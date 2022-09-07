«Цюрих» — «Арсенал». Зинченко и Артета забудут поражение от «МЮ»

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Цюриха» оценивается в 9.80. На ничью дают коэффициент 6.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Цюрих» — «Арсенал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» (08.09.2022)

Спустя один сезон перерыва «канониры» возвращаются в еврокубки. Однако пока не в Лигу чемпионов, по которой в клубе очень соскучились, а всего лишь в Лигу Европы. Прошлый еврокубковый поход прервался в полуфинале. Поражение в гостях и домашняя ничья оставили «Арсенал» за бортом, а «Вильярреал» прошёл в финал, где в серии пенальти вырвал трофей у «МЮ».

В прошлый раз «канонирам» досталась откровенно проходная группа с «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком». Они налегке справились с задачей, набрав максимально возможные 18 очков. Сейчас повторить тот успех будет сложнее из-за наличия мощного ПСВ. Да и «Будё-Глимт» в родных стенах может дать бой любому сопернику — достаточно вспомнить прошлогоднюю битву с «Ромой». И только «Цюрих» выглядит безобидно. Команда, которая ни дома, ни в гостях особой угрозы не несёт.

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Действующий чемпион Швейцарии пока с треском проваливает начало сезона. Из Лиги чемпионов «Цюрих» вылетел от «Карабаха», а дальше ему просто везло с жеребьёвкой. «Линфилд» и «Хартс» — это не те соперники, которые могут создать проблемы. При этом в чемпионате Швейцарии «Цюрих» после семи туров идёт предпоследним, он пока не выиграл ни одного матча, пропустив 16 голов при четырёх забитых. Такими темпами Франко Фоде могут скоро указать на дверь.

К матчу с «Арсеналом» «Цюрих» подходит на серии из двух домашних поражений — от «Лугано» и также проваливающего начало сезона «Базеля». Команда нуждается в кардинальных изменениях, чтобы выбраться из ямы, но изменения пока не те, которые нужны. Например, в начале месяца «Цюрих» продал одного из своих главных талантов Вильфреда Ньонто, выручив за него смешные € 4,5 млн.

«Арсенал», как и его соперник, подходит к отчётному матчу, имея за спиной поражение в последней игре. Разница в том, что для «канониров» оно стало первым в сезоне. Пока на пути не встал «МЮ» на минувших выходных, лондонцы выиграли пять матчей из пяти. Причём собирали кучу восторженных комплиментов в свой адрес. Как оказалось, слегка преждевременных. Хотя даже первое поражение в сезоне не скинуло клуб с первой строчки в АПЛ.

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Наверняка Микель Артета не будет пытаться любой ценой исправиться за поражение от «Манчестера» в этом матче. Он понимает, что ничего страшного не произошло. Ждать от гостей тут максимально боевого состава не стоит. Достаточно взглянуть, кем играл Артета, когда в последний раз выходил в группу Лиги Европы. «Канониры» выставляли боевой состав: кто-то из лидеров обязательно появлялся на поле, но получали своё время и резервисты.

У «Арсенала» есть в защите Киран Тирни, Такэхиро Томиясу и Роб Холдинг, которые на старте сезона получали мало игрового времени. В полузащите заслуживает шанса Альберт-Мбойо Локонга и одно из главных летних приобретений Фабио Виейра. В атаке Маркиньос и Эдуард Нкетиа. Добавить к ним пару-тройку лидеров – и получится достойный состав, способный увезти из Швейцарии победу, не потратив при этом много сил.

«Канонирам» не помогут травмированные Рейсс Нелсон, Томас Парти, Эмиль Смит-Роу и Мохамед Эльнени. Потери значительные, но не смертельные. У «Цюриха» в этом плане чуть проще, не сыграют только Богдан Вьюнник и Илан Заутер, два молодых таланта, которые в команде особого веса ещё не имеют. Словом, заставить понервничать швейцарцы могут, но набрать очки — вряд ли.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года

«Канониры» выглядят гораздо сильнее своего соперника, который после одного успешного сезона растерял часть лидеров и стремительно полетел вниз с завоёванных вершин. Самое главное, что может тут помешать гостям выиграть, это тотальная недооценка соперника. Или если Артета выставит совсем уж глухой резерв. Вряд ли это случится, но облегчённый состав «канониров» даёт хороший шанс швейцарцам не опозориться. Впрочем, от поражения хозяевам явно не уйти.

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.78.

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