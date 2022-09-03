Даниил Медведев — Ник Кирьос. Лучший теннисист мира возьмёт у австралийца реванш

4 сентября Даниил Медведев и Ник Кирьос сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.50. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 2.60.

Кирьос поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/8 финала US Open.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Ник Кирьос 4 сентября 2022 года

Аналитики уверены, что матч четвёртого круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев — Ник Кирьос получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 40.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга US Open Даниил Медведев — Ник Кирьос (04.09.2022)

На 4 сентября запланирован матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором померяются силами первая ракетка мира Даниил Медведев и эпатажный Ник Кирьос. Австралиец является одним из самых неудобных для россиянина оппонентов. В трёх из четырёх очных встреч он одержал победы.

Впрочем, на турнирах «Большого шлема» грядущие оппоненты сталкивались лишь однажды — в начале текущего сезона, а именно в матче второго круга Australian Open. Именно в том противостоянии Даня одержал над Ником победу. На руку россиянину сыграло то, что австралиец попутно выступал в парном разряде.



На нынешний розыгрыш US Open Кирьос также заявился как в одиночном, так и в парном разрядах. 3 сентября поздно вечером ему предстоит вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом сразиться с парой теннисистов — Андре Горанссон/Йосихито Нисиока. Останутся ли у австралийца силы на матч с Медведевым?



Ник является очень техничным теннисистом. Не так давно он выиграл АТР-500 в Вашингтоне, а также добрался до финала Уимблдона, в котором навязал борьбу самому Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 4:6, 6:7). Однако стоит отметить, что до решающего матча мэйджора ему удалось дойти лишь благодаря тому, что Рафаэль Надаль снялся с соревнования из-за травмы живота.

На Открытом чемпионате США же доселе Кирьосу за всю карьеру ни разу не удавалось пробраться дальше третьего круга. В 2019 году его не пустил дальше третьего круга Андрей Рублёв. В 2020 году австралийский спортсмен не принимал участия в соревновании. А в 2021 году он потерпел поражение в матче первого круга от Роберто Баутиста-Агута (3:6, 4:6, 0:6).

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У Дани опыта выступлений в US Open будет поболее. Как мы помним, в 2019 году он добрался до финала соревнования, где уступил в пятисетовом матче Рафаэлю Надалю. В 2020 году дошёл до полуфинала, в котором проиграл третьей ракетке мира Доминику Тиму (2:6, 6:7, 6:7). А в прошлом сезоне россиянин уверенно обыграл в финале самого Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).



В текущем розыгрыше американского мэйджора Медведев пока не знал себе равных. В матче первого круга турнира он разгромил Стефана Козлова (6:2, 6:4, 6:0), во встрече второго круга разделался с Артуром Риндеркнешем (6:2, 7:5, 6:3). А в противостоянии третьего круга без труда одолел китайского квалифаера У Ибина (6:4, 6:2, 6:2).

Россиянин набрал потрясающий ход. Перед US Open он здорово выступил в «Мастерсе» в Цинциннати. В матче второго круга соревнования одолел в двух сетах первую ракетку Нидерландов — Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 6:5), во встрече третьего круга идентичным образом разделался с Денисом Шаповаловым (7:5, 7:5), а в четвертьфинале обыграл Тейлора Фритца (7:6, 6:3).

Лишь в полуфинале Даня уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 6:3, 3:6). Кирьос, кстати, в данном «Мастерсе» сыграл не столь успешно. Он вылетел, уступив в матче второго круга турнира Тейлору Фритцу (3:6, 2:6). В предстоящем матче Ник наверняка навяжет Медведеву упорную борьбу и заберёт как минимум одну партию.



В недавнем интервью президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Кирьос — очень опасный и непредсказуемый соперник, который постоянно рвёт игру. Ник действительно очень творческий и разносторонний игрок. Играть с ним сложно, так как его действия трудно предугадать.



Вот только действующего чемпиона US Open и по совместительству первую ракетку мира австралийцу вряд ли удастся обыграть. У Медведева больше опыта выступлений на американском мэйджоре, и в плане техники он превосходит Кирьоса. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТБ 3.5 сета за коэффициент 2.36.

В последней очной встрече, которая состоялась в Монреале, Канада, Даня уступил Нику в трёх сетах. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением, что это очень даже хорошо. Так как для топ-игроков неудача является встряской, которая помогает лучше подготовиться к реваншу. На наш взгляд, так и будет в этот раз. Россиянин мотивирован.

Прогноз и ставка на матч в US Open Даниил Медведев — Ник Кирьос 4 сентября 2022 года

Нас ждёт очень интересная встреча двух элитных теннисистов, которая наверняка получится упорной и затянется на четыре или даже пять партий. Однако фаворитом, на наш взгляд, выглядит Даниил Медведев. В отличие от австралийца, россиянин принимает участие в US Open только в одиночном разряде. При этом он обладает большим опытом выступлений в соревновании. Ну и, в конце концов, теннисист является первой ракеткой мира. Поверим в его победу.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.36.

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