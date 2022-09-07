Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 13.0: Левандовски в раю, Салах в пролёте

7 сентября завершится 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Как и вчера, нас ждут восемь матчей: два начнутся в 19:45 мск, ещё в шести стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. А ещё мы подготовили для вас экспресс на игровой день Лиги чемпионов.

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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Порту» 7 сентября

«Драконы» будут мстить «матрасникам» за прошлый сезон Лиги чемпионов. Из-за них они не попали в плей-офф турнира и вылетели в ЛЕ.



Три прошлые встречи «Атлетико» провёл с минимальным количеством голов. В одной он проиграл «Вильярреалу» (0:2), затем оказался сильнее «Валенсии» (1:0), а в предыдущем туре сыграл вничью в матче с «Реалом Сосьедад» (1:1). После начала сезона-2022/2023 «матрасники» ещё ни разу не побеждали на своём поле. Сделать это они могут в Лиге чемпионов, но хватит ли сил?

«Порту» в отличной форме и по результатам выглядит намного интереснее своего соперника. Конечно, уровень сопротивления в португальском чемпионате ниже, чем в Примере, но подопечные Симеоне тоже играли не с лучшими, а результат хуже.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

«Драконы» вели серию из трёх побед в Примейре подряд, пропустив всего один мяч. Сенсационное поражение клуб потерпел в противостоянии с «Риу Аве» со счётом 1:3. Просто неудачный день или есть проблемы? В следующей игре коллектив реабилитировался победой в матче с «Жил Висенте» (2:0).

Время циклично, и истории могут повторяться. Судьба этих клубов в предыдущем сезоне Лиги чемпионов и в текущем может быть схожей. Тогда в 1-м туре группового этапа они закончили встречу ничейным результатом. Сейчас «матрасники» далеки от лучшей формы, а многих футболистов тренер специально задвинул на скамейку. У гостей есть шанс на ничью, и это лучший вариант для них. Поставим на ничейный исход с коэффициентом 3.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень» 7 сентября

Дебют Хави в Лиге чемпионов пройдёт в почти курортном режиме. На фоне «Интера» и «Баварии», с которыми предстоит серьёзная рубка за место в плей-офф, «Виктория» выглядит бедным родственником. Чешская команда – типичный продукт реформ Платини, по которым чемпионам из не самых рейтинговых лиг бронируется несколько мест в групповом турнире главного еврокубка.



«Виктория» способна на сюрпризы, но не против такой «Барселоны». Команда Хави впечатляюще начала сезон. После осечки в виде нулевой ничьей с «Райо Вальекано» клуб постепенно разобрался с финансовым фэйр-плей и регистрацией всех новичков.

В Бразилии футболист специально забил в ворота своей команды.

И эта машина поехала – 4:1 с «Реалом Сосьедад», 4:0 с «Вальядолидом» и 3:0 с «Севильей». Роберт Левандовски быстро вписался в структуру игры «Барселоны» и забил пять из 11 мячей своей новой команды.

«Барселона» в такой встрече может проиграть только сама себе. Ставим на победу каталонцев с форой (-2.5) за 1.64. Разница в классе колоссальна, своё поле добавит сил, а мотивации после прошлогоднего конфуза в Лиге чемпионов сине-гранатовым не занимать.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября

В противостоянии английского и итальянского клуба принято философствовать о разнице в уровнях английского и итальянского чемпионата. Но в данном матче на первый план выйдет лучшая готовность коллектива, а у «Наполи» она куда лучше.

Донецкий «Шахтёр» сенсационно разгромил «Лейпциг» в Германии.

Дело в том, что Юрген Клопп не оставляет пространства для манёвра в ротации игроков полузащиты, сильно ослабленной травмами. И это сильно повлияет на атакующий потенциал красных. У «Наполи» при этом особых кадровых проблем нет.

Несмотря на южный темперамент «Наполи» и традиционный портовый характер «Ливерпуля», матчи между этими командами редко выходят зрелищными – лишь одна из шести встреч пробила тотал больше 2.5.

Учитывая кадровые проблемы мерсисайдцев, вряд ли «Ливерпуль» будет лезть на рожон, а защита и так неплохо справится со своими обязанностями. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 2.30. Вариант попроще — тотал меньше 3.5 гола, на него дают 1.50.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

Ставка 1: ничья в матче «Атлетико» — «Порту» за 3.45.

Ставка 2: победа «Барселоны» в матче с «Викторией» с форой (-2.5) за 1.64.

Ставка 3: ТМ 2.5 гола в матче «Наполи» — «Ливерпуль» за 2.30.

Общий коэффициент: 3.45 Х 1.64 Х 2.25 = 13.01.

Ещё большие рабочих экспрессов на главные матчи дня — здесь.