважнее

27 августа состоится матч 4-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Почему «МЮ» ждёт провал в матче с «Саутгемптоном».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «МЮ» (27.08.2022)

Миновало уже три тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 27 августа запланирован матч, который откроет программу 4-го тура. На стадионе «Сент-Мэри» померяются силами местный «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

За последние 12 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал лишь одну победу — над лондонским «Арсеналом» (1:0). Также он сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) и «Брайтоном» (2:2). В остальных встречах подопечные Ральфа Хазенхюттля потерпели поражения, в том числе от «Брентфорда» (0:3).

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Встречу с «Брентфордом» мы упомянули не случайно. В течение этой игры болельщики клуба из Саутгемптона скандировали в адрес Хазенхюттля, что «он будет уволен утром». Из-за недовольства фанатов и плохих результатов руководство «Саутгемптона» всерьёз задумалось над тем, чтобы распрощаться с австрийским тренером в межсезонье.



Смысла продолжать сотрудничество с Хазенхюттлем, пожалуй, действительно не было. Вместе с ним «святые» закончили на 15-м месте позапрошлый и минувший розыгрыши чемпионата Англии. Однако боссы «Саутгемптона» решили дать австрийскому специалисту ещё один шанс. Пока не совсем понятно зачем.

За три первых тура текущего розыгрыша АПЛ «святые» под руководством Хазенхюттля добыли только одну победу — над ужасно начавшим сезон «Лестером» (2:1). Также они сыграли вничью с «Лидсом» (2:2) и потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (1:4) Антонио Конте. Посмотрим, что будет дальше.

«Манчестер Юнайтед» тоже не лучшим образом закончил минувший сезон. Зато в преддверии грядущего главным тренером клуба стал Эрик тен Хаг, выигравший в прошлом сезоне чемпионат Нидерландов с «Аяксом». Под руководством голландца манкунианцы оживились и здорово провели предсезонку. За шесть товарищеских встреч они потерпели только одно поражение — от мадридского «Атлетико».

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Тем не менее в текущем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы», несмотря на точечные усиления Кристианом Эриксеном, Лисандро Мартинесом и Тиреллом Маласией, стартовали с двух неудач кряду. Сначала они уступили «Брайтону» (1:2), а затем потерпели разгромное поражение от «Брентфорда» (0:4).



К матчу 3-го тура с «Ливерпулем» Эрик тен Хаг подготовился ещё основательнее. В преддверии встречи голландец развесил по всему тренировочному комплексу цитаты экспертов, которые содержат критику «красных дьяволов». Кроме того, статистические данные, наглядно демонстрирующие отставание его подопечных от оппонентов. Мотивация сработала идеально.



Так здорово, пусть и вторым номером, «Манчестер Юнайтед» не играл чуть ли не со времён сэра Алекса Фергюсона. В результате одержана победа со счётом 2:1. Стоит отметить, что Криштиану Роналду тен Хаг выпустил только на 86-й минуте матча. А Гарри Магуайр и вовсе остался в запасе.

В прошлом сезоне португалец и англичанин были основообразующими футболистами. Эрик тен Хаг же по объективным причинам больше доверяет другим своим подопечным. Кстати, Роналду в ближайшее время может перебраться в дортмундскую «Боруссию». Хотя для начала ему надо бы разобраться с апрельским скандалом.

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Как бы там ни было, мы бы взяли П2 за коэффициент 1.83. Совсем недавно к манкунианцам присоединился выступавший за мадридский «Реал» Каземиро. Теперь состав «красных дьяволов» выглядит ещё более пугающе. У «Саутгемптона» столь именитых футболистов в наличии нет. Немудрено, ведь «святые» уже не первый год являются аутсайдерами чемпионата Англии.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2022 года

«Саутгемптон» ужасно закончил минувший сезон и не лучшим образом начал текущий. Думается, Ральфа Хазенхюттля руководство «святых» оставило у руля напрасно. Наставник уже не первый год возглавляет клуб, но до сих пор не сумел отладить рабочие механизмы игры. «Манчестер Юнайтед» же понемногу начинает находить свой футбол при Эрике тен Хаге, о чём свидетельствует победа над мощным «Ливерпулем». Думается, окрепший благодаря трансферам и мотивации голландца «МЮ» одержит победу и в грядущей встрече.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.83.

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