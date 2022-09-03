«Крылья Советов» — ЦСКА. Федотов готов к осечке «Спартака» и «Зенита»

4 сентября состоится матч 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. А победа «Крыльев Советов» оценена в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Крылья Советов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА (04.09.2022)

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 4 сентября в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», начало — в 15:00 мск. В прошлом сезоне армейцы дважды вышли победителем из противостояний с «Крыльями Советов». Сможет ли Игорь Осинькин взять реванш? Разбираемся вместе.

«Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ финишировали на экваторе турнирной сетки. Команда Игоря Осинькина по ходу турнирной дистанции демонстрировала надёжную игру в обороне. Самарцы лишь в трёх встречах проиграли с разницей в два мяча или более, суммарно пропустив за весь сезон 36 голов. Только пять клубов пропустили меньше. Солидно!

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Летом «Крылья Советов» понесли серьёзные кадровые потери в атакующем звене. Команду покинули двое лучших игроков прошлого сезона по системе «гол+пас» — Владислав Сарвели (9+2) и Антон Зиньковский (4+8). В обратном направлении последовали Роман Евгеньев, Владислав Шитов, Александр Коваленко (аренда), Илья Гапонов, Матео Барач и Максим Глушенков. Последних трёх выкупили после аренды. Номинально команда потеряла в кадровом потенциале, в частности в атаке.



В текущем сезоне «Крылья Советов» владеют мячом в среднем 51,4% игрового времени (шестой результат). Футболисты наносят по 15,6 выстрела по воротам, из них — 5,9 в цель (шестой и пятый показатели). За семь туров Максим Глушенков и компания забили лишь девять голов. Только два клуба РПЛ забили меньше. Вот она — расплата за летние исходящие трансферы!

Кроме того, в битве с набравшим очень солидный ход ЦСКА «Крыльям Советов» не помогут травмированный Фернандо Костанца и дисквалифицированный Дмитрий Цыпченко. Под вопросом выход на поле талантливого Сергея Пиняева и Дмитрия Иванисени. Может быть довольно болезненно, учитывая кадровый потенциал самих армейцев. Скамейка у гостей явно мощнее.

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ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ мог впервые с сезона-2017/2018 подняться на призовой пьедестал. Армейцы упустили эту возможность, провалив концовку сезона. Команда Алексея Березуцкого в заключительных восьми турах набрала лишь восемь очков (две победы при двух ничьих и четырёх поражениях) и в итоге финишировала лишь пятой. Легендарный игрок не оправдал завышенных ожиданий от тренерского дебюта. Летом команду возглавил экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.



В межсезонье ряды армейцев покинули Кристиян Бистрович, Хёрдур Магнуссон, Эмиль Бохинен, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Чидера Эджуке. Марио Фернандес заморозил контракт. Это половина прошлогодней стартовой обоймы. В обратном направлении последовали Саша Зделар, Виктор Мендес, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Милан Гайич и Хорхе Карраскаль. Многих сумели интегрировать в игровые схемы.

Владимир Федотов перешёл на расстановку 3-4-3. Армейцы не стремятся к доминированию на поле, контролируя мяч в среднем 47,6% игрового времени. Футболисты высоко прессингуют и проводят 43% встречи в центре поля, а ещё 30% — на чужой половине поля. Для выхода из обороны и перехода к атакующим действиям игроки часто используют длинные передачи (68 за игру — второй результат).

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За счёт этого удаётся быстро достигнуть штрафной соперников. Красно-синие выполняют по 15,4 удара (из них 4,7 — в цель) и забили уже 16 голов. Только два клуба имеют лучшие показатели производительности. Неплохо! Владимир Федотов не сможет рассчитывать на Егора Ушакова и Антона Заболотного, но потери несущественны. На двоих они наиграли 89 минут.

Игра армейцев в атаке качественно преобразовалась под началом Федотова. Лишь в одной встрече красно-синие не сумели отличиться — в матче прошлого тура РПЛ с «Ростовом» (0:0). «Крылья Советов», в свою очередь, ещё ни разу отыграли на ноль, но и лишь дважды покинули поле без голевой отметки.



Команда Игоря Осинькина активно действует впереди, но после летних потерь её часто подводит реализация. ЦСКА предпочтительнее в роли фаворита. При таких раскладах, на наш взгляд, напрашивается ставка на победу гостей с форой (0) за коэффициент 1.68. Вариант без подстраховки — лобовая победа за 2.25.

С мотивацией у армейцев должно быть всё в порядке. Они и так уже потеряли очки в матчах с «Пари НН» (2:2), «Зенитом» (1:2) и «Ростовом» (0:0). Отставание от лидирующих петербуржцев составляет три очка, а от идущего вторым «Спартака» — два. В 8-м туре у «Зенита» и «Спартака» игра друг с другом. Значит, кто-то потеряет очки. Это отличный шанс вновь ввязаться в гонку.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА 4 сентября 2022 года

ЦСКА бодро выступает на старте турнирной дистанции. Команда Владимира Федотова эффективно действует в атаке и относительно надёжно в обороне. В текущем сезоне она проиграла лишь раз — «Зениту» (1:2). Вряд ли «Крыльям Советов» по силам повторить успех чемпиона. Отсюда осторожная ставка победу ЦСКА с форой (0) за коэффициент 1.68.



Ставка: победа ЦСКА с форой (0) 1.68.

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