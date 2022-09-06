«Интер» — «Бавария». Машина Нагельсмана заглохнет в Милане

7 сентября состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» – «Бавария». Начало – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, а победа «Интера» оценена в 4.00. Заключить пари на ничью предлагают за 4.10.

Ещё больше прогнозов на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» 7 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» – «Бавария» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей оценивается аналитиками в 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» (07.09.2022)

Игра 1-го тура группы С Лиги чемпионов пройдёт 7 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Обе команды рассчитывают исключительно на победу, потому что расслабиться в таком квартете не получится. Также в нём есть набирающая ход «Барселона» Хави и опытная «Виктория Пльзень». «Интер» в прошлом сезоне остановился на стадии 1/8 финала турнира, а «Бавария» не смогла пробиться в полуфинал, но в этом году от них ждут большего.

В прошедшем розыгрыше главного клубного турнира континента «Интер» под руководством Симоне Индзаги вышел из группы впервые за последние четыре года. «Нерадзурри» даже смогли навязать борьбу «Ливерпулю» Юргена Клоппа, добыв минимальную гостевую победу. Однако в целом результаты столь именитого клуба на европейской арене пока не слишком радуют.

Прогноз Василия Уткина на матч «Интер» — «Бавария» в Лиге чемпионов.

Не сулит календарь ничего хорошего миланской команде и на сей раз. «Интер» не слишком убедительно начал сезон – выпал из первой шестёрки таблицы Серии А и выигрывал исключительно у аутсайдеров: «Лечче», «Специи» и «Кремонезе». При этом игры с равными соперниками — «Лацио» (1:3) и «Миланом» (2:3) — по большому счёту были провалены. Миланское дерби в особенности заставило болельщиков понервничать перед стартом Лиги чемпионов.

Кроме того, хозяева по-прежнему вынуждены обходиться без одного из основных игроков – Ромелу Лукаку травмирован. Впрочем, отсутствие вернувшегося бельгийца сейчас меньшая из проблем «Интера». Футболист уже не имеет в команде столь незаменимой роли, как было при Антонио Конте. У Индзаги продолжает прогрессировать Лаутаро Мартинес, который остаётся лучшим бомбардиром клуба, а для дополнительной мощи всегда есть ветеран Эдин Джеко.

Состав «Интера» перед этим матчем во многом и является его главным преимуществом. Индзаги продолжает играть с тройкой центральных защитников – мощная связка Шкриньяра, де Врея и Бастони летом не распалась. Для активной, но низкорослой атаки «Баварии» они будут представлять серьёзную задачу. Также у итальянцев есть крайние защитники под разные сценарии игры – атакующие Госенс и Думфрис или более сдержанные Димарко и Дармиан. Тактически миланцы очень неудобный соперник для мюнхенцев.

Это подтвердил и главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман. Немецкий специалист начал подготовку к первому испытанию в ЛЧ заранее, и главной проверкой стал матч с берлинским «Унионом» в Бундеслиге. Этот клуб также использует схему с тройкой центральных защитников, полагаясь на пару активных форвардов впереди. С поправкой на класс исполнителей, разумеется.

«Факел» уволил главного тренера.

Вот только проверку баварцы не прошли. После мощного старта с рекордной разницей забитых и пропущенных мячей (15:1) непредсказуемая атака «Баварии» забарахлила. Чемпион дважды подряд потерял очки. Но если с Гладбахом (1:1) не хватило везения в завершении – голкипер соперника Ян Зоммер сделал 19 сейвов, то с «Унионом» (1:1) уже не хватало качества действиям перед штрафной.

«Бавария» в этом сезоне с потерей Роберта Левандовского отошла от привычной годами формации 4-2-3-1 и теперь играет практически по схеме 4-2-4, где атакующая четвёрка постоянно меняется местами. Если не получается запутать оппонента, то всё сводится к постоянным офсайдам от Садио Мане и однообразным перемещениям вингеров. Если приходится противостоять физически крепким защитникам, акцент атаки смещается к навесам, замыкать которые некому. На позицию форварда Нагельсман выпускал даже Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне «Баварию» остановил в ЛЧ «Вильярреал», что стало серьёзным ударом. В итоге клуб провернул самую масштабную трансферную кампанию за 10 лет, укрепив каждую линию готовыми звёздами или талантами. У Нагельсмана теперь не будет оправдания в случае провала, но тренер стартовал неплохо. У баварцев в семи матчах пять побед и средняя результативность почти четыре гола за игру. В лучшие дни атака мюнхенцев способна разрушить любую оборону, однако постепенно в этой системе проявляются и очевидные слабости.

Полузащитник «Торпедо» Ле Таллек: мне не дали выступать за сборную России.

Велика вероятность, что эти слабости проявятся и в Милане. «Бавария» пока не слишком хорошо противостоит командам с массивной линией обороны. А когда у соперника ещё и быстрые фланги с парой нападающих, то риск провала возрастает. У «Интера» есть всё, чтобы навязать борьбу фавориту. Миланцы хорошо играют на своём поле, а мюнхенцы два последних гостевых матча ЛЧ не выиграли. Рискнём предположить, что ресурсов подопечным Индзаги хватит, чтобы в первой домашней встрече не уступить – на такой исход дают коэффициент 2.02.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» 7 сентября 2022 года

В последний раз эти команды встречались в ЛЧ более 10 лет назад. «Интер» лишь недавно вернулся на чемпионский путь в Италии и теперь старается вновь обрести лидирующие позиции в Европе. Теперь меняется и «Бавария» – она впервые за восемь лет осталась без звёздного форварда, мощно обновила состав. Теперь Юлиан Нагельсман начинает строить новую непредсказуемую команду.

Однако строительство лишь на начальном этапе, и пока есть проблемы – мюнхенцы много забивают, но уже два матча подряд не могут отличиться больше одного раза. Этой команде пока сложно противостоять укреплённой обороне, а «Интер» играет в весьма неудобном стиле. Команда Индзаги попала в сложную группу, и ей очень важно бороться хотя бы за домашние очки. Баварцы же два последних гостевых матча оставались без побед. Есть все шансы, что останутся вновь.

Ставка: «Интер» не проиграет за 2.02.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

Где покажут матч «Интер» — «Бавария».

Лучшие экспрессы дня на Лигу чемпионов.

Хачатурянц: у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

«Урал» подпишет контракт с бывшим игроком «Малаги» и «Спартака».

Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о зарплатах в команде.