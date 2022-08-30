«Арсенал» — «Астон Вилла». Артета взял курс на золото

31 августа состоится матч 5-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Победа «Астон Виллы» оценена в 7.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 31 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Астон Вилла» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла» (31.08.2022)

Европейский топовый футбол стремительно набирает обороты. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Из-за перенесённого чемпионата мира почти нет времени на отдых. Матч 5-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла» состоится 31 августа в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 21:30 мск. Сможет ли Стивен Джеррард прервать победную серию команды Микеля Артеты? Разбираемся вместе.

Прошлый сезон «Арсенал» начал с трёх поражений и нулем в графе забитых голов. Руководство клуба предоставило кредит доверия испанскому тренеру. В итоге команда завершила сезон на пятом месте. Лишь двух очков не хватило, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш АПЛ «канониры» начали с четырёх побед кряду с суммарным счётом 11:3. В последний раз так мощно стартовали в сезоне-2003/2004, по итогам которого стали чемпионами.

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За счёт благосклонности календаря лондонцы щёлкают своих соперников, укрепляя уверенность в собственных силах. «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (4:2), «Борнмут» (3:0) и «Фулхэм» (2:1) пали под натиском подопечных Микеля Артеты. Они с каждым туром прибавляют в активности игры впереди. Игроки наносят по 16,3 удара, из которых 5,8 — в створ ворот (третий и четвёртый показатели). Габриэл Жезус поучаствовал в 5 (2+3) голах из 11 общекомандных. Лишь «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» забили больше. Солидно!



Летом лондонцы устроили кадровую чистку, попрощавшись с Берндом Лено, Нуну Таварешем (аренда), Константиносом Мавропаносом, Пабло Мари (аренда), Маттео Гендузи, Лукасом Торрейрой и Александром Ляказеттом. В обратном направлении последовали Мэтт Тёрнер, Маркиньос, Фабиу Виейра, Александр Зинченко и Габриэл Жезус. Последние двое сразу отвоевали место в основе и являются одними из самых заметных фигур в команде на стартовом отрезке.

Стоит отметить прогресс команды Микеля Артеты в защитном блоке. За счёт высокого прессинга и контрпрессинга «Арсенал» лишь 23% игрового времени проводит в первой трети футбольного поля. А в случае редких угроз воротам Аарон Рамсдейл уверенно защищает тылы. За четыре тура «канониры» пропустили лишь три мяча. Только три команды пропустили столько же или меньше.

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Стивен Джеррард работает в «Астон Вилле» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне он уберёг команду от борьбы за сохранение прописки, завершив сезон на 14-м месте в турнирной таблице. В преддверии старта текущего сезона эксперты предвещали «львам» место в зоне еврокубков. Что же изменилось за это время?

Летом ряды «Виллы» покинули Ловре Калинич, Уэсли Мораэс (аренда), Кинан Дэвис, Трезеге, Бертран Траоре (аренда), Мэттью Таргетт и Карни Чуквуэмека. Потери несущественные. Лишь последних трёх футболистов можно отнести к игрокам ближайшего резерва. Пришли же Робин Ольсен, Людвиг Аугустинссон, Диего Карлос, Абубакар Камара и Филиппе Коутиньо. Усиление серьёзное, но нужно время на притирку.



В минувшем розыгрыше АПЛ Стивен Джеррард делал акцент на повышение надёжности защиты, и в этом аспекте был достигнут определённый успех. За 27 туров в ворота «Астон Виллы» влетело лишь 34 мяча. Неплохо, учитывая, что только в матчах с претендентами на еврокубковую прописку она пропускала два гола или больше.



На старте текущего сезона к игре «Астон Виллы» в обороне есть серьёзные вопросы. Команда контролирует мяч 57,6% игрового времени (четвёртый показатель). Футболисты выполняют по 17 отборов и делают по 10,5 перехвата мяча (девятый и восьмой результаты). Но при этом за четыре тура «львы» ещё ни разу не сохранили собственные ворота в неприкосновенности. В матчах с «Борнмутом» (0:2) «Эвертоном» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:3) и «Вест Хэмом» (0:1) пропустили семь голов.

Печально! Лишь четыре клуба пропустили больше. Хотя слабовато смотрится и игра в атаке. Футболисты наносят в среднем по 12,3 удара, из которых 3,5 — в створ (13-й и 15-й показатели). Олли Уоткинс и компания забили лишь три мяча. Только четыре клуба забили меньше. Довольно скромные показатели для «Виллы». Особенно если вспомнить период, когда в составе был Джек Грилиш.

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«Арсенал» же очень мощно смотрится на стартовом отрезке. Он блестяще действует в атаке и уверенно в обороне. «Астон Вилла» далека от оптимальных кондиций. Оборона не прошла проверку в матчах с середняками, что уж тут говорить о грядущем сопернике. При таких раскладах напрашивается ставка на победу хозяев с форой (-1) за 1.78.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 31 августа 2022 года

«Арсенал» прибавляет с каждым матчем. Игровые механизмы проходят последние этапы сглаживания, а за счёт победной серии футболисты укрепляют уверенность в собственных силах. Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне была третьей по набранным очкам в родных стенах. В грядущем матче с нестабильной «Астон Виллой» «канониры» обязаны реализовывать фактор родных стен. Гости вряд ли смогут удивить «пушкарей» на их поле. Потому проверим ставку на победу хозяев с форой (-1) за 1.78



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.78.

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