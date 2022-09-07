«Црвена Звезда» — «Монако». Александр Головин проведёт ещё один эталонный матч

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех сербов оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Все прогнозы на сегодня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако» (08.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. На 8 сентября запланированы 16 встреч 1-го тура группового этапа соревнований. В одной из них на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия, померяются силами местная «Црвена Звезда» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Несколько лет назад «Црвену Звезду» возглавил некогда знаменитый футболист, выступавший за миланский «Интер» и «Лацио», – Деян Станкович. Под руководством 43-летнего специалиста команда из Белграда ощутимо прибавила. В позапрошлом сезоне она выиграла «золотой дубль» – победу в чемпионате и Кубке Сербии. В минувшем защитила первый титул.

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В международных европейских клубных турнирах белградцы выступили в прошлом сезоне менее впечатляюще. Уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шерифу» (по сумме двух матчей 1:2), подопечные Станковича отправились в плей-офф Лиги Европы. Проблемы поджидали их уже на групповом этапе турнира…



За шесть противостояний «Црвена Звезда» одержала только три победы – над «Брагой» (2:1) и «Лудогорцем» (два раза по 1:0). Также она сыграла вничью с португальцами (1:1) и «Мидтьюлланном» (1:1). Поражение команда потерпела от датчан со счётом 0:1. Лишь каким-то чудом «Мидтьюлланн» потерял очки в обоих матчах с болгарским коллективом и уступил первую строчку в группе сербам.

Таким образом, белградцы получили путёвку сразу в 1/8 финала Лиги Европы, где потерпели поражение от «Рейнджерс» (по сумме двух игр 2:4). В текущем сезоне подопечные Станковича успели попробовать свои силы пока только в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отборочного цикла турнира они без труда обыграли «Пюник», а вот в раунде плей-офф уступили «Маккаби» из города Хайфа.

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В первом матче израильтяне одержали победу со счётом 3:2. Вторая встреча, состоявшаяся на стадионе «Райко Митич», в Белграде, завершилась ничейным результатом – 2:2. Пожалуй, данный итог справедлив. Под занавес ответного противостояния сербы совсем выдохлись и окопались в собственной штрафной. За что, собственно, и поплатились неудачей.

У «Монако» смена главного тренера произошла относительно недавно – в середине прошлого сезона. Должность занял Филипп Клеман. Бельгийскому специалисту потребовалось некоторое время на адаптацию. За первые девять туров в Лиге 1 под его руководством монегаски одержали только три победы. Ничьих и поражений – столько же.



Также под неудачный период попали встречи с «Брагой» в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче французы уступили португальцам со счётом 0:2, а в ответной встрече сыграли с ними вничью – 1:1. После этого Клеман отладил рабочие механизмы. За последние 10 матчей минувшего розыгрыша Лиги 1 его подопечные не потерпели ни одного поражения при всего одной ничьей – с «Лансом» (2:2).



Текущий сезон, несмотря на несколько усилений, монегаски начали не так успешно. За первые шесть туров чемпионата Франции они одержали только две победы – над «Страсбургом» (2:1) и «Ниццей» (1:0), также они сыграли вничью с крепким «Ренном» (1:1) и мощным «ПСЖ» (1:1). Поражения потерпели во встречах с «Лансом» (1:4) и «Труа» (2:4).



Любопытно то, что в матчах с «Лансом» и «Труа» Филипп Клеман не выпустил в стартовом составе Александра Головина, ставшего ещё в конце прошлого сезона твёрдым игроком основы. В обеих встречах россиянин появился на поле лишь после того, как его команда оставалась в меньшинстве. В грядущем матче Головин наверняка выйдет в старте и получит немало игрового времени.

В вышеупомянутом противостоянии с «ПСЖ» полузащитник записал на свой счёт голевую передачу, а во встрече с «Ниццей» провёл на поле все 90 минут. Результативными действиями не отметился, но пару раз заставил понервничать голкипера противника Каспера Шмейхеля. Так или иначе, он внёс свой вклад в победу.

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У «Црвены Звезды» потрясающие болельщики. Однако даже их мощная поддержка не помогла подопечным Деяна Станковича одолеть в ответном матче «Маккаби» из Хайфы. Монегаски были намного сильнее и техничнее израильтян. На наш взгляд, здесь вполне уместна ставка на победу гостей. Предлагаем взять П2 за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года

«Црвена Звезда» уступает «Монако» по многим параметрам. Уровень первенства и качество состава гораздо выше у французского клуба. В этом сезоне монегаски пока не могут похвастаться стабильностью. Но в равных условиях (11 на 11) они не потерпели ещё ни одного поражения в чемпионате Франции. Фаворит, на наш взгляд, очевиден.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 2.15.

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