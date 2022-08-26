«Челси» — «Лестер». Захарян не помешает, но пока Тухель справляется

27 августа состоится матч 4-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Победа «Лестера» оценена в 7.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер» 27 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Челси» — «Лестер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.33. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лестер» (27.08.2022)

Матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лестер» состоится 27 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 17:00 мск. Смогут ли «аристократы» Томаса Тухеля в домашней встрече справиться с хромающими «лисами» Брендана Роджерса? Разбираемся вместе.

«Челси» качественно преобразовался под руководством Тухеля. В прошлом сезоне продемонстрировал достойные результаты на всех фронтах. Добрался до финалов Кубка Англии и Кубка лиги Англии, а по итогам турнирной дистанции АПЛ финишировал на третьем месте. Также синие были близки к камбэку в четвертьфинальной схватке с «Реалом» в Лиге чемпионов. Мощный сезон, хотя и без титулов.



В конце мая у «Челси» сменился владелец. Роман Абрамович продал команду американскому консорциуму, за которым средства на усиление состава не заржавели. Подписали Марка Кукурелью, Гэбриела Слонину, Чезаре Казадея, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмеку и Рахима Стерлинга. Тренерскому штабу есть где разгуляться.



При этом в межсезонье ряды «аристократов» покинули Андреас Кристенсен, Дэниел Дринкуотер, Антонио Рюдигер, Эмерсон Палмьери, Маланг Сарр, Тимо Вернер и Ромелу Лукаку (аренда с правом выкупа). Уход Ромелу Лукаку трудно назвать болезненным, учитывая лишь восемь голов от бельгийца. На бумаге команда даже стала сильнее, но нужно время на притирку.

Томас Тухель продолжил работать с «Челси» и строить проект дальше. Судя по непростому старту «пенсионеры» далеки от оптимальной игровой формы, что, собственно, отмечает и немецкий тренер. Проблем достаточно, особенно в атаке. Игроки выполняют по 15 ударов, из которых лишь четыре приходятся в створ ворот (третий и 13-й показатели). Забили только три мяча. Это не тянет на уровень претендента на чемпионство!



Грядущий матч пропустят Н'Голо Канте из-за проблем со здоровьем и дисквалифицированный Калиду Кулибали. Под вопросом появление на поле Маркоса Алонсо и Матео Ковачича. Это наверняка скажется на надёжности игры в защитном блоке, учитывая важность перечисленных футболистов.

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«Лестер» по итогам прошлого розыгрыша АПЛ финишировал на восьмой позиции. Команда Брендана Роджерса посредственно играла по ходу турнирной дистанции. На фоне кадровых проблем она забуксовала зимой, потерпела пять поражений в 10 играх. Однако за счёт мощно проведённой весенней части (семь побед и четыре ничьих в 15 играх) остановилась в четырёх очках от границ зоны Лиги конференций. «Лисы» могут и должны бороться за место в зоне еврокубков, но просто обязаны побеспокоиться о глубине состава.

Летом руководство отличалось пассивностью на трансферном рынке, никак не отреагировав на уход Каспера Шмейхеля. Опытный голкипер провёл в команде 11 лет и не только надёжно защищал тылы, но и был лидером в раздевалке и на поле. Занявший место в воротах Дэнни Уорд уже пропустил восемь голов в стартовых трёх матчах сезона. А именно с «Брентфордом» (2:2), «Арсеналом» (2:4) и «Саутгемптоном» (1:2).



При всём при этом Джеймс Мэддисон и компания не отличаются активной игрой впереди, нанося в среднем за игру по 8,7 удара (из них — 2,7 в створ ворот). Зато очень эффективно используют те редкие моменты, которые представляются. Забили пять голов и ни разу не покинули поле без голевой отметки.



Вне игры у команды из Лестера будут два защитника — Райан Бертранд и Рикарду Перейра. Однако эти потери несущественны. Лишь последнего можно отнести к игрокам ближайшего резерва. В основном сейчас в старте в оборонительной линии выходят Джастин, Эванс, Амарти и Кастань.

Обе команды жаждут реабилитироваться после последних неудач. «Лестер» забивал в каждом матче на старте сезона и постарается не изменять этому тренду. «Челси», преследуя чемпионские амбиции, не может позволить себе очередной осечки, особенно в домашнем матче. При таких раскладах рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.82.

По сообщениям СМИ, лондонский «Челси» хочет приобрести футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна для усиления атаки. Строго говоря, такой креативный игрок не помешает, однако с ослабленным уходом Шмейхеля «Лестером» Томас Тухель может справиться имеющимися ресурсами. Лишь бы больше оппонента не пропустить.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер» 27 августа 2022 года

Команда Томаса Тухеля ещё не набрала оптимальной игровой формы, но на фоне превосходства в кадровом потенциале должна реализовывать фактор своего поля. «Лестер» тяжело переживает уход Шмейхеля. Его производительная игра в атаке нивелируется слабой игрой Дэнни Уорда в воротах. Вероятность голов с обеих сторон высока, поэтому и делается выбор на ставке «обе забьют» за 1.82.



Ставка: обе забьют за 1.82.

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