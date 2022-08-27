«Ростов» — ЦСКА. Карпин — топ, но Федотов ничуть не хуже

28 августа состоится матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. А победа «Ростова» оценена в 2.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА 28 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Ростов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (28.08.2022)

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА состоится 28 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена», начало — в 19:45 мск. Чемпионат России набирает обороты и с каждым новым туром приносит всё больше турнирных интриг. После шести туров обе команды расположились в верхней части таблицы. Отставание от лидера минимальное. Смогут ли армейцы нанести «Ростову» первое поражение в сезоне? Разбираемся вместе.

Возвращение Валерия Карпина на тренерский мостик «Ростова» в прошлом сезоне было как нельзя кстати. Жёлто-синие за 11 туров под его руководством набрали 20 очков — выиграли в шести матчах, при двух ничьих и трёх поражениях. Благодаря этому спурту команда завершила сезон на девятой позиции в турнирной таблице. Мощно, учитывая, что над ростовчанами висела угроза понижения в классе!

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В межсезонье жёлто-синие на уход Баштуша, Кэнто Хасимото, Али Соу и Понтуса Альмквиста ответили арендой Алексея Миронова, а также полноценными трансферами Евгения Чернова, Даниила Уткина и Николая Комличенко (выкупили после аренды). Замены были подобраны очень удачно. Последние двое уже набрали по пять очков по системе «гол+пас» — 2+3 и 5+0 соответственно. Собственно, Николай Комличенко ещё в конце прошлого розыгрыша РПЛ, после возвращения Валерия Карпина, набрал ударную форму и начал демонстрировать неплохую производительность.



Подопечные Карпина постепенно повышают атакующий порыв, но все ещё недостаточно. Игроки выполняют по 12,5 удара, из которых 4,7 — в створ ворот (11-й и 10-й результаты соответственно). В первых турах «Ростов» выглядел не особо мощно впереди, но серьёзно разогнался в последних встречах. Забил восемь голов в матчах с «Оренбургом» (2:1), «Пари НН» (4:3) и «Сочи» (2:2).

Под руководством главного тренера сборной России ростовчане отличаются тактической гибкостью, варьируя схемы 3-4-3, 4-1-4-1 и 4-3-3. В большинстве случаев Карпин использует расстановку атакующей формации 4-3-3, делая серьёзный акцент на высоком прессинге. Футболисты выполняют по 12,5 перехвата (шестой показатель в РПЛ). Также представляют серьёзную угрозу при розыгрыше стандартов, выигрывая по 15,3 верхового единоборства (второй показатель). Собственно, восемь голов из 12 общекомандных пришлись на стандартные положения.

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ЦСКА с Алексеем Березуцким во главе в прошлом розыгрыше РПЛ претендовал на место на призовом пьедестале. Из-за провальной концовки армейцы завершили сезон на пятом месте. Летом команду возглавил Владимир Федотов, который в прошлом сезоне с «Сочи» завоевал серебряные медали. С более серьёзным кадровым ресурсом он намерен подтвердить своё реноме. Или, может быть, замахнуться на что-то посерьёзнее.

В межсезонье армейцы потеряли в кадровом потенциале. Команду покинули Хёрдур Магнуссон, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Ильзат Ахметов, Яка Бийол и Алан Дзагоев, а также Чидера Эджуке. Марио Фернандес приостановил контракт. Последние пять упомянутых были игроками стартовой обоймы. В обратном направлении последовали Саша Зделар, Виктор Мендес, Мойзес Барбоза, Милан Гайич и Хорхе Карраскаль. Последние три игрока сразу застолбили за собой место в основе.



Владимир Федотов отладил структуру игры, перейдя на схему 3-4-3. ЦСКА после шести туров расположился на третьем месте с 13 очками в активе. Лишь один пункт отделяет армейцев от лидера РПЛ. Теперь точно никто не сомневается в профессионализме тренера. Интересно, можно ли уже передавать приветы Василию Уткину?



Красно-синие не стремятся к контролю мяча, но достаточно активно действуют у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 16,3 удара (из них пять — в цель), наколотили 16 голов. Хесус Медина, Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль образовали новое ударное трио, записав в свой актив по четыре мяча. Определённые вопросы есть к игре в обороне. Армейцы пропускают в четырёх матчах кряду, причём в трёх случаях не от самых сильных соперников.

Как видно, обе команды ударно играют впереди, но не отличаются надёжной игрой в защитном блоке. «Ростов» лишь в одном матче отыграл «на ноль», а ЦСКА пропускает в чётырех турах кряду. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «обе забьют – да» за 1.71. Она играла в пяти личных встречах из семи последних.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА 28 августа 2022 года

ЦСКА мощно стартовал в чемпионате под началом Владимира Федотова. Армейцы сами играют и другим дают. Команда безжалостна в атаке, но не слишком надёжно действует в обороне. «Ростов» ещё ни разу не покидал поле без голевой отметки. Вряд ли в грядущем домашнем матче что-то изменится. Отсюда ставка на то, что обе забьют, за коэффициент 1.71.



Ставка: обе забьют за 1.71.

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