«Ман Сити» — «Ноттингем». Зачем Холанд Гвардиоле? Отвечает сам норвежец

31 августа состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех «Ноттингема» оценивается в 30.00. На ничью можно заключить пари с коэффициентом 13.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Ноттингем Форест» 31 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» должен получиться результативным: тотал 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.33.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» (31.08.2022)

«Манчестер Сити» начал миссию по защите чемпионского титула ударно. Команда Пепа Гвардиолы к 5-му туру АПЛ осталась единственной из тройки сильнейших прошлого сезона, кто пока не проигрывал. Конечно, безупречным старт для «горожан» назвать нельзя, ведь они уже теряли очки – едва вырвали ничью у «Ньюкасла» (3:3). Однако серьёзных провалов не допускали.

Впрочем, переоценивать результаты «Манчестер Сити» пока тоже не стоит. Фаворит одержал две уверенные сухие победы над «Вест Хэмом» и «Борнмутом» в первых двух турах, а затем у Гвардиолы начались сложности. «Ньюкасл» очки отобрал, а в прошедший уикенд доставил проблем в очередной раз и «Кристал Пэлас». Лондонцы вели после первого тайма 2:0, но во втором «горожане» включились (4:2).

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Важно отметить, что по игре чемпион по-прежнему заметно сильнее каждого из соперников. В обороне «Сити» практически не позволяет ничего – «Вест Хэм» и «Борнмут» смогли попасть в створ ворот всего по одному разу, а «Кристал Пэлас» после двух голов вовсе не бил по воротам до конца матча. Небесно-голубые, по обыкновению, при Пепе стараются доминировать на каждом участке поля, но во многом именно из-за тренерских экспериментов получается не всё и не всегда.

В прошлом туре Пеп изобрёл очередную схему, в которой чистого форварда по ситуации играл даже Илкай Гюндоган, а самый дорогой и эффективный новичок команды Эрлинг Холанд превратился в главного спасителя. 22-летний норвежец по-прежнему не до конца адаптировался к футболу испанского тренера, но всё же это не мешает нападающему действительно вытаскивать для «Манчестер Сити» результат в каждом матче.

Холанд в первых играх совсем не развеял сомнения тех, кто считал, что он не подходит под стиль Пепа. Форвард пока плохо сыгран с партнёрами, неактивен в подыгрыше, и есть проблемы с открываниями. Тем не менее его голевого чутья вполне хватает, чтобы уже вырваться в лидеры бомбардирской гонки АПЛ с шестью голами в четырёх встречах. «Горожане» были не слишком активны на трансферном рынке, больше расставаясь с игроками, нежели приобретая, но всё равно сделали свою атаку ещё мощнее.

У «Манчестер Сити» сейчас очень хороший календарь, и команде необходимо этим пользоваться. Ведь уже в 7-м туре придётся принимать «Тоттенхэм», а дальше — сложнее. На «Этихад» «горожане» давно практически не допускают ошибок – с апреля выиграли семь домашних матчей подряд и в каждом забивали не менее трёх голов. Средняя результативность за этот период – четыре гола за игру.

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«Ноттингем», в свою очередь, точно похвастаться лёгкостью календаря не может. Новичок элитного дивизиона в первых четырёх турах смог лишь минимально переиграть тот же «Вест Хэм» и спасти ничью с «Эвертоном». А «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» оказались «лесникам» не по зубам. Выезд в Манчестер вовсе не сулит подопечным Стива Купера ничего хорошего.

Проблема в том, что масштабная трансферная кампания «Ноттингема» под АПЛ пока очевидно не соответствует качеству игры. Гости определённо укрепили состав – пришли полтора десятка новых футболистов на позиции в каждой линии, потрачено было свыше € 150 млн.

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Особенно это касается игры в атаке. «Ноттингем Форест» по ударам в сторону ворот сейчас далеко за пределами топ-10 в лиге, а по ударам в створ — третий с конца. Забил всего два мяча. Новая связка нападающих Тайво Авонийи и Джесси Лингарда пока совсем не радует реализацией моментов, а по ожидаемым голам только один раз наиграли на победу. Кроме того, заметен явный перекос в сторону обороны – лучшим игроком по среднему коэффициенту полезности у «Форест» является голкипер Дин Хендерсон, а следом идут семь игроков задней линии.

Впрочем, даже они не станут серьёзным препятствием на пути монструозного нападения Гвардиолы во главе с Холандом. У «горожан» снова лучшая результативность АПЛ на старте, а на своём поле они забивают стабильно много. При этом потревожить их в защите до сих пор смог лишь «Ньюкасл», который нанёс больше ударов в створ, чем другие команды в трёх турах вместе. У «Ноттингема» с этим есть проблемы. Поэтому выберем на этот матч ставку «тотал больше 2.5 гола + забьют только хозяева » с коэффициентом 2.25.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» 31 августа 2022 года

«Ноттингем Форест» возвращается на стадион «Манчестер Сити» спустя 13 лет с очень хорошими воспоминаниями – в последней очной встрече «лесники» выиграли со счётом 3:0. Однако с тех пор утекло слишком много воды, и теперь это команды совершенно разного уровня возможностей. Гости только вернулись в АПЛ, неплохо усилились летом на трансферном рынке, но по игре у Стива Купера всё ещё много проблем. Особенно в атаке – есть сложности с созданием голевых моментов. У хозяев таких проблем точно нет, впереди подопечные Пепа Гвардиолы способны смести любую оборону, а в семи последних домашних матчах они забивали в среднем четыре гола. Ждём результативной игры, но лишь с голами чемпиона.

Ставка: «Манчестер Сити» забьёт минимум три гола и не пропустит за 2.25.

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