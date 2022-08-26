США — Финляндия, женский ЧМ-2022. 10:0 в матче с Японией — это только начало

27 августа состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею среди женщин США — Финляндия. Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной США в основное время можно с коэффициентом 1.07, успех сборной Финляндии идёт за 16.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 по хоккею среди женщин США — Финляндия 27 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею среди женщин США — Финляндия 27 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.30, а тотал меньше 4.5 гола — за 3.20. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.29. На ничью в основное время предлагают поставить за 9.80.

США — Финляндия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею среди женщин (27.08.2022)

С 25 августа по 6 сентября на международной арене пройдёт чемпионат мира по хоккею среди женщин. В соревнованиях примут участие 10 команд. Две из Северной Америки (Канада и США), семь из Европы (Венгрия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Дания и Швейцария), а также ещё одна из Азии — Япония. Участники поделены на две группы — А и В.

На 27 августа запланированы сразу четыре встречи женского ЧМ-2022 по хоккею. Отдельное внимание стоит уделить матчу сборных США и Финляндии из группы А. Встреча пройдёт на льду «КВИК Хоккей-Арены» в Дании, первое вбрасывание состоится в 16:00 мск. Обе команды уже провели первые встречи. Правда, результаты различны, а Финляндии предстоит второй тяжёлый соперник кряду.

Сборная США на турнире начала свой путь с уверенной победы в матче со сборной Японии (10:0). И результат более чем закономерен. В прошлый раз соперницы встречались в плей-офф ЧМ-2021, где американки также одолели сборную Японии с крупным счётом (10:2). В составе «звёздно-полосатой» команды есть сестра Фила Кессела — Аманда Кессел. Она уже отметилась голом и двумя передачами. Также есть Александра Карпентер с дублем и передачей в первой игре.

Кроме того, стоит отметить, что главным тренером стал Джон Враблевски, сменивший на этом посту Джоэла Джонсона. Как раз последние годы Джон Враблевски был хорош в программе развития мужского хоккея. Теперь же руководству сборной США была нужна перезагрузка после четырёх поражений в финалах с Канадой.

Сборная Финляндии первый матч провела со сборной Канады (1:4), являющейся фаворитом чемпионата мира. Единственный гол в составе финок забросила Юлия Лиикала. Жаль, что в конце второго периода Кира Юрнинен не реализовала буллит. В тот момент финская команда проигрывала со счётом 1:2, а ведь всё могло пойти иначе, реализуй она штрафной бросок.

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Теперь же сборная Финляндии проведёт второй матч с не менее сильным соперником. Хотя и финская сборная на чемпионат мира привезла сразу двух чемпионок ЖХЛ в составе «Ванке Рейвз» — Мишель Карвинен и Сусанну Тапани. Они самые опытные в нынешнем составе. Карвинен уже в 10-й раз сыграет на международном турнире, а Тапани — в восьмой. Солидный опыт, однако сильно это не поможет.

Всего встреч между соперницами насчитывается четыре. Все четыре раза побеждала сборная США. А вот тотал матчей не всегда был высоким, что даже удивительно. В двух из четырёх случаев тотал был ниже четырёх шайб. Хотя после уверенной победы американок над Японией с отменной результативностью стоило бы ждать от них чего-то похожего.

Впрочем, не стоит недооценивать и сборную Финляндии. Букмекеры хоть и отдают весомое предпочтение США, но на гол Суоми наиграть вполне могут. С Канадой получилось, хотя и у той было сразу 18 хоккеисток, победивших на Олимпиаде в Пекине. США же чуть уступают соседкам с континента. Потому у номинальных гостей есть все шансы не ударить в грязь лицом.

ИТБ2 1.5 шайбы за 2.40 смотрится интересно, хотя и рискованно. Дело в том, что сборная США побеждала с гандикапом в три шайбы сборную Финляндии во всех четырёх встречах. Да и хорошая результативность в первой игре американок даёт неплохой задел на будущее. Потому Ф1 (-3.5) за 1.80 выглядит, на наш взгляд, неплохо. Это будет лишь вторая игра, сил у сборной США ещё полно, а вот финская сборная после трудного матча с Канадой вряд ли будет в прежних кондициях.

США — Финляндия: прогноз и ставка на матч женского ЧМ-2022 по хоккею 27 августа 2022 года

Сборная США без проблем обыграла Японию, забросив 10 безответный шайб. Сборная Финляндии играла с сильной Канадой и теперь проведёт второй матч кряду с фаворитом чемпионата мира. По очным встречам США — явные фавориты, побеждали с неплохим гандикапом во всех четырёх играх. По составу американки выглядят гораздо сильнее, а по свежести и силе финская сборная явно уступает. Ждём уверенную победу «звёздно-полосатых».

Ставка: победа США с форой (-3.5) за 1.80.

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