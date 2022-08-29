«Спартак» — «Крылья Советов». Абаскаль подготовится к реваншу с «Зенитом»

30 августа состоится матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех самарцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Почему «Крылья Советов» не станут проблемой для «Спартака» в Кубке России.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 30 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (30.08.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. Уже на групповом этапе соревнования нас ожидает матч, в котором померяются силами два клуба из РПЛ — московский «Спартак» и «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Ни для кого не секрет, что именно «Спартак» стал обладателем Кубка России в прошлом сезоне. В 1/8 финала соревнования красно-белые крупно обыграли «Кубань» (6:1), в 1/4 финала одолели ЦСКА (1:0), а в полуфинале разгромили «Енисей» (3:0). В эпическом финале победили в дерби московское «Динамо» (2:1). Было это ещё при Паоло Ваноли.

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В межсезонье «народная команда» претерпела несколько важных изменений. В одночасье она лишилась главного тренера, то есть Ваноли, и нескольких основообразующих игроков. В том числе ведущего защитника Самуэля Жиго. Новым наставником «Спартака» стал 33-летний Гильермо Абаскаль.



Под его руководством «Спартак» начал текущий сезон с сокрушительного поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4). Многие сразу же невзлюбили испанца за плохой результат и непонятный футбол. Но нашлись и те, кто увидел идею Абаскаля. Например, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сейчас Тарпищев наверняка торжествует. Он не ошибся в испанце. За первые семь туров текущего розыгрыша чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля потерпели лишь одно поражение — от московского «Динамо» (0:1). Также они сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). А в остальных встречах одержали результативные победы, в том числе над «Сочи» (3:0).



Любопытно, что ни в одном из этих матчей не отыграл от звонка до звонка новичок «Спартака» Антон Зиньковский, ранее выступавший как раз за «Крылья Советов». Кстати, предстоящую встречу полузащитник пропустит. Вызывает вопросы и приобретение красно-белыми Кейта Бальде. Как теперь быть с Шамаром Николсоном, который получает и без того мало игрового времени при Абаскале?



Впрочем, это уже второстепенные вопросы. Если их отбросить, «Спартак» выглядит одним из самых крепких и в хорошем плане непредсказуемых клубов РПЛ. Он располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» при этом отстаёт всего на один пункт. Теперь поставленная руководством задача на сезон выглядит уже не как утопия, а как реализуемая цель.

У клуба из Самары дела обстоят далеко не так хорошо, как у красно-белых. После ухода лидера, то есть Антона Зиньковского, и результативного форварда Владислава Сарвели у Игоря Осинькина не осталось иного выбора, кроме как наигрывать молодёжь. Это, само собой, повлекло неудовлетворительные результаты в семи турах текущего розыгрыша РПЛ.

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За этот период самарцы одержали лишь две победы — над только-только добывшим путёвку в первый по значимости дивизион России «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Также они сыграли вничью с «Торпедо», «Локомотивом» и «Факелом» (во всех случаях 1:1). Поражения потерпели от «Зенита» (0:3) и «Динамо» (0:2).

Матч с «Ахматом» тоже мог обернуться для «Крыльев Советов» неудачей. Однако по не совсем понятным причинам в нём не принял участия лучший бомбардир минувшего розыгрыша чемпионата России Гамид Агаларов, ныне выступающий за грозненский клуб. Помимо того, с 30-й минуты грозненцы играли в меньшинстве — без основного голкипера.



При таком раскладе явным фаворитом предстоящего матча, который состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», выглядит «народная команда». Последние семь очных встреч заканчивались её успехом. И лишь в одной из них красно-белым не удалось забить два и более мячей. Думаем, можно взять П1 + тотал больше 1.5 мяча за неплохой коэффициент 1.89.



«Крылья Советов» — та команда, которая не стесняется атаковать и оголять тылы. После продажи лидеров нападения с реализацией моментов регулярно возникают вопросы. Однако у «Спартака» на носу матч в чемпионате России с «Зенитом». У Абаскаля есть отличная возможность убить двух зайцев одним выстрелом.

В «Торпедо» перейдёт экс-игрок дортмундской «Боруссии» и «Мордовии».

Дело в том, что свою первую официальную игру в России испанский тренер с треском провалил. «Зенит» выиграл в матче за Суперкубок со счётом 4:0. Теперь красно-белые могут обыграть петербуржцев. Так они вернут долг за свежее разгромное поражение и выйдут на первое место в РПЛ. Ротация в матче с «крылышками» наверняка будет, а потому и моменты для гола у самарцев тоже будут. Ждём яркую игру.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 30 августа 2022 года

Адаптировавшись в «Спартаке», Гильермо Абаскаль поставил разносторонний атакующий футбол. Безусловно, это только начало сезона, и у тренера есть ещё ряд нерешённых задач. Однако в результативную победу его подопечных над «Крыльями Советов» верится без особого труда. История очных встреч и текущее расположение команд в турнирной таблице РПЛ (самарцы идут на девятом месте) говорят о многом. Игорю Осинькину остаётся только посочувствовать. Без Зиньковского и Сарвели ему пока приходится очень нелегко.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.89.

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