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«Аталанта» — «Торино», прогноз на матч Серии А 1 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, время начала

«Аталанта» — «Торино». Без Миранчука, но с голами
Антон Мартысевич
«Аталанта» — «Торино»: прогноз на матч Серии А
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Россиянин выбыл до октября, но в «Торино» есть кому забивать.

1 сентября состоится матч 4-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, а успех «Торино» оценивается аналитиками в 5.45. Ничья доступна за 4.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» 1 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол «Аталанты» дают коэффициент 1.13. Если забьёт «Торино», сыграет коэффициент 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Аталанта» — «Торино» (01.09.2022)

Италия - Серия А. 4-й тур
01 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Торино
Турин

Первые три встречи «Аталанта» и «Торино» провели в определённой степени синхронно. В 1-м и 3-м турах команды одержали победы на выездах, а во 2-м встретились дома с известными клубами. «Аталанта» устояла под напором «Милана» (1:1), а «Торино» утянул нулевую ничью с «Лацио».

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Разница заключается в том, что «Торино» в победных матчах экзаменовал новичков Серии А. «Монца» оказалась в высшем итальянском дивизионе впервые в истории, а «Кремонезе» последний раз был обитателем Серии А в 1996 году. И на старте сезона-2022/2023 оба коллектива начали с четырёх поражений.

«Аталанта» же победила «Сампдорию» и «Верону». Не гранды итальянского футбола, но оппоненты весьма боеспособные, хотя старт сезона проводят весьма неудачно. Так что ценность семи очков, которые набрали «Аталанта» и «Торино» за первые три тура, чуть-чуть разная.

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Бергамаски за последние несколько лет приучили любителей футбола со всего мира воспринимать их как ещё одну серьёзную силу в итальянском футболе. Всё-таки три подряд бронзовых сезона и выходы в четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы чего-то стоят.

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После восьмого места в прошлом сезоне Серии А Джан Пьеро Гасперини затеял большую перестройку. По состоянию на сегодняшний день «Аталанта» в летнее трансферное окно продала девять футболистов за € 80 млн. € 50 млн из этой суммы «Тоттенхэм» заплатил за Кристиана Ромеро, который прошедший сезон провёл в аренде.

На усиление состава было потрачено почти € 100 млн. Но из шести дорогостоящих новичков в стартовом составе засветились пока только трое. — защитники Мерих Демирал и Брандон Соппи, а также вингер Адемола Лукман. Впрочем, всё ещё впереди. Буквально на днях команду пополнил 19-летний датчанин Расмус Хёйлунн, много забивавший за австрийский «Штурм».

Примечательно, что важный гол в матче с «Миланом» забил Руслан Малиновский, которого Джан Пьеро Гасперини не постеснялся публично раскритиковать за низкую результативность. Слова тренера о том, что «Аталанта» ищет на его позицию игрока более подходящего под стиль команды, вероятно, прибавила мотивации украинскому атакующему полузащитнику.

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Известно, что Гасперини не очень хотел отпускать из клуба россиянина Алексея Миранчука, но руководство отправило в аренду подверженного травмам футболиста. Теперь полузащитник «Торино» наверняка расстроен, что не примет участия в матче со своей бывшей командой. Мотивация могла быть будь здоров.

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Россиянин получил травму в первом тайме первого матча за «быков», но не покинул поле и продолжал играть с дискомфортом в бедре. Он даже забил гол в ворота «Монцы». По словам спортивного директора снова увидеть Миранчука в деле мы теперь сможем только в начале октября – после паузы на игры сборных.

Пока Миранчук в лазарете, на его позиции выступает другой бывший игрок РПЛ – Никола Влашич. Год, проведённый в «Вест Хэме» после ЦСКА, не принёс клубу и футболисту какой-либо заметной пользы. Влашич всего шесть раз выходил в стартовом составе в АПЛ. Большую часть времени играл в кубковых и еврокубковых турнирах. Результат: один гол и две результативные передачи.

В «Торино» Влашич отметился забитым мячом в своей третьей игре, когда открыл счёт в матче с «Кремонезе». Победный гол тогда забил ещё один новичок команды – сербский вингер Неманья Радоньич, для которого это уже второй мяч в сезоне. А вот у центрфорварда Антонио Санабрии всего один точный удар за 249 минут, что примерно соответствует показателям его результативности в прошлом сезоне.

Руководство «Торино» было не готово к тому, что атакующий лидер Андреа Белотти после семи лет в команде отказался продлевать контракт и бесплатно уехал в «Рому». На замену был подписан нападающий молодёжной сборной – Пьетро Пеллегри, который уже проявил себя в матче Кубка Италии. В чемпионате молодой центрфорвард пока не получает достаточно игрового времени.

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Матчи «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини с «Торино» часто получались сверхрезультативными. Начиная с сезона-2019/2020 не было ни одной очной встречи, в которой было бы забито менее трёх мячей. В пяти из шести матчах забивалось не менее пяти мячей, а три последних визита «Торино» в Бергамо приносили следующие результаты – 2:3, 3:3 и 4:4.

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Учитывая фактор начала сезона и продолжающуюся перестройку в стане обеих команд, поиски оптимальных атакующих сочетаний, а также результаты последних матчей «Аталанты» и «Торино», вряд ли стоит ждать град голов. Хотя минимум три мяча на двоих – вполне реальны. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.79. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» 1 сентября 2022 года

«Аталанта» не пробилась в этом году в еврокубки и очень хочет вернуться на былые вершины, к которым болельщики уже успели привыкнуть. Джан Пьеро Гасперини затеял перестройку и показывает весьма хорошие результаты, но голевой задор пока скромный – четыре мяча за три игры. Впрочем, это принесло две победы и одну статусную ничью с «Миланом».

Четыре гола и семь очков в активе у «Торино», но соперники у «быков» на старте сезона были попроще. У бордовых неплохой потенциал, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне, но конкретно к этой встрече соперник готов лучше. Матчи «Торино» и «Аталанты» в последние годы выходят сверхрезультативными, но учитывая форму команд, от приставки «сверх» мы на сегодня избавимся.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 2.49.

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