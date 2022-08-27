«Торпедо» — «Краснодар». Что Галицкий делал бы без Сафонова?

28 августа состоится матч 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех москвичей оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура РПЛ «Торпедо» — «Краснодар» 28 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьёт «Торпедо», сыграет коэффициент 1.36. Гол «Краснодара» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар» (28.08.2022)

«Торпедо», наряду с «Химками», становится главным ньюсмейкером Российской Премьер-Лиги. После серии неудач на старте первенства менеджмент автозаводцев решил уволить Александра Бородюка с поста главного тренера. На смену бывшему помощнику Гуса Хиддинка пришёл Николай Ковардаев, но его карьера во главе команды чёрно-белых длилась меньше суток.

Затем на пост президента клуба заступил Илья Геркус, который немедленно заменил Ковардаева на Юрия Савичева. Теперь легенда «Торпедо» управляет командой, а Ковардаев стал ассистентом. Свежесформированный тренерский штаб был немедленно брошен в бой против «Зенита». Предсказуемое поражение не сломило опытных специалистов, и они тщательно готовят своих подопечных к домашней встрече с «Краснодаром».

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Стартовые позиции для Савичева достаточно сложные — его команда обретается в подвале турнирной таблицы. В активе автозаводцев всего один балл при катастрофической разнице мячей 3:14. Весьма вероятно, что проблемы связаны с нежеланием усиливать состав в межсезонье. Они решили предоставить шанс футболистам, которые вывели клуб в элитный дивизион. Однако текущий результат доказал, что ставка на мотивацию не сыграла.

Александр Бородюк остался верен открытой атакующей схеме, которая давала результат в Первой лиге. Первый тревожный звонок прозвучал на предсезонных сборах, когда автозаводцы регулярно ошибались в обороне в контрольных встречах. Проблемы предсказуемо перекочевали и в игры чемпионата России. За пять туров торпедовцы пропустили 12 мячей, а забили только три. Налицо отсутствие рабочей защитной схемы.

Поэтому первостепенной задачей Савичева стало решение проблем с обороной. В матче с действующим чемпионом России чёрно-белые действовали гораздо строже в защите и успешно сдерживали атаки до 84-й минуты. Отбивались под сумасшедшим давлением — по воротам Егора Бабурина нанесли 38 ударов, из которых 10 попали в створ! Контригру наладить не удалось — всего один удар в сторону ворот соперника.

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В 7-м туре автозаводцам снова предстоит защищаться от сильного и креативного нападения. Футболисты «Краснодара» в минувшем туре уверенно одолели на своём поле «Оренбург». Соперник выставил пять защитников и двух опорных хавбеков, в надежде сдержать главную ударную силу «быков» — полузащиту. Это не помогло. Эдуард Сперцян, Александр Черников и Никита Кривцов регулярно создавали для нападающих опасные моменты.

Набрал хорошую форму колумбийский нападающий Джон Кордоба, который присоединился к команде под занавес предсезонных сборов. Форвард пару туров испытывал серьёзные проблемы с пониманием структуры нападения, внедряемой Александром Сторожуком. Во встрече с «Оренбургом» Кордоба действовал уже более продуктивно и заслуженно записал в актив гол. Отметим, что результативную передачу Джону отдал Сперцян.

Торпедовцы присутствовали в Российской Премьер-Лиге набегами, поэтому история их очных противостояний с командой Сергея Галицкого содержит всего три записи. В официальных играх автозаводцы и «Краснодар» встречались в сезоне-2014/2015. Первый матч завершили ничейным исходом (2:2). Затем краснодарцы взяли верх со счётом 3:0. Отметим, что товарищеская игра в 2013 году принёсла победу «Торпедо» — 3:2.

В то же время «Краснодар» прибавляет в командных действиях с каждым туром. Органично вписался в состав Джон Кордоба, серьёзно усилив атакующий потенциал. Оборона гостей вовсе заслуживает высокой оценки — они обходятся без пропущенных мячей три встречи подряд. Большую роль играет Матвей Сафонов. В свою очередь «Торпедо» пока не преодолело кризис. Рекомендуем рассмотреть ставку «П2 всухую» за коэффициент 3.75.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Краснодар» 28 августа 2022 года

«Торпедо» находится в разобранном состоянии. Николай Савичев начал ремонт с обороны, и уже в противостоянии с «Зенитом» защита автозаводцев действовала более собранно. Тем не менее «Краснодар» представляется для чёрно-белых неудобным соперником — оборона «быков» во главе с Матвеем Сафоновым работает без сбоев, а атака максимально использует свой высокий потенциал. Отметим, что гости забили восемь мячей за последние четыре игры, пропустив при этом однажды. Ждём ещё одну победу краснодарцев всухую.

Ставка: победа «Краснодара» всухую 3.75.

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