«Рома» — «Монца». Жозе Моуринью сокрушит Берлускони

30 августа состоится матч 4-го тура Серии А «Рома» — «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Монцы» оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Серии А «Рома» — «Монца» 30 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рома» — «Монца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

«Рома» — «Монца»: прогноз и анализ матча 4-го тура чемпионата Италии (30.08.2022)

На 30 августа в итальянской Серии А запланированы три встречи 4-го тура. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Ромы» Жозе Моуриньо и «Монцы» Джованни Строппы. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, начало — в 21:45 мск. Жозе Моуриньо после боевой ничьей с «Юве» готов показать новичку отменный урок футбола на своём поле.

«Рома» после трёх туров идёт на шестом месте в турнирной таблице с семью баллами. Стоит отметить, что столько же очков у всех пяти конкурентов сверху. Сперва подопечные Жозе Моуриньо одолели «Салернитану» (1:0), следом была победа над «Кремонезе» (1:0) и накануне ничья с не впечатляющим «Ювентусом» (1:1). Туринцы сейчас испытывают проблемы с доставкой мяча нападающим.

Ещё одна победа будет важна для Моуриньо, ведь его команда за три встречи забила всего три мяча. Негусто. Хорошо, что пропущен всего лишь один мяч. Впрочем, особой гордости в таких результатах нет. Хотя жёлто-красные в этом сезоне отменно усилились Жоржиньо Вейналдумом (который, правда, уже получил тяжёлую травму) из «ПСЖ», Пауло Дибалой из «Юве», и Неманьем Матичем из «МЮ». Единственный трансфер за деньги — Зеки Челик из «Лилля». А в ближайшее время подпишут Андреа Белотти.

«Монца», принадлежащая бывшему премьер-министру Италии — Сильвио Берлускони, в минувшем сезона впервые в истории вышла в Серию А, обыграв в финале Серии В «Пизу» 6:4 по сумме двух встреч (2:1 и 4:3). Увы, после такой феерии в первых трёх турах Серии А команда проиграла три раза. Сперва «Торино» (1:2), затем — «Наполи» (0:4) и «Удинезе» (1:2). Потому и находится на последнем месте.

А ведь клуб в межсезонье подписал сразу 12 новичков под дебют в Серии А. Одним из них стал защитник Пабло Мари из «Арсенала». Плюс арендованы Стефано Сенси и Андреа Раноккья из «Интера». Также стоит выделить переходы вратаря сборной Италии Алессио Краньо из «Кальяри» и подписание пары крепких центральных защитников в лице Давиде Беттеллы из «Аталанты» и Андреа Карбони из «Кальяри».

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Вроде бы на бумаге всё очень неплохо, но пока «Монца» — аутсайдер лиги. Не удаётся зацепиться за очки. Правда, противник и в 4-м туре ждёт весьма непростой.

Очных встреч ещё не было. Потому судить трудно, хотя римляне сейчас фавориты встречи. Во-первых, играют дома, поддержка трибун обеспечена. Да и разница в классе очевидна. По составу команда Жозе Моуриньо явно превосходит оппонента. Пусть даже бело-красные неплохо поработали на трансферном рынке, но пока клуб не может конкурировать с соперниками из топ-6. Хороший пример — игра с «Наполи», который сейчас на первом месте в Серии А.

Начало сезона для «Монцы» выдалось весьма скомканным. А впереди «Рома», которая хоть и забила всего три мяча за три встречи, но по мастерству явно превосходит оппонента. Тем более гости пропустили за три тура восемь мячей, больше всех на данный момент. Думается, у хозяев будет больше возможностей и моментов в атаке.

Потому проверить ставку «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.82 вполне стоит. Если «Рома» не смогла обыграть «Ювентус», то вполне можно ждать, что она постарается исправиться в матче с аутсайдером. На наш взгляд, «Монцу» ждёт сценарий, похожий на матч с «Наполи».

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Серии А «Рома» — «Монца» 30 августа 2022 года

«Рома» хорошо стартовала в Серии А, но результативность хромает. «Монца» оказалась не готова к новому этапу после Серии В, пока ноль побед. Плюс огромные проблемы в защите, так что у хозяев есть большие шансы на успех. Наконец можно подтянуть результативность. Поддержка трибун жёлто-красным обеспечена. Гости вряд ли смогут удивить Жозе Моуриньо на его же поле. Потому проверим ставку на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Ромы» + тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

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