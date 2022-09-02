«Краснодар» — «Сочи». Нашёлся тот, кто остановит Нобоа

Опытный эквадорец в сумасшедшей форме, но у краснодарцев есть свои козыри.

3 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Сочи»: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех краснодарцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 3 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.28. Гол «Сочи» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» (03.09.2022)

Один из самых интересных матчей тура пройдёт в Краснодаре. Набравшие крейсерский ход «быки» представляют серьёзную угрозу для любого соперника, оказавшегося на их пути. Только призёра прошлого первенства «Сочи» не возьмёшь испугом — сочинцы полностью оправились от кризиса, связанного с уходом лидеров и главного тренера. Схватка предстоит интригующая, что, весьма вероятно, обеспечит аншлаг на трибунах.

Необходимо отметить, какое влияние оказали краснодарцы на тренерскую судьбу Николая Писарева. В первом матче группового этапа Кубка России «Краснодар» на выезде обыграл «Химки» — 2:0. Причём бóльшая часть основы смотрела встречу со скамейки запасных. Резервисты чёрно-зелёных выполнили свою работу на отлично, что и привело к очередной отставке в «Химках».

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В национальном первенстве футболисты «Краснодара» преодолели проблемы, которые серьёзно мешали игре на старте. Весьма вероятно, что улучшения связаны с возвращением в команду колумбийского форварда Джона Кордобы. Хотя и без него атака «быков» смотрелась здорово, но талантливый нападающий стал последним пазлом, после которого сложилась цельная картина.

Кордоба с Эдуардом Сперцяном нашли отличную форму взаимодействия на футбольном поле. Колумбиец обладает уникальным качеством — своевременно открываться между линиями соперника. Кроме того, Джон мастерски укрывает мяч корпусом, потому отобрать его без фола достаточно сложно. За счёт подключений хавбеков создаётся необходимая глубина в атаке.

В тени игроков атакующего блока находятся незаметные труженики полузащиты «быков». Они который матч умело блокируют большинство угроз, исходящих от креативных хавбеков соперника. От физической готовности и взаимопонимания опорников «Краснодара» во многом зависит судьба встречи — им предстоит решить вопрос с нейтрализацией находящегося в феноменальной форме Кристиана Нобоа.

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Возрастной футболист «Сочи» в очередной раз удивил болельщиков. Переживающий третью или четвёртую молодость эквадорец отправил в ворота соперников шесть мячей за семь матчей. Помимо голевых подвигов, Нобоа отвечает за развитие атаки и переход мяча, руководит прессингом. Тем не менее силы ветерана не беспредельны, молодые и резкие хавбеки «Краснодара» за счёт своего прессинга могут сковать Кристиана.

Перекрыв лидера «Сочи», чёрно-зелёные оставят на голодном пайке пару форвардов Владислав Сарвели — Георгий Мелкадзе. Каждый из нападающих забил по два мяча в текущем первенстве, но в одиночку биться против цепкой обороны «Краснодара» во главе с набравших великолепную форму Матвеем Сафоновым — бесперспективное занятие. Весьма вероятно, что, решив проблему Нобоа, краснодарцы получат в руки ключи к победе.

История противостояний «Краснодара» и «Сочи» состоит из девяти матчей. Что любопытно, результаты игр распределились строго поровну: три победы в активе краснодарцев, трижды арбитры зафиксировали ничейный исход, и три встречи выиграли сочинцы. Разница забитых мячей 11:9 в пользу хозяев только подтверждает наши предположения о напряжённом сюжете будущего матча.

Забуксовав на старте сезона, «Краснодар» вернулся в борьбу за титул. Тренерский штаб Александра Сторожука проделал впечатляющую работу и переформатировал тактическую схему. Возвращение Кордобы стало последним штрихом для завершения картины преображения «быков». У сочинцев есть проблемы в обороне, да и атакующие действия держатся на фигуре Нобоа. Мы предполагаем, что у «Краснодара» есть хорошие шансы взять верх в важной игре. Победа чёрно-зелёных оценивается коэффициентом 2.80.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи» 3 сентября 2022 года

Проект Сергея Галицкого к 8-му туру вышел на высокую мощность. «Краснодар» наладил общекомандное взаимодействие, атака получила необходимую вариативность, а прессинг «быков» заставляет соперника поскорее избавляться от мяча. «Сочи» — крепкий коллектив, но не без проблем. С соперниками уровня нынешних «Химок» гости справляются легко, а вот серьёзные оппоненты находят бреши в обороне команды. Думаем, так получится и сейчас.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.80.

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