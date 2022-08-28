«Валенсия» — «Атлетико». Гаттузо пока середняк, Симеоне возвращается в топ

Команды нестабильны на старте и идут в середине таблицы, но у «Атлетико» больше возможностей.

29 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетико». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами гостей: на успех «Атлетико» в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 2.03. Победа «Валенсии» оценена в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетико» 29 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Валенсия» – «Атлетико» не порадует результативностью: тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69, а тотал больше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей можно взять в букмекерских конторах за 1.27. На «обе забьют» можно поставить за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико» (29.08.2022)

Накал борьбы в чемпионате Испании усиливается с каждым туром. Большинство фаворитов сезона пока выступают нестабильно и теряют очки, а на вершине временно оказываются те, в кого не слишком верят. Программу третьего игрового уикенда закрывает матч двух именитых клубов, давно решающих задачи разного уровня. Хотя сейчас они располагаются рядом в середине турнирной таблицы. Встреча «Валенсия» – «Атлетико» пройдёт 29 августа на стадионе «Месталья».

«Валенсия» уже довольно давно находится в статусе команды, которая не оправдывает надежд. После яркого периода под руководством испанского специалиста Марселино, дважды подряд выводившего «летучих мышей» в Лигу чемпионов, они уже три года не только не могут попасть в еврокубки, но и вовсе не поднимаются выше девятого места. За данный период времени «Валенсией» руководили три разных тренера, а нынешний рулевой Дженнаро Гаттузо стал четвёртым.

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Было бы довольно странно называть ставку в пользу итальянца очевидным выбором боссов «Валенсии», ведь больших высот в своей тренерской карьере Гаттузо ещё не достигал. Однако его назначение воспринималось позитивно на фоне прежних специалистов – при Селадесе, Грасии и Бордаласе оранжевые играли однообразно и скучно, совсем не прогрессировали. Была необходима встряска.

Пока, конечно, никакой встряски не произошло. «Летучие мыши» по-прежнему испытывают большие проблемы с атакующей активностью. Команда предпринимает много подходов к чужим воротам и является шестой в Примере по ударам, но точность худшая в лиге – в среднем у них 13,5 удара и лишь один — в створ. У Гаттузо есть сложности в игре с закрытыми соперниками – обыграть «Жирону» (1:0) удалось лишь благодаря пенальти, а пробить оборону «Атлетика» не получилось вовсе (0:1).

В играх с «Атлетико» на удивление «Валенсия» обычно радует результативностью – в трёх последних очных матчах забивалось не менее четырёх голов. Однако сейчас у хозяев есть проблемы и с кадрами. Основной форвард Уго Дуро, который в прошлом сезоне забил «матрасникам» три гола в двух играх, получил лёгкое повреждение. Макси Гомес находится на грани ухода, а сделка по приобретению Эдинсона Кавани пока застопорилась.

«Атлетико» серьёзных потерь не несёт. По крайней мере, атака у Диего Симеоне опытная и задорная – в 1-м туре мадридский клуб без труда разобрался с «Хетафе» (3:0) усилиями своего основного дуэта – Жоау Феликс и Альваро Мората организовали все три мяча. Тем не менее весь эффект от игры с одним из аутсайдеров резко улетучился через неделю, когда «матрасники» принимали «Вильярреал».

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Стоит отметить, что Симеоне на старте сезона решил немного экспериментировать с тактикой. Вместо привычно рабочей расстановки 4-4-2 чаще использует гибрид защитной 5-3-2 и универсальной 3-1-4-2, где третьим защитником играет Аксель Витсель, а выше в роли глубинного опорника Коке. Схема не без перспектив, но пока она работает со сбоями. Для надёжной системы Унаи Эмери сюрпризом точно не стала.

Первая домашняя игра «Атлетико» не внушила болельщикам доверия перед возвращением Лиги чемпионов. Стабильности в атакующих действиях в играх с соперниками, у которых налажена командная оборона, «матрасникам» не хватает. И разгромная виктория над «Хетафе» не стала исключением – синие попросту стали гораздо хуже обороняться в матчах с топ-клубами. Мадридцам хватило класса для уверенной победы.

По большому счёту сейчас снова инициатива у гостей. «Атлетико» великолепно играет с «Валенсией», которая в очных матчах не выигрывала уже почти восемь лет или 15 раз подряд. На выезде в этом противостоянии у «матрасников» беспроигрышная серия насчитывает семь матчей. Кроме того, подопечные Симеоне выиграли три предыдущих матча в гостях в чемпионате Испании.

Остаётся «Атлетико» безусловным фаворитом и теперь. Команда собирается реабилитироваться за провал в прошедшем туре. Уровня атаки должно хватить, чтобы пробить даже столь вязкую защиту, как у «Валенсии» Гаттузо. Мадридцы забивают «летучим мышам» девять игр подряд. Очень показательная статистика.

Хотя здесь вопрос уже к хозяевам, коим в целом ответить впереди нечем. Во всяком случае пока. У них худшая эффективность ударов в Примере и есть проблемы с составом. Думается, что ставка «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.84 на эту игру выглядит достаточно неплохо. Мы не видим, как Дженнаро Гаттузо сможет так быстро решить все проблемы.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетико» 29 августа 2022 года

После двух туров обе команды располагаются в самой середине турнирной таблицы. В последние годы матчи «Валенсии» и «Атлетико радовали неплохим атакующим футболом, однако сейчас подобной результативности ждать не приходится. «Летучие мыши» под руководством Дженнаро Гаттузо пока не впечатляют почти в той же степени, что и при предыдущих специалистах за последние четыре года. «Атлетико» Диего Симеоне пока также далёк от идеала, но свой момент яркий дуэт Феликса и Мораты на острие так или иначе найдёт.

Ставка: обе забьют — нет за 1.84.

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