«Сассуоло» — «Милан». Ибрагимович пока не нужен Пиоли

30 августа состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Милан»: поставить на победу красно-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Сассуоло» оценивается в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Серии А «Сассуоло» — «Милан» 30 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.48. Если забьёт «Сассуоло», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Милана» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» (30.08.2022)

Серия А вынуждена уже в конце августа проводить тур в середине недели. Это связано с переносом старта первенства из-за жары, которая охватила Италию в августе. Клубам предстоит в жёстком темпе догонять первоначальный график, поскольку ЧМ-2022 оставляет мало свободных «окон». Для топовых команд ситуация усугубляется ещё и тем, что Лига чемпионов проведёт шесть матчей до ноября. В таких условиях «Милан» готовится к выездной встрече с «Сассуоло».

Красно-чёрные практически не замечают отсутствие из-за травмы звёздного ветерана Златана Ибрагимовича. Действующий чемпион Италии пока идёт по турниру без поражений. В трёх встречах записал в актив семь очков (две победы и ничейный исход). С учётом игр прошлого сезона миланцы не уступают в гостях 13 матчей подряд. Отметим, что в девяти встречах они взяли верх над соперником.



Стоит отметить и возросшее влияние на результаты команды португальского нападающего Леау. В новой тактической схеме, которую применил тренерский штаб красно-чёрных в прошедшей игре с «Болоньей» (2:0), форвард регулярно исполнял функции разыгрывающего. Он смещается в глубину поля, чтобы вытянуть на себя защитника и освободить зону для рывка партнёров. Плюс дополнительную свободу получает опытный француз Оливье Жиру.

Габаритный нападающий в минувшем туре пополнил бомбардирский счёт, отправив в ворота соперника очередной мяч. Жиру воспользовался шикарной передачей Леау, вскрывшего разрезающим пасом оборону «Болоньи». Весьма вероятно, что приносящую результат модель игры «Милан» использует и во встрече с «Сассуоло». Команда под управлением Пиоли становится с каждым сезоном тактически более гибкой, что позволяет контролировать ход практически каждого матча.

Оборонительные порядки «Милана» пока не вызывали критику со стороны тренерского штаба. В отличной форме лидеры защиты Тео Эрнандес и Фикайо Томори. Футболисты наладили взаимодействие с голкипером Миком Меньяном, и найти изъян в схеме «дьяволов» невероятно сложно. Испытание начнётся со стартом Лиги чемпионов, когда важные матчи пойдут в режиме нон-стоп. Пока что слабой атакующей линии «Сассуоло» будет проблематично забить красно-чёрным даже один гол.

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Помимо проблем в атаке, у хозяев присутствуют системные ошибки при обороне собственных ворот. Четвёрка защитников зачастую действует без взаимной подстраховки, что приводит к возникновению опасных ситуаций в штрафной площади. Главный тренер чёрно-зелёных Алессио Дионизи предпочитает схему с высокой линией обороны, что открывает для соперника простор контратакующим выпадам. «Милан» невероятно хорош в этом компоненте уже на старте сезона.

Игроки «Сассуоло» располагаются для прессинга соперника чуть выше центрального круга, но такое построение требует чётко отработанного взаимодействия между линиями. Пока хозяева регулярно получают забросы за спину защитникам и опасные выходы к воротам. Что уж говорить, если довольно скромное по уровню исполнителей атакующее звено «Специи» создало чёрно-зелёным огромные проблемы и дважды наказало их забитыми мячами. С миланцами такие провалы могут привести к разгрому.

«Сассуоло» относительно недавно закрепился в Серии А, поэтому история очных встреч состоит из 19 матчей. Преимущество по победам на стороне «Милана» — он взял верх в 11 играх. Шесть побед в активе чёрно-зелёным, и дважды бригада арбитров зафиксировала ничейный исход. Разница мячей также в пользу «дьяволов» — 34:26. Стоит учесть, что подопечные Пиоли выиграли у соперника на выезде шесть последних матчей.

«Милан» с первого тура включился в чемпионскую гонку и демонстрирует отличную физическую готовность. В тактическом плане красно-чёрные действуют практически без ошибок. Отсутствие лидера нападения Ибрагимовича из-за травмы пока не ощущается за счёт новой роли португальца Леау. На фоне чемпиона «Сассуоло» выглядит слабо. С учётом последних очных встреч рекомендуем рассмотреть ставку «П2 и тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 30 августа 2022 года

«Милан» набрал крейсерский ход с первых туров. Команда проводит на высоких скоростях бóльшую часть матчей. Красно-чёрные демонстрируют тактическую гибкость и за счёт новой роли португальца Леау получили сильный козырь, против которого пока соперники не придумали контрмеры. «Сассуоло» в своём нынешнем состоянии представляет собой идеальную мишень для быстрых и хлёстких контратак.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

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