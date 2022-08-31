«Аталанта» — «Торино». Без Миранчука, но с голами

1 сентября состоится матч 4-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, а успех «Торино» оценивается аналитиками в 5.45. Ничья доступна за 4.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» 1 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол «Аталанты» дают коэффициент 1.13. Если забьёт «Торино», сыграет коэффициент 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Аталанта» — «Торино» (01.09.2022)

Первые три встречи «Аталанта» и «Торино» провели в определённой степени синхронно. В 1-м и 3-м турах команды одержали победы на выездах, а во 2-м встретились дома с известными клубами. «Аталанта» устояла под напором «Милана» (1:1), а «Торино» утянул нулевую ничью с «Лацио».

Разница заключается в том, что «Торино» в победных матчах экзаменовал новичков Серии А. «Монца» оказалась в высшем итальянском дивизионе впервые в истории, а «Кремонезе» последний раз был обитателем Серии А в 1996 году. И на старте сезона-2022/2023 оба коллектива начали с четырёх поражений.

«Аталанта» же победила «Сампдорию» и «Верону». Не гранды итальянского футбола, но оппоненты весьма боеспособные, хотя старт сезона проводят весьма неудачно. Так что ценность семи очков, которые набрали «Аталанта» и «Торино» за первые три тура, чуть-чуть разная.

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Бергамаски за последние несколько лет приучили любителей футбола со всего мира воспринимать их как ещё одну серьёзную силу в итальянском футболе. Всё-таки три подряд бронзовых сезона и выходы в четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы чего-то стоят.

После восьмого места в прошлом сезоне Серии А Джан Пьеро Гасперини затеял большую перестройку. По состоянию на сегодняшний день «Аталанта» в летнее трансферное окно продала девять футболистов за € 80 млн. € 50 млн из этой суммы «Тоттенхэм» заплатил за Кристиана Ромеро, который прошедший сезон провёл в аренде.



На усиление состава было потрачено почти € 100 млн. Но из шести дорогостоящих новичков в стартовом составе засветились пока только трое. — защитники Мерих Демирал и Брандон Соппи, а также вингер Адемола Лукман. Впрочем, всё ещё впереди. Буквально на днях команду пополнил 19-летний датчанин Расмус Хёйлунн, много забивавший за австрийский «Штурм».

Примечательно, что важный гол в матче с «Миланом» забил Руслан Малиновский, которого Джан Пьеро Гасперини не постеснялся публично раскритиковать за низкую результативность. Слова тренера о том, что «Аталанта» ищет на его позицию игрока более подходящего под стиль команды, вероятно, прибавила мотивации украинскому атакующему полузащитнику.

Известно, что Гасперини не очень хотел отпускать из клуба россиянина Алексея Миранчука, но руководство отправило в аренду подверженного травмам футболиста. Теперь полузащитник «Торино» наверняка расстроен, что не примет участия в матче со своей бывшей командой. Мотивация могла быть будь здоров.

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Россиянин получил травму в первом тайме первого матча за «быков», но не покинул поле и продолжал играть с дискомфортом в бедре. Он даже забил гол в ворота «Монцы». По словам спортивного директора снова увидеть Миранчука в деле мы теперь сможем только в начале октября – после паузы на игры сборных.

Пока Миранчук в лазарете, на его позиции выступает другой бывший игрок РПЛ – Никола Влашич. Год, проведённый в «Вест Хэме» после ЦСКА, не принёс клубу и футболисту какой-либо заметной пользы. Влашич всего шесть раз выходил в стартовом составе в АПЛ. Большую часть времени играл в кубковых и еврокубковых турнирах. Результат: один гол и две результативные передачи.



В «Торино» Влашич отметился забитым мячом в своей третьей игре, когда открыл счёт в матче с «Кремонезе». Победный гол тогда забил ещё один новичок команды – сербский вингер Неманья Радоньич, для которого это уже второй мяч в сезоне. А вот у центрфорварда Антонио Санабрии всего один точный удар за 249 минут, что примерно соответствует показателям его результативности в прошлом сезоне.

Руководство «Торино» было не готово к тому, что атакующий лидер Андреа Белотти после семи лет в команде отказался продлевать контракт и бесплатно уехал в «Рому». На замену был подписан нападающий молодёжной сборной – Пьетро Пеллегри, который уже проявил себя в матче Кубка Италии. В чемпионате молодой центрфорвард пока не получает достаточно игрового времени.

Матчи «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини с «Торино» часто получались сверхрезультативными. Начиная с сезона-2019/2020 не было ни одной очной встречи, в которой было бы забито менее трёх мячей. В пяти из шести матчах забивалось не менее пяти мячей, а три последних визита «Торино» в Бергамо приносили следующие результаты – 2:3, 3:3 и 4:4.

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Учитывая фактор начала сезона и продолжающуюся перестройку в стане обеих команд, поиски оптимальных атакующих сочетаний, а также результаты последних матчей «Аталанты» и «Торино», вряд ли стоит ждать град голов. Хотя минимум три мяча на двоих – вполне реальны. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.79. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» 1 сентября 2022 года

«Аталанта» не пробилась в этом году в еврокубки и очень хочет вернуться на былые вершины, к которым болельщики уже успели привыкнуть. Джан Пьеро Гасперини затеял перестройку и показывает весьма хорошие результаты, но голевой задор пока скромный – четыре мяча за три игры. Впрочем, это принесло две победы и одну статусную ничью с «Миланом».



Четыре гола и семь очков в активе у «Торино», но соперники у «быков» на старте сезона были попроще. У бордовых неплохой потенциал, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне, но конкретно к этой встрече соперник готов лучше. Матчи «Торино» и «Аталанты» в последние годы выходят сверхрезультативными, но учитывая форму команд, от приставки «сверх» мы на сегодня избавимся.



Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 2.49.

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