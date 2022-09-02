«Торпедо» — «Металлург». Илья Воробьёв выучит урок от ЦСКА

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Воробьёв: на 1 сентября «Металлургу» преподали хороший урок.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 3 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Металлург» Магнитогорск (03.09.2022)

Многие клубы уже провели свои первые официальные матчи в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. 3 сентября один из них – магнитогорский «Металлург» – померится силами с нижегородским «Торпедо». Встреча пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Стартовала в нынешнем сезоне «Магнитка» не лучшим образом, уступив Кубок Открытия московскому ЦСКА. Поражение потерпела с разгромным счётом 2:6. При этом под занавес противостояния армейцы, откровенно говоря, издевались над магнитогорцами, играя в собственное удовольствие.

Форвард «Металлурга» Акользин — автор первой шайбы нового сезона КХЛ.

Хотя тут сразу стоит обозначить, что ЦСКА подходил к матчу в роли фаворита. В межсезонье он сохранил практически весь чемпионский состав и точечно усилился, заключив контракты с Александром Шарыченковым, Фредриком Классоном и Максимом Маминым. А главное, встреча проходила на домашнем стадионе москвичей. Поддержка болельщиков помогла им переломить ход матча и отыграться с 0:2.



Безусловно, в каких-то моментах магнитогорцы могли сыграть и получше. В конце концов, они тоже достаточно неплохо укрепились летом, подписав Валерия Орехова из «Барыса», Илью Хохлова из «Северстали» и экс-голкипера «Локомотива» Эдди Паскуале. Но, помимо прочего, им не хватило на льду лидерских качеств и техники ведущего форварда Джоша Карри.

Как мы помним, 29-летний канадский нападающий в шестой встрече финала минувшего розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА схлопотал дисквалификацию на два официальных матча. В предстоящем противостоянии Илья Воробьёв сможет рассчитывать на легионера. Отстранение окончено.

Фетисов считает, что в КХЛ отсутствует интрига.

Что касается «Торпедо», то оно не сыграло ещё ни одного официального матча в текущем сезоне. Следовательно, встреча с «Металлургом» станет дебютной для Игоря Ларионова в КХЛ. Ранее наставник возглавлял молодёжную сборную России. Причём не сказать, что успешно. Нередко она терялась сразу после первой пропущенной шайбы.

В «Торпедо» Ларионов вновь вынужден работать с совсем юными хоккеистами. Дело в том, что в межсезонье клуб из Нижнего Новгорода покинуло огромное количество опытных игроков. Из ключевых потерь отметим уход Теодора Леннстрёма, Егора Мартынова, Дамира Жафярова, Даниэля Заара и Марека Гривика.



На данный момент средний возраст нижегородской команды, по некоторой информации, составляет всего лишь 23,61 года. Очень мало. С одной стороны, молодёжь Ларионову досталась талантливая. Об этом свидетельствует и то, что за девять недавних товарищеских встреч нижегородцы потерпели лишь три поражения — два от «Сибири» (2:5 и 1:5) и одно от новокузнецкого «Металлурга» (3:4, по буллитам).



С другой – отсутствие опыта выступлений в КХЛ наверняка сыграет злую шутку с Профессором и его подопечными. На данный момент у «Торпедо» нет ярко выраженного лидера и сильно ослаблена линия обороны. За девять товарищеских встреч нижегородцы пропустили целых 27 шайб, при том, что уровень некоторых оппонентов был совсем невелик.

Думаем, «Металлург» одержит победу в основное время. Коэффициент — 1.93. По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки нижегородцы заняли лишь девятое место в Западной конференции. Магнитогорцы же в прошлом сезоне стали первыми в Восточной конференции, а также добрались до финала Кубка Гагарина. С тех пор коллектив практически не изменился. Гости — явные фавориты.

«Торпедо» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 сентября 2022 года

Проект «Торпедо» очень интересен. Строго атакующая модель игры Ларионова в совокупности с молодыми, одарёнными игроками не может не импонировать. Однако классово и стратегически «Металлург» в несколько раз сильнее клуба из Нижнего Новгорода. Кроме того, на стороне магнитогорцев опыт. Полагаем, они одержат победу в основное время.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за коэффициент 1.93.

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