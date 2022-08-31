Руководство по управлению банкроллом для ставок на спорт

Грамотное управление банкроллом в ставках на спорт помогает игроку получить прибыль и минимизировать текущие расходы.

Статистическая точка безубыточности составляет 52,38% с учётом средней ставки 1.30. Разница между выигрышем и проигрышем – несколько процентных пунктов в каждую сторону.

Что такое управление банкроллом?

Банк в ставках на спорт отличается от банка в реальной жизни.

При постоянной занятости из совокупного ежемесячного дохода человек использует средства для оплаты товаров и услуг, в конце периода оплаты получает снова доход.



В ставках на спорт способность генерировать больше денег становится возможной только благодаря использованию текущих средств. При агрессивной игре банкролл уменьшается, пользователь не сможет получить дополнительный доход без пополнения счëта – к увеличению банка необходимо подходить ответственно, грамотно управлять банкроллом.



Игрок должен рассматривать выигрыш у спортивных букмекеров как долгосрочный процесс. Комиссия, заложенная компанией в каждую ставку, может поставить крест на банкролле, если делать ставки на большие суммы.

Сколько вы должны ставить на каждую игру?

Размер каждой ставки игрок определяет для себя самостоятельно в зависимости от собственных финансовых возможностей и лимитов, установленных организатором азартных игр. Опытные бетторы советуют начинать с 1-5% общего банка, использовать бездепозитные бонусы, участвовать в акциях, страховать ставки. Многие компании предлагают новичкам фрибет, который можно поставить на спортивное или киберспортивное событие — и выигрышем пополнить собственный банк бесплатно за счет бонуса.



Например, при общем банкролле 70 000 рублей 1% составит 700 рублей на ставку.

Единицы

Если у одного игрока банкролл составляет 100 000 рублей, а у другого – 5000 рублей, не показательно сравнивать их результаты в ставках. Игрок с более крупным банкроллом может иметь показатели хуже, но при этом на счёте у него будет больше денег в связи со значительным первоначальным депозитом.



Для сравнения результатов игрока с результатами других бетторов в мире ставок на спорт используют единицы. Установка размера единицы позволяет определить размер ставки по сравнению со стандартным размером пари.



Если стандартный размер ставки – 100 рублей, а игрок ставит 500 рублей, то это означает, что поставлено пять единиц.

Стратегии управления банкроллом

Необязательно ставить одну и ту же сумму на каждую игру. Существует много стратегий, которые помогут рассчитать размер пари.

Модель ставок «флэт»

Флэт – простая и безопасная стратегия управления банкроллом в долгосрочной перспективе.

Тактика игры – установить размер единицы и ставить ровно одну единицу на каждую ставку. Результативность, уровень уверенности и коэффициенты не имеют значения.



При использовании стратегии игроки выбирают один метод игры:

«на выигрыш» – выделяют на ставку минимум одну единицу суммы банка;

«на риск» – не берут для ставки сумму больше одной единицы даже при низких котировках для покрытия предыдущих проигрышей.

При использовании модели «флэт» необходимо периодически пересматривать процент, который выделяется на ставку.

Процентная модель

Процентная модель игры похожа на ставки флэтом. Отличие процентной модели заключается в фиксированном проценте общего банка для ставок.

Например, стартовый банк — 10 000 рублей, выбранный процент – 2,5%. Игрок заключает первое пари на 250 рублей. При котировке 1.45, если ставка сыграет, размер банка увеличится до 10 362 рублей. Новая сумма на заключение пари увеличится до 259 рублей.

Большой плюс стратегии – процентная модель позволяет воспользоваться выигрышной серией. Сумма увеличивается согласно стратегии, что позволяет получать возрастающую прибыль. Но если начинается полоса неудач, количество средств, выделяемых на ставку, уменьшится.