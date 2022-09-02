«Милан» – «Интер». Без Ибрагимовича и Лукаку миланское дерби будет скучным

3 сентября состоится матч 5-го тура Серии А «Милан» – «Интер». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех «Интера» оценивается в 2.73. На ничью дают коэффициент 3.46.

Команды АПЛ установили рекорд по тратам в летнее трансферное окно.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Интер» 3 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура Серии А «Милан» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» (03.09.2022)

3 сентября состоится долгожданный матч между «Миланом» и «Интером» в 5-м туре Серии А. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Миланское дерби станет украшением, поэтому болельщики с нетерпением ждут стартового свистка. Когда клубы встречались последний раз, «змеи» одержали победу, а «дьяволы» вылетели из полуфинала Кубка Италии.

История взаимоотношений двух миланских коллективов долгая. В сезоне-2021/2022 подопечные Стефано Пиоли стали чемпионами Италии, опередив «Интер» на два очка. Команды до последнего боролись за первую строчку, но в итоге сильнее оказались «дьяволы». Вполне реально, что противостояние возобновится, если остальные участники будут неспособны конкурировать.

WhoScored представил символическую сборную РПЛ по итогам августа.

«Милан» не был активен на трансферном рынке. Болельщики ожидали большего, но главный тренер верен выбранному составу. Клуб идёт без поражений на протяжении четырёх туров, но только в двух одержал победы. Стартовая игра получилась яркой и зрелищной. «Дьяволы» выиграли у «Удинезе» со счётом 4:2. В тот игровой день Ребич стал автором дубля.

С той встречи остались только воспоминания, потому что в трёх предыдущих матчах с участием красно-чёрных фиксировался тотал меньше 2.5 мяча. Отсутствие ожидаемого количества голов от такого интересного в атаке коллектива – загадка для многих. С другой стороны, «дьяволы» не проигрывают и стабильно набирают очки. С «Аталантой» они завершили игру вничью (1:1), а затем выиграли у «Болоньи» (2:0).

Скучным получился прошлый матч «Милана» и «Сассуоло». Он завершился нулевой ничьей. Забей Берарди с пенальти в первом тайме, игра могла сложиться совсем по-другому. Тотального преимущества на стороне действующих чемпионов Италии не было. Они имели моменты, но в остальном матч получился скучным. Судья достал семь жёлтых карточек, однако только две показал игрокам миланского клуба.

«Царь в команде». В «Арисе» поприветствовали Кокорина.

Вряд ли у футболистов «Интера» осталась ненависть к «дьяволам». Должок они уже вернули. В полуфинале Кубка Италии «змеи» оказались сильнее и выбили своих земляков. После этого выиграли трофей и успокоились. Сейчас основным форвардом клуба является аргентинец Мартинес. На счету нападающего три гола и один ассист.

Чёрно-синие отлично укомплектованы, и это даёт результат. После четырёх туров Серии А подопечные Индзаги выиграли трижды, но есть на их счету одно поражение. Все имеющиеся в текущем сезоне победы были одержаны над слабыми соперниками. Среди них «Лечче» (2:1), «Специя» (3:0) и «Кремонезе» (3:1). В матче с «Лацио» «змеи» попали в ловушку и оказались бессильны.

Вся атакующая обойма, кроме Мхитаряна, была в основном составе. Мартинес оказался единственным, кто забил. Лукаку и Джеко не смогли распечатать ворота оппонента. Зато римляне делали это с удовольствием. Они одержали победу со счётом 3:1.

«Милану» придётся доказывать на поле, что он силён даже во время отсутствия звёздного Ибрагимовича. Нападающий пропустит ещё немало игр. Также недоступен Ребич – важный футболист, на счету которого уже есть дубль в сезоне-2022/2023. Все надежды Стефано Пиоли возлагает на Оливье Жиру. Француз в хорошей форме и должен проявить свои лидерские качества.

Есть печальные новости из штаба «Интера». Дерби вынужден пропустить основной форвард чёрно-синих – Ромелу Лукаку. Во время одной из тренировок он получил растяжение связок левого бедра и отсутствовал на игре с «Кремонезе». Жаль, что не удастся увидеть противостояния Ибры и Лукаку на поле – это событие украсило бы и без того крутое миланское дерби.

Прогноз и ставка на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер» 3 сентября 2022 года

Сразу два важных футболиста отсутствуют в составе «Милана». Без них результативность может заметно упасть. Дома «дьяволы» две последние очные встречи заканчивали вничью. Всё идёт к тому, что без Лукаку и Ибрагимовича это дерби вновь получится не таким весёлым, а команды согласятся поделить очки. Рекомендуем поставить на ничью – это наиболее вероятный исход матча, на наш взгляд.

Ставка: ничья за 3.46.

Почему срыв трансфера Захаряна в «Челси» — это замечательно.

Семак: в воскресенье со «Спартаком» будет сложнее, чем в Суперкубке.



Урунов определился с новым клубом после ухода из «Спартака».



Кавазашвили: чемпионом «Спартак» не станет.



Данни: прибыл в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак».



Александр Кержаков: «Спартак» ещё не забивал конкурентоспособным клубам.



Черчесов: по какой причине Захарян должен сейчас расстраиваться?