Президент «Спартака» сложил свои полномочия, но красно-белые всё равно вернут себе лидерство в чемпионате. Пусть и на время.

«Факел» — «Спартак». Федуна нет, а первое место в РПЛ — есть

27 августа состоится матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Спартак»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех воронежцев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» 27 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Спартака» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (27.08.2022)

Из-за предматчевой истерии встреча «Факел» — «Спартак» привлекла дополнительное внимание. Инфополе взорвал воронежский клуб, намереваясь лишить фанатов красно-белых атрибутики на трибуне. В ответ на такое спорное решение разразилась буря в социальных сетях, в которую включились и официальные лица Российской Премьер-Лиги и будущих соперников.

Рассматривая матч в отрыве от шумихи, весьма вероятно, что хозяевам не стоит рассчитывать на положительный результат. Помимо общего превосходства в индивидуальном мастерстве, футболисты «Спартака» дополнительно мотивированы после проигранного дерби. Напомним, в минувшем туре они уступили «Динамо» со счётом 0:1 и позволили «Зениту» потеснить их с первой строчки в таблице.

Воронежский «Факел» продолжил коллекционировать ничейные результаты. В прошлом матче «огнеопасные» сражались в Самаре с местными «крылышками». В открытой игре с большим количеством голевых моментов соперники записали в актив по одному голу. «Крылья Советов» открыли счёт в игре в начале второго тайма, а подопечные Олега Василенко отыгрались незадолго до финального свистка.

Несмотря на отсутствие побед, воронежцы продолжают придерживаться атакующей тактической схемы. Защитники располагаются высоко, оставляя за спиной значительное свободное пространство. Этим регулярно пользуются соперники «Факела», наказывая команду за провалы в обороне. Воронежцы уже пропустили 12 мячей за шесть матчей текущего розыгрыша чемпионата России.

«Спартак» в минувшем туре, как мы уже сказали, проиграл в московском дерби «Динамо». Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля владели инициативой и опасно атаковали с первых минут встречи. Несколько голевых ситуаций были созданы, но реализация оставляла желать лучшего. Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс активно давили на защиту бело-голубых.

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Неудача в дерби отбросила красно-белых с первой строчки таблицы и завершила их беспроигрышную серию в РПЛ сезона-2022/2023. «Спартак» взял верх в четырёх встречах, а один матч завершил вничью. Тактическая схема работает достаточно успешно, красно-белые показывают уверенный контроль мяча и умение ситуационно контратаковать через фланги. Лучший бомбардир и лидер Квинси Промес отправил в сетку ворот соперников уже пять мячей. Для нападающего этот сезон складывается весьма удачно.

История очных противостояний «Факела» и «Спартака» состоит из шести встреч. Красно-белые выиграли пять матчей, один раз победили воронежцы. Показательна разница забитых мячей — 16:4 в пользу «Спартака». Это наглядно показывает преимущество гостей. Воронежский клуб долгое время отсутствовал в Российской Премьер-Лиге, поэтому редко пересекался с москвичами.

Подопечные Олега Василенко строго придерживаются атакующей схемы, которую наигрывали на предсезонных сборах. Действуют открыто, что нравится болельщикам. Тем не менее «огнеопасные» являются удобной мишенью для соперников, умеющих проводить быстрые и хлёсткие контратаки.

«Спартак» при испанском тренере Гильермо Абаскале хорош в этом аспекте. Стоит предположить, что гости сумеют за счёт более высокого класса исполнителей одержать победу с преимуществом в два и более мячей. На наш взгляд, стоит обратить внимание на ставку «Ф2 (-1.5)» за коэффициент 2.85.

Кажется, Леонид Федун выбрал не самое подходящее время для того, чтобы покинуть пост президента «Спартака». Красно-белые имеют реальные шансы вернуться на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Пусть даже на то время, пока «Зенит» не сыграет матч 7-го тура с «Уралом». А учитывая, что екатеринбуржцам позарез нужны очки, плохо играющие на выезде петербуржцы вполне могут оступиться.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 27 августа 2022 года

«Факел» пока не стал отходить от своей привычной тактической схемы и вряд ли будет играть в оборонительный футбол со «Спартаком». Подобные игровые принципы делают соперника крайне удобной мишенью — игра на контратаках у красно-белых хорошо налажена с предсезонных сборов. Учитывая накал страстей из-за ущемления прав болельщиков «Спартака» и преимущество в индивидуальном мастерстве, весьма вероятно, гости возьмут верх в результативной игре с преимуществом в два и более мячей.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за коэффициент 2.85.

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