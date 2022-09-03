«Трактор» — «Локомотив». Эмиль Гарипов испортит планы Игоря Никитина

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.42. Сделать ставку на успех «Локомотива» можно за 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» 4 сентября 2022 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» Челябинск — «Локомотив» Ярославль (04.09.2022)

На 4 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию челябинского «Трактора» и ярославского «Локомотива». Матч пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске, а первое вбрасывание состоится в 14:30 мск. Стартовые матчи у соперников в сезоне не задались.

«Трактор» в первом матче принял у себя череповецкую «Северсталь» Андрея Разина (2:4). Теэму Пулккинен сумел в первой игре забросить шайбу и отметиться голевой передачей. Сергей Калинин стал автором одного из голов, но на большее челябинцев не хватило. Даже поддержка трибун не смогла дать нужный эффект.

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При этом подопечные Анвара Гатиятулина и в предсезонке показывали не лучшие результаты. За восемь игр лишь четыре победы. На трансферном рынке челябинцы особо не выделялись. Громким переходом можно назвать контракт с Антоном Бурдасовым — экс-капитаном СКА.



Обидно, что Виталий Кравцов снова уехал покорять НХЛ, а ведь челябинцам требуется усиление в нападении. Однако есть в составе Никита Тертышный и другие хоккеисты. Правда, после ухода Романа Вилла, Лукаша Седлака и Томаша Гика команда явно просела по уровню игры.

«Локомотив» Игоря Никитина в первой выездной встрече проиграл «Автомобилисту» (2:4). Хоть оба соперника и были не в лучшей форме, но устроили голевой матч. Увы, за ярославцев забросил лишь две шайбы Сергей Андронов, который недавно перешёл из ЦСКА.

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Скудно, и снова вспоминается прошлый сезон, где ярославский клуб показал не лучшую результативность. Сейчас, после ухода Эдди Паскуале в «Металлург», место в воротах занял Иван Бочаров, перешедший из «Динамо». Как видно, первый официальный матч не удался.

Впрочем, оба соперника свои стартовые противостояния проиграли с одинаковым счётом 2:4. У обоих не было сильно значимых и громких переходов, поэтому интересно будет понаблюдать за их игрой. Как раз за всю историю насчитывается 31 баталия, где 14 побед на счету «Трактора» и 17 – у «Локо». Перевеса значительного нет.



Схожи оппоненты и на бумаге. При этом за последние 10 встреч соперники лишь в четырёх матчах забрасывали больше трёх шайб и лишь дважды тотал был больше 4.5 шайбы. Хотя оба соперника забили по два гола в матчах с оппонентами не сильнее себя, пропустив по четыре.



Потеря опытных голкиперов сказывается на результатах. Несмотря на это, голевого матча исключать нельзя. На наш взгляд, стоит рассмотреть ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90. Во-первых, потому что работу над ошибками команды проведут как в нападении, так и в защите, и будут играть более осторожно.

Во-вторых, хоть и костяк команд остался прежний, но былой реализации уже нет. Особенно настораживает «Локо», так как результативность хромала и в прошлом сезоне. Игорь Никитин, конечно, постарается исправить это. Сейчас уверенности в этом нет. Да и хозяева пока не впечатляют.

«Трактор» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 сентября 2022 года

Оппоненты проиграли свои первые матчи в сезоне с одинаковым счётом 2:4. Есть проблемы после ухода легионеров и опытных игроков. Плюс результативность хромает. Статистика очных противостояний тоже намекает на ставку на тотал меньше. Сейчас проблем у обеих команд хватает, и их необходимо решать.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90.

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