«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Конте рвётся в лидеры. Мойеса не спасёт даже Пакета за € 60 млн

31 августа состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 2.03. Ничья доступна за 3.86.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 31 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.17, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол «Вест Хэма» дают коэффициент 1.38, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.18. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» (31.08.2022)

Олимпийский стадион «Лондон Стэдиум» принимает одно из многочисленных лондонских дерби – в гости к местному «Вест Хэм Юнайтед» приезжает «Тоттенхэм Хотспур». Однако эта вывеска не является одной из самых интригующих в 5-м туре, так как команды занимают полярные места в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» с 10 баллами идёт третьим с отставанием в два очка от безупречно лидирующего «Арсенала». Строчкой выше команды Антонио Конте за счёт лучшей разницы мячей расположился «Манчестер Сити». «Вест Хэм» же только в прошлом туре прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии и после победы над «Астон Виллой» делит с ней пятое место с конца.

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От «Вест Хэма» перед стартом сезона ожидали если не прорыва в АПЛ, то хотя бы сохранения прежних позиций. В прошлом сезоне «молотобойцы» расположились в двух очках позади «большой шестёрки», а в Лиге Европы дошли до полуфинала. В еврокубке в упорной борьбе уступили будущему победителю турнира – франкфуртскому «Айнтрахту».



Оптимизма добавляло и то, что в клубе удалось сохранить костяк команды, а к моменту старта чемпионата Англии на усиление были потрачены щедрые £ 95 млн. Самыми дорогими покупками на тот момент были защитник «Ренна» Наиф Агер и центрфорвард из «Сассуоло» Джанлука Скамакка. За более скромные деньги пришли и несколько других игроков с неплохим резюме.

Вот только Агер травмировался в межсезонье, а Скамакка отметился голами лишь в квалификации Лиги конференций. Команда продолжала усиливаться и после старта АПЛ. Из «ПСЖ» куплен центральный защитник Тило Керер. Из «Лиона» перешёл итальянец Эмерсон, играющий на левом фланге. А буквально на днях за рекордные для лондонского клуба € 43 млн плюс € 17 млн в виде бонусов был подписан полузащитник «Лиона» Лукас Пакета.



Глядя на результаты «Вест Хэма» на старте сезона, становится понятно, почему клуб так активно усиливается. Три поражения в первых трёх турах при нуле забитых мячей никак не соответствуют ни амбициям клуба, ни уровню тренера Дэвида Мойеса. Тренер испытал заметное давление со стороны болельщиков, прессы и руководства. Победа над «Астон Виллой» слегка сгладила негативное впечатление, но впереди ещё много работы.

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«Молотобойцы» испытывают кадровые проблемы на позиции центральных защитников. Помимо вышеупомянутого Агера, в лазарете находятся ещё и Крэйг Доусон, который пропускает начало сезона из-за травмы бедра. При этом латераль Бен Джонсон, вынужденно выходивший в центре обороны в первых двух турах, преждевременно покинул поле в матче с «Астон Виллой».

Один из лидеров прошлого сезона Анджело Огбонна уже восстановился после травмы крестообразной связки, но пока ещё набирает форму. Дэвид Мойес пока доверяет защитнику исключительно в матчах еврокубков. При этом на победный матч с «Астон Виллой» команда вышла в формации 3-5-2, а одним из игроков в тройке был левый защитник Аарон Крессуэлл.

У «Вест Хэма» из-за участия в Лиге конференций впереди сложный календарь. До сентябрьского перерыва на матчи сборных «молотобойцам» предстоит провести шесть матчей в режиме две игры в неделю. И если на еврокубки наверняка будет выставляться полурезервный состав, то настоящей головной болью для Дэвида Мойеса является связка матчей с «Тоттенхэмом» и «Челси». Соседи по городу идут друг за другом подряд с разницей в менее чем трое суток.

«Тоттенхэм» готовится к визиту на «Лондон Стэдиум» в хорошем настроении и не испытывает тех же проблем, что и соперник. Команда Антонио Конте набрала 10 очков из 12 возможных, а единственная потеря баллов случилась в драматичном дерби с «Челси». Встреча закончилась со счётом 2:2 и ознаменовалась стычкой главных тренеров.



При этом только в одном из четырёх стартовых матчей «Тоттенхэм» забил более двух мячей. Случилось это в игре 1-го тура, когда со счётом 4:1 был повержен «Саутгемптон». После выплеска эмоций в дерби с «Челси» «шпоры» взяли шесть очков с «Вулверхэмптоном» и «Ноттингемом» малой кровью, забив всего три мяча. Хотя потратили на это 29 ударов, из которых 11 пришлись в створ.



Результативный матч 1-го тура стал единственной игрой в сезоне, в которой не забивал Гарри Кейн. Зато начиная с последней минуты матча с «Челси» нападающий сборной Англии является единственным автором голов в составе «Тоттенхэма». Сначала Кейн сравнял счёт на 96-й минуте на «Стэмфорд Бридж», а затем забил единственный мяч в матче с «Вулверхэмптоном» и оба гола «Ноттингему». Попутно, к слову, не реализовал назначенный в ворота соперника пенальти.

Плохо, конечно, когда команда так зависит от одного форварда, но у предстоящего соперника нет и этого. Антонио Конте дважды встречался с «Вест Хэмом» Дэвида Мойеса в минувшем сезоне и оба раза взял верх. А ведь тот «Вест Хэм» был куда более стабилен и сыгран, чем сейчас. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.03. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 31 августа 2022 года

Вывеска лондонского дерби в начавшемся сезоне не оправдывает свою прошлогоднюю громкость. «Вест Хэм» отвратительно начал сезон, забив всего один мяч в четырёх турах АПЛ. Неплохое по именам и стоимости усиление состава подоспело слишком поздно, а травмы выкосили линию защиты. На дистанции «молотобойцы» обязательно стабилизируют и игру и результаты, далеко пройдут в Лиге конференций. Но здесь и сейчас набравшему резвый ход со старта «Тоттенхэму» Дэвиду Мойесу противопоставить будет нечего.



Ставка: победа Тоттенхэма за 2.03.

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