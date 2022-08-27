«Фиорентина» — «Наполи». Хвича Кварацхелия сверкает, Кокорин — завидует

28 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех флорентийцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 28 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи» (28.08.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Италии, а также первые два тура Серии А. На 28 августа запланированы четыре встречи 3-го тура чемпионата Италии. В одной из них на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции померяются силами местная «Флоренция» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Как мы помним, в преддверии минувшего сезона главным тренером «Наполи» стал опытный Лучано Спаллетти. Под его руководством неаполитанцы стартовали в прошлом розыгрыше Серии А умопомрачительно. За первые 12 туров соревнования они не потерпели ни одного поражения при ничьих с «Ромой» (0:0) и «Вероной» (1:1).

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Остальную часть сезона «партенопейцы» провели не так успешно. Но в чемпионате Италии они финишировали третьими, что весьма неплохо. В межсезонье клуб из Неаполя претерпел важные изменения. Покинули расположение сразу три лидера — Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.



Были опасения, что текущий розыгрыш Серии А подопечные Лучано Спаллетти начнут не лучшим образом. Однако в матчах 1-го и 2-го туров соревнования они одержали разгромные победы над «Вероной» (5:2) и «Монцей» (4:0). В обеих встречах отметился забитыми голами новичок «Наполи», ранее выступавший за казанский «Рубин», Хвича Кварацхелия.

21-летний полузащитник прекрасно провёл обе игры и моментально попал на обложки многих авторитетных спортивных итальянских газет. Восхищается грузинским футболистом вся Италия и Лучано Спаллетти в частности. Также стоит отдать должное другому новичку команды из Неаполя — Ким Мин Джэ, приобретённому на замену Кулибали. Кореец адаптировался в новом клубе очень быстро.

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Говоря о трансферах, нельзя не вспомнить о роковой ошибке «Фиорентины» — заключении контракта с Александром Кокориным. На россиянина возлагались большие надежды, но он их не оправдал, за что стал ненавидим итальянской публикой. Сейчас клуб изо всех сил старается избавиться от футболиста.

Отчасти из-за того, что зарплата Кокорина очень велика, «лилии» не сумели усилиться в межсезонье. Пожалуй, единственным неплохим приобретением стал форвард мадридского «Реала» Лука Йович. Серб перебрался в Италию для того, чтобы доказать свою состоятельность. Ни для кого не секрет, что в Испании он толком не получал игровой практики. Сокомандники превосходили его по всем параметрам.



Стартовали в текущем сезоне флорентийцы не лучшим образом. В матче 1-го тура чемпионата Италии они с трудом одолели выступавший в прошлом сезоне в Серии В «Кремонезе» (3:2), а в матче 2-го тура соревнования сыграли вничью с «Эмполи» (0:0). Также подопечные Винченцо Итальяно оставили после себя противоречивое впечатление от выступлений в Лиге конференций.



В раунде плей-офф столкнулись с «Твенте». В первом матче, в Италии, «лилии» одержали над голландцами закономерную победу со счётом 2:1, а вот в ответном чуть не проиграли. «Тюккерс» смотрелись интереснее. Они нанесли больше ударов, в том числе в створ. Если бы не голкипер «Фиорентины» Пьетро Терраччано, совершивший целых семь сейвов, в групповой этап Лиги конференций пробрались бы голландцы.

Думаем, в предстоящем матче «лилиям» не удастся преуспеть или хотя бы добыть ничью. Несмотря на то что встреча состоится на домашнем стадионе фиолетовых, в успех неаполитанцев гораздо больше верится. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии флорентийцы заняли седьмое место. Гости, как мы уже отметили ранее, – третье. Следовательно, они стабильнее и сильнее. Да и результаты это подтверждают. Возьмём П2 за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 28 августа 2022 года

«Фиорентина» хуже провела минувший сезон и неубедительно начала текущий, так как в межсезонье толком не усилилась. Сказать, что «Наполи» усилился, тоже нельзя. Скорее, он сумел найти отличные замены ведущим ушедшим игрокам. Для того чтобы разгромить «Верону» и «Монцу», этого хватило. Полагаем, для победы над «лилиями» окажется достаточно.



Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 2.12.

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