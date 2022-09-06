СКА — «Авангард». Ротенберг отомстит Рябыкину за предсезонку

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7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Авангарда» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Авангард» 7 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Авангард» Омск (07.09.2022)

На 7 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч седьмого дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и омского «Авангарда». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА Романа Ротенберга уже провёл две официальные встречи. Первый матч с уфимским «Салаватом» получился непростым, но победа в кармане (3:2 ОТ). Затем в культурную столицу приехал Андрей Скабелка с легионерами из казахстанского «Барыса» (3:1). Теперь СКА не проигрывает клубу из Нур-Султана 16 встреч кряду на своём льду.

Ротенберг обвинил соперников СКА в жёсткой игре против лидеров клуба.

На данный момент петербургский клуб занимает четвёртое место в Западной конференции с четырьмя баллами. Столько же набрали ещё пять коллективов. Оба тура команда проводила на домашнем льду. Силы и время на перелёты не тратила, плюс нет проблем со скамьёй запасных.



Омский «Авангард» на старте сезона показывает не лучшие результаты. Стартовали с поражения от подольского «Витязя» (2:3), а накануне проиграли в матче с минским «Динамо» (3:6) на выезде. Если в первой игре всё решил гол за 10 секунд до финальной сирены, то с «зубрами» победитель определился в третьем периоде. Хозяева отгрузили три шайбы, причём две уже в пустые ворота.

Не лучшее начало, однако никто не говорил, что преемник Хартли с первых игр сезона покажет схожую статистику. Дмитрию Рябыкину предстоит тяжёлая работа. Не стоит спешить утверждать, что у команды всё плохо. Результативность не хромает, но стоит обратить внимание на защиту. Плюс фактор выездных матчей накладывает определённые трудности.

Сейчас «Авангард» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, не набрав ни одного балла. Впереди выездной матч с одним из лидеров КХЛ. Плюс матч третий кряду гостевой, а это отнимает силы. Однако история очных противостояний соперников насчитывает 38 баталий, из которых 22 победы на счету СКА и 16 – у «Авангарда». Явного преимущества петербуржцев не наблюдается.

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У омичей не осталось большей части легионеров. Корбан Найт во втором матче оформил дубль – он лучший по этому показателю. Рид Буше пока без голов, но с двумя результативными передачами. Станислав Галимов на замену ушедшему Шимону Грубецу в предсезонке смотрелся отменным вариантом, но сейчас всё не так здорово.

СКА же, наоборот, после серьёзной проверки Андрея Скабелки идёт на понижение сопротивления. Во второй встрече в рамке сыграл уже Александр Самонов. Выбор был очевидный — больше опыта в КХЛ. Плюс снова порадовал болельщиков Александр Волков, оформив дубль. У него три шайбы за две встречи, и это лучший показатель в команде. Кажется, перезапуск карьеры приносит свои плоды.



Плюс голом и результативной передачей отметился Дмитрий Яшкин, у которого три очка после двух встреч. Это только начало, дальше — больше. На фоне проблем «Авангарда» с защитой у СКА всё отменно. Даже не самая сильная вратарская линия смотрится сейчас недурно. Хотя и омичи перед стартом сезона показывали совсем иной хоккей.



В нападении был порядок. Выделялась связка Грицюк — Ткачёв, а также был заметен Толчинский. Пока же на первых порах у команды не клеится. Думается, у СКА есть преимущество не только своего льда, но и морально клуб сейчас на подъёме после боевой победы. Омичей же ждут разбор полётов и подготовка к трудному оппоненту.

Однако на бумаге СКА по составу на голову выше соперника, даже несмотря на почти одинаковое количество легионеров в клубах. Правда, у омичей нет в тренерском штабе таких звёзд хоккея, как Сергей Зубов и Евгений Корешков. Да и наверняка СКА захочет вернуть должок за два поражения в предсезонных турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге.



Сейчас все карты у Романа Ротенберга, команда играет слаженно и не имеет проблем. При этом за 10 последних очных встреч соперники лишь трижды забрасывали меньше пяти шайб. Плюс с результативностью проблем у них нет. Думается, ставка на победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.50 смотрится вполне неплохо.

СКА — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 сентября 2022 года

СКА на старте сезона не проигрывает дома уже две встречи кряду. «Авангард» потерпел поражение в двух матчах подряд и не может наладить игру. Есть проблемы в защите. У хозяев поддержка трибун и неплохая результативность, плюс у омичей третий выездной матч. Сил будет потрачено много. Ротенберг не планирует проигрывать дома, да и зачастую соперники заканчивали встречи верховым тоталом. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

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