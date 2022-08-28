«Торпедо» — «Металлург» Нк. Спасибо за Капризова, но Ларионов всё равно победит

29 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Металлург» Новокузнецк. Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех «Металлурга» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «Металлург» Нк 29 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Торпедо» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Торпедо» Нижний Новгород — «Металлург» Новокузнецк (29.08.2022)

29 августа фанаты российского хоккея смогут посмотреть товарищескую встречу между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и новокузнецким «Металлургом» Сергея Решетникова. Игра пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Ещё один матч для Ларионова перед новым сезоном КХЛ.

Совсем немного времени остаётся до старта нового регулярного чемпионата КХЛ. Пока же в межсезонье команда Игоря Ларионова провела восемь товарищеских встреч, в которых добыла шесть побед. Накануне обыграла на выезде «Локомотив» самого Игоря Никитина (2:1). Плюс до этого была победа в голевом матче с «Динамо» Алексея Кудашова в серии буллитов (7:6 Б).



Вполне себе неплохие показатели. Тем более что нижегородцы поменяли тактику игры. Всё это не без помощи Игоря Ларионова, который с первых дней стал менять подход команды к хоккею. Теперь она играет в традициях старой хоккейной школы с высоким прессингом и коротким пасом, показывает отменную результативность. Это впечатляет! Будет интересно посмотреть в условиях официальных игр.



Новокузнецкий «Металлург» из ВХЛ в минувшем сезоне с пятого места вышел в плей-офф, но оступился в 1/8 финала на «Горняке УГМК», проиграв в серии 1-4. При этом команда в межсезонье успела сыграть шесть встреч при трёх победах и трёх поражениях. Накануне уступила «Дизелю» (4:5 ОТ), который, к слову, заключил соглашение с «Торпедо». Не попавшие в основной состав нижегородцев хоккеисты будут получать практику в Пензе.

При этом у новокузнецкого клуба нет особо звёздных переходов в межсезонье. Зато есть соглашение с «Сибирью» наподобие того, что заключили «Торпедо» и «Дизель». Стоит напомнить, что «Сибирь» одолела в предсезонке «Торпедо» дважды (5:2 и 4:1). У «Металлурга» появятся игроки с опытом из КХЛ, уровень команды возрастёт. А из самых интересных переходов «Металлурга» можно выделить подписание Михаила Семенеко из «Тамбова».

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Права на Семенеко принадлежат московскому «Динамо». Также было подписание Владислава Никулина и Евгения Сорокина из «Химика». Как видно, звёзд нет, в основном все ребята из ВХЛ. У Ларионова же костяк прежний, подписан был форвард Ю Сато и пополнил ряды голкипер Адам Гуска из системы «Рейнджерс». Там ему тяжело было соперничать с Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым, но вратарь хороший.

Соперники за всю историю противостояний встречались 22 раза. 15 побед на счету «Торпедо» и лишь семь — у «Металлурга» из Новокузнецка. Последний раз команды встречались на Кубке губернатора Нижегородской области, где «Торпедо» выиграло со счётом 4:0. Плюс за последние 10 игр это единственный раз, где тотал матча был ниже пяти шайб. Зачастую получается весело.



Также стоит отметить, что «Торпедо» добыло две победы над «Дизелем» (5:2 и 4:1). Так что представление об уровне игры ВХЛ Игорь Ларионов имеет, прекрасно понимает, что его может ждать. Мы бы и сейчас рассмотрели победу «Торпедо» за коэффициент 1.69. Вариант посмелее — Ф1 (-1) за 1.90. Как раз нижегородцы побеждали в основном с гандикапом минимум в две шайбы.

«Металлург» — явный аутсайдер этой встречи. По опыту и мастерству нижегородцы просто сильнее. Да и играют дома, поддержка трибун обеспечена. А то, что новокузнецкий клуб является кузницей молодых и перспективных игроков, таких как Кирилл Капризов, Игоря Ларионова вряд ли испугает. С точки зрения игры новокузнецкий клуб уже явно сдал позиции.

«Торпедо» — «Металлург» Нк: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 29 августа 2022 года

«Торпедо» отменно проводит предсезонку, плюс точечные усиления наверняка ещё поднимут уровень команды. Тактика Игоря Ларионова тоже приносит плоды. Всё идёт как нельзя лучше. «Металлург» — представитель ВХЛ, соперничать с командами сильнее очень тяжело. Легионеров нет, звёзд тоже. Плюс очные встречи зачастую за нижегородцами, причём с хорошим гандикапом. Потому проверим ставку на победу хозяев с форой (-1).



Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1) за 1.90.

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