«Динамо» — «Урал». Захарян в «Челси» или дома — Гончаренко никак не легче

3 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал» 3 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьёт «Динамо», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» (03.09.2022)

Вся прошедшая футбольная неделя в Российской Премьер-Лиге прошла в обсуждении дальнейшей судьбы одного из лидеров «Динамо» — Захаряна. Новостные ленты без устали информировали фанатов о ходе переговоров москвичей с лондонским «Челси». Сложности, возникшие при оформлении финансовых сторон сделки, судя по всему, на время оставили Арсена в бело-голубых цветах динамовцев. Чем для хозяев обернётся шумиха перед важной игрой?

Весьма вероятно, что на молодого футболиста трансферная история повлияет негативно. Насколько сильно талантливый игрок переживает, знают только он сам и, может быть, главный тренер. Сербский специалист Славиша Йоканович обладает достаточным опытом, чтобы правильно оценить состояние своего подопечного. Впрочем, вряд ли неразбериха у хозяев поможет «Уралу» завершить свою неудачную серию в чемпионате России.

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В стартовавшем на неделе Кубке России бело-голубые выступили неудачно. Им не удалось найти трещины в защитных порядках «Ростова», чтобы пробить оборону подопечных Валерия Карпина. А сами ростовчане сделали своё дело в атаке без лишней суеты. Москвичи не сумели найти управу на мобильного Голенкова, который оформил дубль. Предложить контригру динамовцы не смогли и уступили 0:2.

Тем не менее не стоит оценивать потенциал хозяев по кубковой встрече. Славиша Йоканович провёл ротацию состава, предоставил игровую практику сменщику Антона Шунина. Талантливый Игорь Лещук не сумел ликвидировать все угрозы своим воротам, но предоставил отдых ветерану. Весьма вероятно, что Антон после отдыха будет серьёзным препятствием на пути форвардов «Урала».

Судя по всему, в минувшем туре РПЛ именно свежести не хватило футболистам «Динамо», чтобы удержать победный счёт в Нижнем Новгороде. В первом тайме бело-голубые продемонстрировали конструктивный и современный футбол, что привело к двум забитым мячам. С такими хозяевами «Уралу» будет сложно спасти свои ворота от гола. Даже несмотря на наличие в воротах Ильи Помазуна.

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Хотя Виктор Гончаренко и известен как знаток грамотных тактических схем, ему пока не хватает времени. Слишком большие проблемы накопились в клубе из Екатеринбурга, чтобы решить их за несколько недель. Тем не менее стоит отметить первый успех «шмелей» в сезоне. Проявив агрессию и напор, гости одолели в кубковом матче «Сочи» — 2:0. Хотя переоценивать достижение «Урала» не стоит — сочинцы отправили на выезд резервистов и перспективную молодёжь.

В последней игре Российской Премьер-Лиги действующий чемпион «Зенит» наглядно продемонстрировал слабость обороны «Урала». Гости пропустили четыре мяча, а могли ещё больше. Расточительность подопечных Сергея Семака удивила даже обычно невозмутимого тренера. Под давлением оборона «шмелей» разваливается. Пропустив, им сложно перейти на более открытую модель.

История противостояний «Динамо» и «Урала» состоит из 26 матчей. На стороне москвичей солидное преимущество — они выиграли 14 встреч. Шесть игр завершились в пользу «Урала» и столько же зафиксировано ничейных результатов. Разность мячей — 53:22 в пользу бело-голубых.

Динамовцы пока не проигрывали в нынешнем чемпионате России, но количество ничейных исходов (четыре) несколько настораживает. Йоканович пробовал различные сочетания, дабы добиться максимального эффекта. Пропускают бело-голубые по большим праздникам, а в атаке действуют разнообразно и изобретательно.

На наш взгляд, екатеринбуржцам будет сложно тягаться с москвичами, поскольку Виктор Гончаренко пока не нашёл рабочей тактической схемы. Перспективно смотрится победа «Динамо» с преимуществом в два и более мячей с коэффициентом 2.56.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал» 3 сентября 2022 года

Несмотря на волнения по поводу трансфера Арсена Захаряна, «Динамо» представляется нам явным фаворитом. Бело-голубые обладают вариативной атакой, которая, весьма вероятно, сумеет огорчить соперника минимум дважды. В свою очередь, оборона москвичей в большинстве матчей смотрится солидно и не допускает серьёзных ошибок. Под началом Виктора Гончаренко «Урал» пока не обладает стройной системой нападения, чтобы поставить в тупик защиту хозяев.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.56.

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