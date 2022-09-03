Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Крылья Советов» — ЦСКА, прогноз на матч РПЛ 4 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Крылья Советов» — ЦСКА. Федотов готов к осечке «Спартака» и «Зенита»
Александр Ничипорук
«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ
Комментарии
Армейцы способны набрать три очка в игре с «Крыльями Советов». Это поможет ввязаться в чемпионскую гонку.

4 сентября состоится матч 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. А победа «Крыльев Советов» оценена в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Монтелла рассказал о сильных качествах Артёма Дзюбы.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Крылья Советов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА (04.09.2022)

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 4 сентября в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», начало — в 15:00 мск. В прошлом сезоне армейцы дважды вышли победителем из противостояний с «Крыльями Советов». Сможет ли Игорь Осинькин взять реванш? Разбираемся вместе.

«Локомотив» — «Ахмат». Похоже, Циннбауэра и железнодорожников ждёт ещё одна неделя на базе «Локомотив» — «Ахмат». Похоже, Циннбауэра и железнодорожников ждёт ещё одна неделя на базе

«Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ финишировали на экваторе турнирной сетки. Команда Игоря Осинькина по ходу турнирной дистанции демонстрировала надёжную игру в обороне. Самарцы лишь в трёх встречах проиграли с разницей в два мяча или более, суммарно пропустив за весь сезон 36 голов. Только пять клубов пропустили меньше. Солидно!

Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Летом «Крылья Советов» понесли серьёзные кадровые потери в атакующем звене. Команду покинули двое лучших игроков прошлого сезона по системе «гол+пас» — Владислав Сарвели (9+2) и Антон Зиньковский (4+8). В обратном направлении последовали Роман Евгеньев, Владислав Шитов, Александр Коваленко (аренда), Илья Гапонов, Матео Барач и Максим Глушенков. Последних трёх выкупили после аренды. Номинально команда потеряла в кадровом потенциале, в частности в атаке.

В текущем сезоне «Крылья Советов» владеют мячом в среднем 51,4% игрового времени (шестой результат). Футболисты наносят по 15,6 выстрела по воротам, из них — 5,9 в цель (шестой и пятый показатели). За семь туров Максим Глушенков и компания забили лишь девять голов. Только два клуба РПЛ забили меньше. Вот она — расплата за летние исходящие трансферы!

«Спартак» — «Зенит». Настал час расплаты! «Спартак» — «Зенит». Настал час расплаты!

Кроме того, в битве с набравшим очень солидный ход ЦСКА «Крыльям Советов» не помогут травмированный Фернандо Костанца и дисквалифицированный Дмитрий Цыпченко. Под вопросом выход на поле талантливого Сергея Пиняева и Дмитрия Иванисени. Может быть довольно болезненно, учитывая кадровый потенциал самих армейцев. Скамейка у гостей явно мощнее.

Игрок «Ростова» прошёл медосмотр в «Динамо».

ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ мог впервые с сезона-2017/2018 подняться на призовой пьедестал. Армейцы упустили эту возможность, провалив концовку сезона. Команда Алексея Березуцкого в заключительных восьми турах набрала лишь восемь очков (две победы при двух ничьих и четырёх поражениях) и в итоге финишировала лишь пятой. Легендарный игрок не оправдал завышенных ожиданий от тренерского дебюта. Летом команду возглавил экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.

В межсезонье ряды армейцев покинули Кристиян Бистрович, Хёрдур Магнуссон, Эмиль Бохинен, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Чидера Эджуке. Марио Фернандес заморозил контракт. Это половина прошлогодней стартовой обоймы. В обратном направлении последовали Саша Зделар, Виктор Мендес, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Милан Гайич и Хорхе Карраскаль. Многих сумели интегрировать в игровые схемы.

Формула-1, Гран-при Нидерландов. Шарль Леклер подкрадётся незаметно Формула-1, Гран-при Нидерландов. Шарль Леклер подкрадётся незаметно

Владимир Федотов перешёл на расстановку 3-4-3. Армейцы не стремятся к доминированию на поле, контролируя мяч в среднем 47,6% игрового времени. Футболисты высоко прессингуют и проводят 43% встречи в центре поля, а ещё 30% — на чужой половине поля. Для выхода из обороны и перехода к атакующим действиям игроки часто используют длинные передачи (68 за игру — второй результат).

Аленичев: три трофея за 18 лет при Федуне — мало и неправильно.

За счёт этого удаётся быстро достигнуть штрафной соперников. Красно-синие выполняют по 15,4 удара (из них 4,7 — в цель) и забили уже 16 голов. Только два клуба имеют лучшие показатели производительности. Неплохо! Владимир Федотов не сможет рассчитывать на Егора Ушакова и Антона Заболотного, но потери несущественны. На двоих они наиграли 89 минут.

Игра армейцев в атаке качественно преобразовалась под началом Федотова. Лишь в одной встрече красно-синие не сумели отличиться — в матче прошлого тура РПЛ с «Ростовом» (0:0). «Крылья Советов», в свою очередь, ещё ни разу отыграли на ноль, но и лишь дважды покинули поле без голевой отметки.

Команда Игоря Осинькина активно действует впереди, но после летних потерь её часто подводит реализация. ЦСКА предпочтительнее в роли фаворита. При таких раскладах, на наш взгляд, напрашивается ставка на победу гостей с форой (0) за коэффициент 1.68. Вариант без подстраховки — лобовая победа за 2.25.

С мотивацией у армейцев должно быть всё в порядке. Они и так уже потеряли очки в матчах с «Пари НН» (2:2), «Зенитом» (1:2) и «Ростовом» (0:0). Отставание от лидирующих петербуржцев составляет три очка, а от идущего вторым «Спартака» — два. В 8-м туре у «Зенита» и «Спартака» игра друг с другом. Значит, кто-то потеряет очки. Это отличный шанс вновь ввязаться в гонку.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА 4 сентября 2022 года

ЦСКА бодро выступает на старте турнирной дистанции. Команда Владимира Федотова эффективно действует в атаке и относительно надёжно в обороне. В текущем сезоне она проиграла лишь раз — «Зениту» (1:2). Вряд ли «Крыльям Советов» по силам повторить успех чемпиона. Отсюда осторожная ставка победу ЦСКА с форой (0) за коэффициент 1.68.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) 1.68.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

«Мне жалко людей». Аленичев резко раскритиковал Fan ID.

Тренер «Адана Демирспор» пошутил о росте Дзюбы.

Сборная России в сентябре намерена сыграть с Киргизией.

Кевин Кураньи дал совет Кокорину.

Жена Малафеева не заметила, что её муж сыграл со «Спартаком».

Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022