«ПСЖ» — «Монако». Месси, Мбаппе и Неймар сомнут Головина

28 августа состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Монако» оценивается аналитиками в 13.50. Поставить на ничью можно за 8.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 28 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.95, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.27. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.01, а гол «Монако» оценивается в 1.60. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.66.

Анализ и прогноз на матч французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» (28.08.2022)

Новый футбольный сезон набрал обороты, и в 4-м туре мы станем свидетелями принципиального противостояния на «Парк де Пренс». 10-кратный чемпион Франции «ПСЖ» принимает футбольный клуб «Монако», у которого на два титула меньше. Парижане перед очной встречей уверенно возглавляют турнирную таблицу с девятью очками, тогда как у «Монако» на пять баллов меньше.

Последний раз «Монако» становился чемпионом Франции в 2017 году, и именно тем летом в Париж перебралась главная звезда тогдашнего чемпионского состава – Килиан Мбаппе. С тех пор Мбаппе 11 раз выходил на поле против своего бывшего клуба. В этих матчах «ПСЖ» одержал семь побед, однажды сыграл вничью и три раза проиграл, а сам Мбаппе записал на свой счёт 10 голов, шесть результативных передач и четыре жёлтых карточки.

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Примечательно, что Мбаппе не принимал участия в самой крупной в истории победе «ПСЖ» над «Монако». 7:1 в апреле 2018 года будущий чемпион мира наблюдал со скамейки запасных. Всего с 2017 по 2022 год «ПСЖ» забивал «Монако» 2,7 мяча за игру. У монегасков на этом же временном отрезке показатель куда скромнее – 1,14 гола за матч в ворота «ПСЖ».



Прошло всего четыре игры сезона-2022/2023, а на счету «ПСЖ» уже 21 гол. Четыре мяча влетели в ворота «Нанта» в Суперкубке Франции. По пять голов пропустили «Клермон» и «Монпелье», а «Лилль» вовсе семь раз доставал мяч из своей сетки. Но примечательно, что в двух последних встречах «ПСЖ» пропустил трижды. Впрочем, при такой результативности можно себе позволить.

Килиан Мбаппе является всего лишь третьим бомбардиром команды с четырьмя голами на счету, но французу понадобилось на это всего два матча. Самое начало сезона Мбаппе пропустил из-за небольшого повреждения. А на то, чтобы положить начало разгрому «Лилля», форвард потратил всего восемь секунд, что стало повторением рекорда Лиги 1.



Семь мячей и шесть результативных передач на счету Неймара, у которого наметилось с Мбаппе соперничество за статус лучшего игрока команды. К сожалению, это соперничество выплеснулось негативом на страницы прессы, после того как Неймар неосмотрительно лайкнул несколько твитов с критикой Мбаппе. Руководству клуба пришлось срочно организовывать встречу игроков, чтобы эта искра не стала причиной большого пожара.

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Даже удивительно, что Лионель Месси как бы остаётся в тени этой битвы «титанов». Но и на поле в силу своего возраста он занимает позицию атакующего полузащитника, который «взрывается» в нужный момент. На счету Месси четыре гола и две передачи. Адаптация в «ПСЖ» после «Барселоны», похоже, наконец-то завершилась успехом. Либо движется в эту сторону.

«Монако» на фоне парижан не может похвастаться стабильностью. После мощного финиша предыдущего сезона казалось, что команда Филиппа Клемана может составить хотя бы видимость конкуренции в Лиге 1. Однако старт сезона у клуба из Монако вызывает беспокойство. Например, монегаски обидно вылетели из Лиги чемпионов, упустив путёвку на 89-й минуте матча с «ПСВ» в Эйндховене.



В трёх стартовых турах Лиги 1 «Монако» дважды завершал игру в меньшинстве. И если ничья с «Ренном», где удаление Юссуфа Фофана случилось на 15-й минуте, выглядела спасением и преодолением обстоятельств, то красная карточка Вандерсону в матче с «Лансом» была показана уже при счёте 1:3. Удаление не особо повлияло на итоговый результат.

К слову, тренд на большое количество удалений даже стал предметом обсуждения во французской прессе. В 10 матчах 3-го тура было показано 11 красных карточек, что стало рекордом для одного тура в Лиге 1 за последние 30 лет. Действительно, есть над чем задуматься.



Поражение 1:4 от «Ланса» стало результатом индивидуальных ошибок игроков обороны «Монако». Монегаски позволяли футболистам соперника создавать моменты в неочевидных для этого ситуациях, а также «привезли» пенальти на ровном месте. Поражение пришлось потерпеть крайне обидное.



Хотя статистика матча не говорит о столь большом преимуществе одной команды над другой. Так, например, соотношение опасных моментов по метрике xG составило 2,28 на 2,46 в пользу гостей, а количество ударов в створ у «Ланса» всего на один больше, чем у «Монако». Иначе как невезением итоговый счёт и не объяснишь.

Александр Головин появился на поле лишь со скамейки запасных и тем самым лишь сохранил тренд. Тренд заключается в том, что «Монако» не проигрывает, когда российский полузащитник выходит в стартовом составе. Однако последней командой, которая нанесла поражение «Монако» с Головиным в старте, стал как раз «ПСЖ». Случилось это в декабре 2021 года.

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Сложно представить, как не отличающаяся стабильностью защита «Монако» сможет удержать звёздное трио парижан. Ведь, несмотря на некоторые противоречия между Неймаром и Мбаппе, это самое звёздное трио парижан нашло взаимопонимание на поле и наколотило в сумме 15 мячей за четыре игры. Ставка на четыре и больше гола «ПСЖ» с коэффициентом 2.39 видится разумным вариантом.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 28 августа 2022 года

«Монако» для «ПСЖ» – уже давно не равный соперник, хотя иногда и способен на сюрпризы. Но происходит это нечасто – «ПСЖ» выиграл у «Монако» 10 из 14 матчей с тех пор, как Килиан Мбаппе перешёл из одного клуба в другой. Сейчас шансов на то, чтобы остановить «ПСЖ» на пути к очередному титулу, не просматривается совсем. Уж слишком отличный ход набрали парижане, и восхитительно органично смотрятся рядом тройка нападения Месси-Неймар-Мбаппе. А пока главная интрига матча – это не сколько голов забьёт «ПСЖ», а кто именно из их звёзд на этот раз внесёт наибольший вклад в уверенную победу.



Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 3.5 мяча за 2.39.

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