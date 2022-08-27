«Рубин» — «КАМАЗ». Леонид Слуцкий остаётся в Казани?

28 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Рубин» — «КАМАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «КАМАЗа» оценён экспертами в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Мор сравнил депутата Терюшкова с Заремой: он вредит «Химкам».

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Первой лиги «Рубин» — «КАМАЗ» 28 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «КАМАЗ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

«Рубин» — «КАМАЗ»: прогноз и анализ матча 7-го тура Первой лиги (28.08.2022)

На 28 августа во втором по значимости чемпионате России запланирована встреча 7-го тура между казанским «Рубином» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 18:00 мск. Контрольный матч для Леонида Слуцкого после не самого лучшего старта, но в соперниках на этот раз — лидер Первой лиги. Будет интересно.

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого впервые вылетел из РПЛ в Первую лигу. Как многие думали, с первых игр команда будет лидером. Увы, после четырёх туров у казанцев в активе была победа над «Родиной» (2:0), поражение от «Енисея» (2:3) и две ничьих — с «Уфой» (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2). Руководство клуба дало три матча на исправление дел. Они сразу же пошли на лад. В 5-м туре дома обыграна «Кубань» (3:0), в шестом на выезде — «Волга» (2:1).

Романцев: Умярова настигла карма.

Хорошая встряска для казанцев. Похоже, ей нужен был толчок, и, кажется, это помогло. Правда, впереди лидер Первой лиги — «КАМАЗ», который ещё ни разу не проиграл за шесть туров. Была лишь ничья с «Краснодаром-2» (1:1). А «Рубин» занимает сейчас шестую строчку в турнирной таблице с 11 баллами. Вроде неплохо, но все ждали результаты получше. С другой стороны, сложно оправдывать ожидания, когда в составе 12 новичков.



Среди них есть и игроки Российской Премьер-Лиги — Александр Беленов, Александр Мартынович и Олег Иванов. А лучшим бомбардиром казанской команды (и Первой лиги) на данный момент является 25-летний нападающий Джоэль Фамейе из Ганы с пятью голами в шести встречах. Весьма неплохой показатель.

У «КАМАЗа» начало сезона отменное, клуб, как мы уже сказали, идёт без поражений. Накануне в 6-м туре разобрался с тольяттинским «Акроном» (4:0), а до этого в 5-м туре – с «Волгой» из Ульяновска (2:0). Команда показывает отменную игру с 12 забитыми голами (лучший показатель в лиге на данный момент) и всего лишь тремя пропущенными. У «Рубина» — 11 забитых и шесть пропущенных.

При этом команда из Набережных Челнов не может похвастаться легионерами. Полностью состав состоит из российских игроков. Потому даже немного странно, что этот клуб лидирует в Первой лиге. Хотя и легионеры не всегда показатель класса. Конечно, с такой отменной игрой в нападении и хорошей защитой у соперника казанцам будет трудно, но задача у Леонида Слуцкого одна — нужно приблизиться к лидерской группе.

«Локомотив» объявил о переходе защитника сборной Албании.

Потому даже при всём желании гостей оторваться от преследования, на наш взгляд, преимущества у них не будет. Играть-то будут на поле казанцев. Поддержка трибун казанцам обеспечена, плюс последние две победы придали уверенности «Рубину». Встреч между оппонентами ещё не было, это новый этап для них. Правда, думается, без голов болельщиков не оставят. Статистика игр намекает на хороший тотал в матче. На двоих клубы забили 23 мяча за шесть игр.



Как раз тотал больше 2.5 мяча за 1.75 выглядит хорошей ставкой. Соперники вряд ли будут отсиживаться в защите, тем более хозяева. Пока всё неплохо у Леонида Слуцкого, но впереди третий контрольный матч, который нужно выиграть. И всё же ставить на победу одной из команд сейчас мы бы не стали. И есть пару аргументов на этот счёт.



Во-первых, «Рубин», хоть и играет дома, одержал лишь две победы в четырёх играх. «КАМАЗ» даже на выезде ещё ни разу не проиграл. Потому борьбы не избежать. Думается, победа одной из команд возможна при минимальном преимуществе в один мяч. Такая ставка идёт за коэффициент 2.55. Есть смысл подумать.

Правда, это явный риск, потому что у клуба из Набережных Челнов хорошая статистика и футбол. Он явно будет давить на казанцев и наверняка свой гол забьёт. В то же время Слуцкий — опытный специалист, знает, как настроить команду. Да и состав играет более уверенно. Задача стоит побеждать, потому без гола тоже уходить с поля нельзя.

Олег Романцев назвал самую удачную замену в тренерской карьере.

У команд было достаточно времени с последнего тура, чтобы подготовиться и восстановить силы. Так что, скорее всего, мы увидим быстрый и интересный футбол. Нынешний лидер ФНЛ едет к бывшему представителю РПЛ. Мотивированы обе команды, без борьбы точно не обойдутся. Голевых моментов и голов, думается, тоже будет достаточно.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура Первой лиги «Рубин» — «КАМАЗ» 28 августа 2022 года

Леонид Слуцкий после неудачного старта провёл два отменных матча. «КАМАЗ» же идёт без поражений, но оба соперника в атаке среди лидеров первенства. Казанцы играют дома, они мотивированы. Поддержка трибун тоже обеспечена. Однако оппонент на выезде ещё ни разу не проигрывал. Фаворита выделить сложно, но сделать ставку на тотал больше, на наш взгляд, можно. Результативность у оппонентов в порядке.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Руслан Нигматуллин: Арсен Захарян не готов играть в «Челси».

Романцев назвал две причины возрождения ЦСКА на старте сезона.



Семак подробно рассказал о своей роли в раздевалке «Зенита».



Почему «Спартак» не пожалеет о переходе Кейта Бальде.



Терюшков заявил о серьёзных претензиях к тренерскому штабу «Химок».



Быстров: из-за матча легенд пришлось даже начать правильно питаться.



