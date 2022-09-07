«Торпедо» — «Автомобилист». Игорь Ларионов устроит обещанный спектакль

В недавнем интервью Ларионов рассказал, что хочет зазывать на трибуны людей, как в театр на игру хорошего актёра. Сейчас есть все шансы.

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 8 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.60. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Автомобилист» Екатеринбург (08.09.2022)

На 8 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова и екатеринбургского «Автомобилиста» Николая Заварухина. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Подопечные Игоря Ларионова на старте сезона успели сыграть две официальные встречи. Тяжёлым получился матч с «Металлургом» (4:5). Всё решил гол за три секунды до финальной сирены. При этом стоит отметить, что «Торпедо» в первом периоде забросило три шайбы. Новая тактика Ларионова явно работает.

«Торпедо» забросило шесть шайб «Амуру» впервые с 2014 года.

Жаль, что с хорошим нападением немного хромала защита. Однако хоккей через короткий пас и прессинг по всей площадке с одним из лидеров КХЛ — это уже достижение. Такой стиль стоит прививать и дальше. Тем более что пока команда играет дома, поддержка трибун ей помогает.



Во 2-м туре последовала крупная победа над «Амуром» (6:1). Снова отменная результативность. В третьем периоде хозяева забросили четыре шайбы. Младший Ларионов успел отметиться голом в первой игре и результативной передачей во второй. Плюс Алексей Кручинин в игре с Хабаровском отметился голом и двумя результативными передачами.

После успеха Игорь Ларионов дал интервью, в котором порадовал болельщиков. Тренер пообещал никогда не выставлять «автобусов» и играть в результативный хоккей. Он не собирается сдерживать своих спортсменов и навязывать им оборонительный стиль. Профессор хочет, чтобы на трибунах всегда был аншлаг, а люди приходили на матчи, как в театр на игру хорошего актёра.



«Автомобилист» провёл три официальные встречи с момента старта сезона. Сперва клуб обыграл «Локомотив» (4:2), затем «Северсталь» (4:3), а накануне уступил «Трактору» (3:4 ОТ). Результативность впечатляет. Команда находится на первой строчке Восточной конференции с пятью баллами. Результат весьма хороший.

Однако сразу стоит вспомнить, что часть легионеров в клубе осталась. Плюс были неплохие точечные усиления. Оставшийся Стефан Да Коста запомнился голом и двумя результативными передачами за три встречи. Брукс Мэйсек отлично влился в игру – три гола и две передачи в трёх играх. Это лучший показатель в команде на данный момент.

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Так что соперники друг друга стоят. Конечно, у Игоря Ларионова нет звёздных легионеров, но его перевоплощение «Торпедо» из середнячка в одну из интереснейших команд с иным хоккеем стоит многого. Николай Заварухин похвастаться такой работой не может, однако победы говорят сами за себя. Судить сложно, возразить тоже.



При этом статистика очных встреч насчитывает 30 баталий, из которых 21 победа на счету нижегородцев и девять у екатеринбуржцев. Преимущество достаточно большое. Однако и гости себя чувствуют на старте неплохо. Правда, первый выездной матч с «Трактором» оказался не таким успешным. Возможно, вторая игра не станет исключением.



Тем более что «Торпедо» после отменной победы над «Амуром» морально и физически выглядит лучше. Всё-таки успехи придают уверенности. Так и играть команда будет третий матч дома подряд. Родные стены помогают, поддержка трибун гарантирована. Плюс за 10 последних очных встреч ни разу тотал не был ниже 4,5 шайбы за игру.

Результативный старт обеих команд лишь подтверждает ставку на тотал. На наш взгляд, Игорь Ларионов и Никита Заварухин проведут работу над ошибками, учтут недочёты. Потому выделять явного фаворита мы бы не стали. Перестрахуемся ставкой на «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65. У хозяев есть парочка козырей.

«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 сентября 2022 года

«Торпедо» потрепало нервы «Металлургу» и ошарашило «Амур». «Автомобилист» пока оступился лишь с «Трактором». Проблем с результативностью у команд нет. Однако у хозяев преимущество своего льда и поддержка трибун. Тактика старой школы хоккея приносит плоды. У гостей есть легионеры, но, думается, с соперником чуть слабее «Металлурга» команда Ларионова как минимум может не проиграть. Так что проверим ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

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