«Монако» — «Труа». Головин лучше Мбаппе. Звучит вдохновляюще!

31 августа состоится матч 5-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Труа». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Труа» оценен экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Труа» 31 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Труа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Труа» (31.08.2022)

В чемпионате Франции, где последнее десятилетие правит бал «ПСЖ», не так много интриги, как хотелось бы. Впрочем, первенство продолжается, на 31 августа запланированы 10 матчей 5-го тура соревнования. В одном из них в городе Фонвьей, Монако, померяются силами местный «Монако» и «Труа». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Для «Монако» начало текущего сезона пока что складывается не лучшим образом. Клуб не сумел пройти отбор в Лигу чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде соревнования ПСВ из Эйндховена. А за четыре тура Лиги 1 он набрал лишь пять очков, заняв таким образом 12-е место в турнирной таблице. Слабовато.

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С другой стороны, монегаски провели за этот период лишь один по-настоящему неудачный матч — с «Лансом» в чемпионате Франции. Они потерпели разгромное поражение со счётом 1:4. Хотя и данному результату имеется объяснение. Во встрече не принял участия из-за дисквалификации Юссуф Фофана, а Александр Головин появился на газоне лишь во втором тайме при счёте 1:3.



Без основных хавбеков красно-белые отдали центр поля и справедливо проиграли оппоненту по всем параметрам. Дабы этого не повторилось, Филипп Клеман выпустил француза и россиянина в старте на матч 4-го тура Лиги 1 с «ПСЖ». Бельгийский наставник очень грамотно выбрал схему и добился тактического превосходства над индивидуально более сильными парижанами.

Его подопечные прекрасно прессинговали и сумели забить уже на 20-й минуте встречи. Гол забил Кевин Фолланд с передачи как раз таки Александра Головина, отыгравшего 64 минуты на не самой привычной для себя позиции — атакующего полузащитника. Не обошлось без удачи, но красно-белые сумели сыграть с «ПСЖ» вничью — 1:1. Учитывая разницу в классе, данный итог можно трактовать как победу монегасков.

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У «Труа» успехи в текущем сезоне гораздо хуже. За четыре первых встречи в чемпионате Франции подопечные Брюно Ирла одержали только одну победу — над равным по силе «Анже» (3:1). В остальных встречах они потерпели поражения. Сначала уступили «Монпелье» (2:3), а затем разгромно влетели «Тулузе» (0:3) и «Лиону» (1:4).

За четыре матча клуб из одноимённого города пропустил целых 11 мячей, что очень много. В прошлом сезоне он не позволял себе столь халатно обороняться. Напротив, благодаря крепкой защитной линии «Труа» иногда удавалось даже обыгрывать сильных противников. Например, в матче 10-го тура Лиги 1 он одолел «Ниццу» Кристофа Галтье (1:0), а во встрече 30-го тура – «Нант» (тоже 1:0).



Несмотря на это, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции команда из города Труа заняла лишь 15-е место. Сейчас тоже идёт на 15-й строчке, но есть подозрения, что этот сезон сложится для неё менее успешно. Думаем, в предстоящем матче монегаски одержат одержат результативную победу. Возьмём П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.



Безусловно, встреча с «ПСЖ» отняла много сил у подопечных Филиппа Клемана. А состоялась она меньше недели назад. Успеют ли красно-белые физически восстановиться? Вряд ли. Впрочем, хороший результат наверняка придаст им энергетического заряда и добавит мотивации преуспеть.

Кстати, по итогам встречи с парижанами многие игроки монегасков, в том числе Александр Головин, получили более высокие оценки от Sofascore.com, нежели звёздные футболисты красно-синих. Россиянин удостоился 6,9 балла, а небезызвестный Килиан Мбаппе заработал лишь 6,3 балла. Потрясающе! Гостям есть чего бояться.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Труа» 31 августа 2022 года

Полагаем, моральный подъём от хорошего результата с «ПСЖ» поможет футболистам «Монако» справиться с физической усталостью. А также придаст энергии для результативной победы над плохо начавшим сезон «Труа». Клуб из одноимённого города очень много пропустил за четыре тура Лиги 1. Думается, натерпится и от монегасков.



Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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