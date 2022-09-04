«Динамо» Минск — «Авангард». Дмитрий Рябыкин не допустит второй трагедии подряд

«Ястребы» проиграли в первом матче сезона-2022/2023 в Балашихе, где ещё недавно были хозяевами.

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата «Динамо» Минск — «Авангард». Начало игры — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Авангард» 5 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Авангард» Омск (05.09.2022)

15-й сезон Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты. На 5 сентября запланировано пять матчей регулярки. В одном из них на льду «Минск-Арены» в Беларуси померятся силами минское «Динамо» и омский «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

Минувший сезон минское «Динамо» провело, по собственным меркам, достаточно неплохо. Неполный розыгрыш регулярки «зубры» завершили на восьмом месте в Западной конференции. В преддверии грядущего сезона клуб усилился, заключив контракты с несколькими легионерами и жёстким защитником КХЛ – Алексеем Емелиным.

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В межсезонье минчане провели целых 10 товарищеских матчей, чтобы новобранцы быстрее влились в ритм КХЛ. Вот только за этот отрезок они одержали лишь пять побед — над Россией U25 (5:3), скромным «Адмиралом» (2:0 и 3:2), только-только вышедшим из отпуска московским ЦСКА (6:1) и «Сибирью» (3:2).



Поражения подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели от всё того же «Адмирала» (0:2), «Северстали» Андрея Разина (2:3, по буллитам), «Сочи» (3:5), как раз «Авангарда» (2:5) и СКА (1:4). Набранный тонус помог им стартовать в новом розыгрыше КХЛ с победы над «Барысом» (4:3 Б). Хотя не обошлось без везения.

К 58-й минуте «Барыс» вёл в счёте 3:2. Спас положение рискованный манёвр Вудкрофта. Наставник сменил талантливого голкипера Алексея Колосова на шестого полевого игрока. Устроив осаду ворот соперника, минчане сумели забить за минуту до сирены и перевести матч в овертайм. В результате дело дошло до буллитов, где «зубры» оказались удачливее.

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«Авангард» стартовал в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ не столь успешно. Обидное поражение потерпел от «Витязя» (2:3). Омичи владели инициативой всю встречу. Они нанесли почти в два раза больше бросков в створ ворот (39 против 22). Тем не менее «Витязю» подфартило. Благодаря удачному рикошету он сумел забить за 10 секунд до конца матча и забрать два очка.

Зато «ястребы» в разы лучше, чем минское «Динамо», провели предсезонку. За 10 товарищеских матчей они потерпели только три поражения — от России U25 (3:4), «Сибири» (1:2) и «Северстали» (2:4). Во всех остальных противостояниях они одержали победы в основное время, в том числе над СКА Романа Ротенберга (3:1 и 3:2).



Дмитрию Рябыкину стоит отдать должное. Новый наставник «Авангарда» не стал сильно видоизменять систему бывшего тренера клуба – Боба Хартли. Он внёс лишь несколько новых штрихов, которые помогли улучшить эффективность атакующей линии. Особенно здорово заиграла при нём связка Арсений Грицюк — Владимир Ткачёв.



При таком раскладе фаворитами предстоящего матча выглядят «ястребы». В прошлом сезоне они заняли под руководством Боба Хартли четвёртое место в Восточной конференции, а также добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина. Дальше не пустил магнитогорский «Металлург», но «Авангард» дал ему мощный отпор и довёл дело в серии до седьмого противостояния.

Дмитрий Рябыкин на деле доказал, что он является достойным преемником Хартли. Наставник выиграл с «ястребами» предсезонный турнир — Sochi Hockey Open — и был близок к победе над «Витязем». Думается, он не допустит ещё одной такой трагедии. Проверим победу омичей в основное время за коэффициент 1.93. Три последние очные встречи закончились именно так.

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Уровень минского «Динамо» не так высок, как у «Авангарда», что отражают результаты на дистанции и история очных встреч. Кроме того, несмотря на смену наставника, «ястребы» гораздо лучше провели предсезонку. Они выиграли главный товарищеский турнир — Sochi Hockey Open, а это что-то да значит. В регулярке у омичей старт не задался, но это только из-за везения «Витязя». Минчане вряд ли настолько удачливы.



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за коэффициент 1.93.

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