«МЮ» — «Арсенал». Роналду остался, но зачем?

4 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех лондонцев оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Арсенал» (04.09.2022)

Миновало уже пять туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 4 сентября запланировано противостояние, которое закроет программу 6-го тура соревнования. На знаменитом стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

После того как «Манчестер Юнайтед» назначил на должность главного тренера Эрика тен Хага, за клубом стало в разы интереснее наблюдать. Уже по предсезонке было понятно, что голландец очень силён в тактическом плане. За считаные недели ему удалось перестроить коллектив на собственный лад и добиться побед в последних трёх турах текущего розыгрыша АПЛ.

Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Сначала манкунианцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), а затем «Саутгемптон» (1:0) и «Лестер» (тоже 1:0). Не последнюю роль в успехе сыграл новичок «красных дьяволов» Лисандро Мартинес. 24-летний центральный защитник был признан лучшим игроком «МЮ» в августе. За приз он боролся с двумя другими защитниками — Рафаэлем Вараном и Тиреллом Маласиа.



Несмотря на небольшой рост (всего 175 см.), аргентинец за первые четыре встречи текущего розыгрыша чемпионата Англии выиграл в процентном соотношении больше верховых единоборств, чем Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Челси») и Рубен Диаш («Ман Сити»). При этом Мартинес является универсалом. Он способен сыграть левого латераля и даже опорника.

У «МЮ» много и других новобранцев, но Лисандро мы выделили не только потому, что он адаптировался быстрее и лучше прочих. Дело в том, что в предстоящем матче Эрик тен Хаг наверняка сыграет от обороны. Следовательно, аргентинский защитник будет одной из ключевых фигур «красных дьяволов» на поле. Почему от обороны? Всё просто.

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Последние несколько лет манкунианцы наиболее продуктивны на контратаках. В позиционной игре они пока что уступают многим другим командам АПЛ. Судя по последним трём встречам в чемпионате Англии, тен Хаг прекрасно это понимает. Невооружённым глазом было видно, что голландский наставник поработал с подопечными над быстрым выходом из обороны в атаку.



Удастся ли тен Хагу перехитрить таким образом Микеля Артету? Вот в чём главный вопрос. Во всех пяти встречах текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» под руководством испанского тренера одержал победы. Сначала он разделался с «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2) и «Борнмутом» (3:0), а затем обыграл «Фулхэм» (2:1) и «Астон Виллу» (тоже 2:1).

Во всех матчах «канониры» сыграли потрясающе. Они активно шли вперёд и создавали огромное количество моментов. Особенно здорово проявил себя Габриэл Жезус, приобретённый в межсезонье у «Манчестер Сити». За пять встреч в чемпионате Англии он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

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Таким образом, 25-летний форвард побил рекорд «Арсенала» по голевым действиям в первых пяти матчах в АПЛ. Не менее потрясающе бразильский нападающий провёл предсезонку. За пять товарищеских встреч он забил целых семь мячей. К слову, во всех этих противостояниях лондонцы одержали победы, в том числе над «Челси» (4:0) и «Севильей» (6:0).

Результаты говорят сами за себя. «Канониры» пребывают на подъёме. На данный момент они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в два пункта от догоняющего «Ман Сити». Думаем, в предстоящем матче лондонцы как минимум не проиграют. При этом большого количества голов не ждём.



Хорошим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.79. За последние семь очных встреч «красные дьяволы» одержали лишь одну победу, со счётом 3:2. Также они два раза сыграли с «канонирами» вничью — 0:0 и 1:1. В остальных матчах лондонцы одержали победы, и ни разу за этот период не сыграл тотал больше 4.5 мяча.



Сейчас, когда Эрик тен Хаг наловчился грамотно играть вторым номером, подопечным Микеля Артеты тем более вряд ли удастся одержать результативную победу. Нельзя исключать и вероятности того, что голландский наставник сумеет отнять у «канониров» очки. Благодаря активности в летнее трансферное окно тренер «МЮ» получил в подспорье ряд добротных игроков.



Дать достойный отпор «Арсеналу» ему по силам даже без Криштиану Роналду. К слову, в трёх последних встречах в чемпионате Англии звёздный португалец регулярно выходил на замену во втором тайме. Тен Хаг дал чётко понять, что не собирается предоставлять игровое время 37-летнему футболисту только из-за его именитости. Судя по итогам, подход правильный. Доказывать нужно на футбольном поле здесь и сейчас.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года

«Арсенал» потрясающе провёл предсезонку и добыл отличные результаты в первых пяти турах текущего розыгрыша АПЛ. Клуб пребывает на подъёме и демонстрирует великолепный уровень игры. Ни для кого не станет сюрпризом, если в грядущем матче он вновь добудет три очка. Однако если лондонцы и выиграют, то вряд ли забьют много. «Манчестер Юнайтед» здорово прибавил при Эрике тен Хаге и обзавёлся недюжинной надёжностью в обороне. Вероятно, ему даже удастся добыть ничью. Встреча состоится на «Олд Траффорд», так что шансы у манкунианцев имеются.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.79.

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