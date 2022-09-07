ПСВ — «Будё-Глимт». Гус Тиль пришёл за вторым россиянином в еврокубках

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех норвежцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт» 8 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч ПСВ — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт» (08.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. На 8 сентября запланированы 16 матчей 1-го тура группового этапа соревнований. В одном из них на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) сразятся местный ПСВ и «Будё-Глимт». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

ПСВ является одним из самых сильных и титулованных голландских клубов. В прошлом сезоне он выступал под руководством 55-летнего Роджера Шмидта. Не без усилий немецкого специалиста команда из Эйндховена заняла второе место в чемпионате, а также выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов.

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В межсезонье Роджер Шмидт перебрался в лиссабонскую «Бенфику». Главным тренером ПСВ стал легендарный Руд ван Нистелрой. Голландцу не потребовалось много времени для адаптации на новой должности. Впрочем, это и неудивительно, ведь он находится в системе клуба из Эйндховена с далёкого 2016 года.



Под руководством ван Нистелроя красно-белые начали текущий сезон с уверенной победы над «Аяксом» (5:3) в финале Суперкубка Нидерландов. Затем они обыграли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина. Первая встреча закончилась ничейным результатом – 1:1, а во второй голландцы взяли верх в добавленное время – 3:2.

В заключительном раунде плей-офф квалификации ЛЧ коллективу из Эйндховена достался финалист минувшего розыгрыша Лиги Европы – «Рейнджерс». В первом противостоянии, на выезде, подопечные ван Нистелроя сыграли с шотландцами вничью – 2:2. В ответном матче, на домашней арене, они потерпели поражение со счётом 0:1.

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Стоит отметить, что результат совсем не закономерен. Красно-белые с солидным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, в том числе в створ. Местами они смотрелись предпочтительнее шотландцев. Реализуй голландцы пару своих моментов, и в групповом этапе Лиги чемпионов мы увидели бы их, а не «Рейнджерс».



«Будё-Глимт» – не столь сильный и именитый клуб, как ПСВ. Уровень его первенства заметно уступает голландскому. Тем не менее в прошлом сезоне действующим чемпионам Норвегии удалось навести шороху в Лиге конференций. Сначала они крупно обыграли «Рому» Жозе Моуринью (6:1) и сыграли с ней вничью (2:2) в матчах 3-го и 4-го туров группового этапа соревнований.

Затем подопечные Хьетиля Кнутсена оказались сильнее «Селтика» в 1/16 финала и АЗ из Алкмара в 1/8 финала Лиги конференций. В четвертьфинале плей-офф им вновь пришлось столкнуться с «Ромой». В первом матче, на домашнем стадионе, норвежцы одержали победу со счётом 2:1. В ответном же противостоянии, на выезде, потерпели разгромное поражение – 0:4.

В текущем сезоне «Будё-Глимт» выступает не так успешно, как в предыдущем. На данный момент он располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Отставание от лидирующего «Мольде» составляет целых 10 очков. К слову, совсем недавно подопечные Хьетиля Кнутсена разгромно уступили «Мольде» (1:4).

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В квалификации Лиги чемпионов команда из Будё также выступила весьма противоречиво. За восемь матчей отборочного цикла соревнований она одержала только четыре победы – над КИ из Клаксвика (3:0), «Линфилдом» (8:0), «Жальгирисом» (5:0) и загребским «Динамо» (1:0). Любопытно, что все эти встречи проходили в Норвегии.



На выезде же подопечные Хьетиля Кнутсена выступили гораздо хуже. Они уступили КИ из Клаксвика (1:3) и «Линфилду» (0:1), сыграли вничью с «Жальгирисом» (1:1), а также потерпели поражение от загребского «Динамо» (1:4, в добавленное время). Похоже, голкипера «Будё-Глимт» Никиту Хайкина ждёт серьёзное испытание в грядущем противостоянии, которое состоится в Нидерландах.



Большинство надежд ПСВ было связано с вернувшимся из «Барселоны» Люком де Йонгом. 32-летний нападающий получил травму и пропустит игру в Лиге Европы. Больше игрового времени получает бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль. Он забил гол в прошлой встрече и будет активен в этой, потому что конкуренция за место в основе есть, и она серьёзная. Хороший шанс проявить себя!

По итогам прошлого сезона ПСВ занял второе место по результативности в чемпионате Нидерландов. За 34 встречи его игроки наколотили целых 86 мячей. Смена наставника в межсезонье никак не повлияла на эффективность атакующей линии красно-белых. За пять матчей текущего розыгрыша голландской Эредивизии они забили 23 мяча. Полагаем, сыграет П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт» 8 сентября 2022 года

Уход Роджера Шмидта никак не отразился на ПСВ. Под руководством Руда ван Нистелроя команда из Эйндховена уверенно обыграла в Суперкубке Нидерландов «Аякс» и чуть было не добыла путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» же заметно сбавил относительно минувшего сезона и начал испытывать серьёзные проблемы с выездами. Думается, голландцы одержат над ними результативную победу.



Ставка: победа ПСВ и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

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