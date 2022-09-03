«Хатайспор» — «Адана Демирспор». Артём Дзюба исправится

Россиянин совершил всего 10 касаний мяча во встрече с «Умраниеспором». Это никуда не годится.

4 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Турции «Хатайспор» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Аданы Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Хатайспора» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Хатайспор» — «Адана Демирспор» 4 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Хатайспор» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции «Хатайспор» — «Адана Демирспор» (04.09.2022)

Новый футбольный сезон набрал обороты. На 4 сентября запланированы три встречи 5-го тура турецкой Суперлиги. С самой ранней из них на стадионе «Ени Хатай» в Антакье столкнутся «Хатайспор» и «Адана Демирспор». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. Главный арбитр — Бурак Шекер.

За последние девять туров минувшего розыгрыша турецкой Суперлиги «Хатайспор» одержал только одну победу — над скромным «Гиресунспором» (4:1). Вничью он сыграл с «Бешикташем» (1:1), как раз с «Адана Демирспор» (0:0) и «Трабзонспором» (1:1). В остальных встречах потерпел поражения, в том числе от вылетевшего во второй по значимости дивизион Турции «Алтая» (0:1).

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В межсезонье клуб из города Антакья претерпел несколько изменений. Он лишился пары важных игроков и главного тренера. Новым наставником стал Серкан Озбалта, имеющий крайне скромный опыт работы на высоком уровне. Ранее ему доводилось руководить лишь одной командой из турецкой Суперлиги — «Алтаем», и то недолго — всего шесть матчей.



Под руководством Озбалты «Хатайспор», как и ожидалось, стартовал в текущем розыгрыше чемпионата Турции крайне неудачно. В трёх первых встречах соревнования он потерпел поражения. Сначала уступил «Трабзонспору» (0:1), затем «Газиантепу» (1:2) и, наконец, проиграл «Касымпаше» (0:1), имевшей до этого три поражения кряду в турецкой Суперлиге.

«Адана Демирспор» начал нынешний сезон намного лучше. В матчах 1-го и 2-го туров текущего розыгрыша чемпионата Турции он одержал победы над «Гиресунспором» (3:2) и «Сивасспором» (3:0). После этого к «голубым молниям» присоединился экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

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Руководство клуба из Аданы предусмотрительно приобрело россиянина на замену Марио Балотелли, который ранее заявлял о желании вернуться в Италию. Чтобы форвард быстрее адаптировался, Винченцо Монтелла решил сразу же бросить его в бой. В матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Фенербахче» Дзюба вышел в старте.

Дебют россиянина в чемпионате Турции получился весьма неплохим. Второй тайм противостояния с «Фенербахче» 34-летний футболист провёл довольно неплохо и даже сумел отметиться забитым мячом. Тем не менее его новая команда потерпела от стамбульского коллектива поражение со счётом 2:4.



Во встрече 4-го тура с «Умраниеспором» нападающий вновь вышел в старте, но был заменён уже на 46-й минуте, как раз на Марио Балотелли. Многие подумали, что после этого россиянина ждёт конкуренция с массивным итальянцем за место в основе. Однако после финального свистка между Балотелли и Монтеллой произошла стычка.



Через несколько дней после этого Балотелли решил перебраться в швейцарский «Сьон». Монтелла же выступил с заявлением, в котором отметил сильные стороны Артёма Дзюбы и поделился ожиданиями от его трансфера. На форварда тренер возлагает большие надежды. Посмотрим, оправдает россиянин их или нет.

В матче с «Умраниеспором» Артём выступил плохо. Он встретился с мячом всего 10 раз. Впрочем, помимо россиянина, у «Аданы Демирспор» имеется много классных игроков. Плюс в межсезонье коллектив укрепился, заключив контракты с Ярославом Ракицким, Кевином Родригешем и Генри Оньекуру. Думается, над пребывающим в кризисе «Хатайспором» он одержит победу. Проверим П2. Коэффициент — 2.28.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» — «Адана Демирспор» 4 сентября 2022 года

«Хатайспор» не лучшим образом закончил минувший сезон и ещё хуже начал текущий, потерпев три поражения кряду. «Адана Демирспор» смотрится в разы предпочтительнее. «Голубые молнии» здорово усилились в это трансферное окно и в трёх из четырёх матчей текущего розыгрыша чемпионата Турции одержали победы. Думаем, они выиграют и в этот раз.

Ставка: «Адана Демирспор» победит за коэффициент 2.28.

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