Объяснение ставок на регби

В регби болельщики чаще всего ставят на победу одной из команд.

Регби – популярный вид спорта. Возникший в Великобритании более 100 лет назад, сейчас регби распространён в Европе, Азии и Австралии. Спорт набирает популярность в Соединённых Штатах, а команда Аргентины по регби является одной из лучших в мире.

Правила регби — основы

Регби — контактный вид спорта с мячом, в который играют две команды. Выигрывает коллектив, набравший больше очков.



В регби всегда присутствует много бега и захватов. Игроки в регби физически атакуют друг друга, чтобы не дать сопернику набрать очки и помешать команде, владеющей мячом, передать его вперёд.



Команды пытаются переправить мяч за определённую линию соперника и ударить им о газон. Это приносит команде пять очков и даёт возможность заработать ещё два очка ударом по мячу между двумя стойками на дальнем конце поля. Спортсмены могут в любой момент игры выполнить бросок по воротам, чтобы добавить дополнительные три очка к счёту своей команды.



В регби судьи назначают пенальти, если команда нарушила правила, и дают соперникам возможность свободно пробить мяч между стойками. Удачный бросок в пенальти принесёт команде дополнительные три очка.



Захваты мяча в регби строго регламентированы правилами игры. Спортсмены не могут бить соперника по голове или шее, наносить удары основанием стопы.



Состав команд делится на нападающих и защитников. Защитники составляют основу коллектива, которая препятствует прохождению соперника и его возможности отобрать мяч. Обычно это более крупные и тяжёлые игроки с серьёзной силой толчка. Нападающие – ловкие, технически одарённые игроки. Их главная роль – набор очков в игре.



Важным игроком с обеих сторон выступает полузащитник, который чаще всего получает мяч.

Ставки на регби

В регби болельщики чаще всего ставят на победу одной из команд.

Регби – высокорезультативная игра, очень редко встреча заканчивается ничьей. Многие букмекеры не предлагают ничью в ставках на матчи по регби, но некоторые принимают такие ставки с коэффициентом больше 5.00.

Гандикап – вариант заключения пари в регби. При гандикапе одна из команд получает условное преимущество или контрпреимущество по очкам. Маркет – удачный вариант для ставки в матче, где одна из команд является фаворитом.

Для ставок на регби с успехом можно использовать фрибеты БК. Если для клиента букмекера регби – новый вид спорта, использование бесплатных ставок снизит риск спустить банк на дисциплину, в которой игрок ещё плохо разбирается.

Например, в матче Кубка мира Новая Зеландия играет с Тонга. Новая Зеландия – фаворит матча с форой 13,5 очка. Клиент букмекера ставит на Тонга с гандикапом +13,5 – аутсайдер начинает игру с дополнительными 13,5 очка.

Варианты расчёта:

Тонга выиграет матч или проиграет, набрав менее 13 очков – пользователь БК выиграет пари. Новая Зеландия выиграет, набрав 14 или более очков, букмекер выиграет пари у клиента.

В ставках на больше/меньше игроки ставят на то, будет ли число, заданное букмекерской компанией, превышено или нет.

Например, заданное БК общее количество очков в матче – 41,5. Если клиент ставит на тотал больше и матч окончится с общим счётом очков 42 или больше, пользователь выиграет пари. Если команды за встречу наберут 41 очко или меньше, клиент проиграет.

Ставки на турниры и сезоны

Помимо отдельных матчей по регби, среди поклонников спорта популярны ставки на турниры и лиги.

Букмекерские компании дают пользователям возможность поставить, например, на победителя турнира. Пари можно заключить, когда в соревнованиях не выделился явный фаворит. Со ставкой на победителя турнира болельщик получит команду, за выступлением которой будет следить на протяжении всех игр.



В ставках на победителя чемпионата важно учитывать, что коэффициенты маркета могут повышаться и понижаться в течение сезона. Если провести предварительный анализ команд-участников, можно оформить ставку в начале турнира с наиболее выгодным коэффициентом.

Ставки на отдельных игроков

Рынком с высокими котировками является ставка на первую попытку – на игрока, который реализует первую попытку в матче. Обычно фаворитами являются защитники, которые могут мгновенно включить атакующее чутьё. Но нападающие иногда могут проложить путь к линии атаки, и их коэффициенты обычно намного выше.



Если клиент букмекера считает, что матч выиграет команда, которая наберёт больше очков, можно поставить на игрока – лидера по очкам.



В регби можно сделать ставку на дисциплинарные рынки. Регби – активный спорт, иногда случаются стычки между командами, или игрок может допустить ошибку при захвате. Судьи могут наказать спортсменов жёлтыми карточками и отправить с поля на 10 минут. Букмекеры предлагают пари на первую жёлтую карточку в игре. Можно поставить на серьёзное нарушение, но красные карточки в регби бывают гораздо реже.