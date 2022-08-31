Карен Хачанов — Тьяго Монтейро. Шамиль Тарпищев будет рад

1 сентября Карен Хачанов и Тьяго Монтейро сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 0:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех бразильца можно поставить в букмекерских конторах за 3.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч US Open Карен Хачанов — Тьяго Монтейро 1 сентября 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга Открытого чемпионата США Карен Хачанов — Тьяго Монтейро получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.99. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз на матч второго круга US Open Карен Хачанов — Тьяго Монтейро (01.09.2022)

Открытый чемпионат США стремительно набирает обороты. На 1 сентября запланировано более 15 матчей второго круга соревнования. В самом раннем из них сразятся Карен Хачанов и Тьяго Монтейро. До этого оппоненты встречались дважды. В обоих противостояниях россиянин оказался сильнее.

Сначала Хачанов обыграл Монтейро в далёком 2017 году, в матче второго круга Уимблдона. А затем в 2022 году в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде. Оба противостояния получились упорными. А каким же будет грядущее? Добавляет интриги то, что игра состоится на не самом любимом для обоих теннисистов покрытии — харде.



Безусловно, Карен классово превосходит Тьяго. Неоднократно он входил в топ-10 мирового рейтинга и выигрывал престижные трофеи. Бразилец за всю свою профессиональную карьеру ни того, ни другого ни разу не добивался. Единственное, чем он может похвастаться, — пять выигранных челленджеров.



При этом текущий сезон складывается для Хачанова достаточно неплохо. В начале он дошёл до финала ATP-250 Аделаида-1, обыграв в полуфинале опытного Марина Чилича (7:6, 6:3). Также российский спортсмен добрался до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где забрал партию у самого Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6).

Затем Карен пробрался в полуфиналы АТР-250 в Дохе и АТР-250 в Белграде, где потрепал нервы мастеровитому Роберто Баутиста-Агуту (6:2, 3:6, 5:7) и самому Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 2:6) соответственно. После россиянин добрался до четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором уступил талантливому Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6, 4:6).

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Вот только после исключения из Уимблдона тонус Хачанова немного просел. Из-за простоя теннисист далеко не лучшим образом выступил в четырёх недавних турнирах — АТР-500 в Гамбурге, АТР-500 в Вашингтоне, «Мастерсе» в Монреале и «Мастерсе» в Цинциннати. А в матче первого круга US Open он не без труда обыграл Дениса Кудлу. Встреча затянулась на четыре сета.

Похоже, у Монтейро есть все шансы сделать грядущий матч упорным. В этом сезоне бразилец стабильно навязывал борьбу сильным соперникам. Например, в матче первого круга Australian Open он потерпел поражение от опытнейшего Бенуа Пэра лишь в пяти партиях. А в матче второго круга АТР-500 в Рио-де-Жанейро сумел забрать сет у талантливого Маттео Берреттини (4:6, 7:6, 3:6).



Также Тьяго здорово выступил в АТР-250 в Сантьяго. В матче второго круга он одолел Федерико Дельбониса (3:6, 6:4, 6:1), а в четвертьфинале уступил в упорной борьбе Себастьяну Баэсу (5:7, 6:3, 4:6). А в недавнем хардовом турнире категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме теннисист добрался до третьего круга, обыграв на предыдущих стадиях соревнования Дениса Кудлу (7:6, 7:5) и Николоза Басилашвили (6:4, 6:1).



В Открытом чемпионате США бразилец стартовал с победы над одарённым Алексом Молчаном (6:4, 4:6, 6:4, 6:1). Похоже, Хачанова ждёт непростая встреча. В соперниках у него, очевидно, очень неуступчивый теннисист. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.19.

В недавнем интервью президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил о том, что Хачанов порадовал его, реализовав в матче первого круга US Open с Денисом Кудлой 16 эйсов. Также он отметил, что у Карена получился хороший, добротный матч. Похоже, россиянин возвращает утраченные из-за исключения из Уимблдона кондиции. Верим в его успех, но ждём непростую борьбу и яркий, интересный матч.

Прогноз и ставка на матч в US Open Карен Хачанов — Тьяго Монтейро 1 сентября 2022 года

Карен Хачанов более опытный и мастеровитый теннисист, нежели Тьяго Монтейро, что отражают и достижения на дистанции. Но по россиянину ударило отсутствие игровой практики на Уимблдоне. Судя по матчу первого круга US Open, спортсмен понемногу возвращает утраченный тонус. Тем не менее его быстрой победы в предстоящем матче, пожалуй, ждать не стоит. Бразилец не относится к простакам. В этом сезоне он неоднократно боролся на равных с сильными противниками. Потому проверим победу россиянина в четырёх или пяти сетах.



Ставка: победа Карена Хачанова и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.19.

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