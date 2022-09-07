«МЮ» — «Реал Сосьедад». Роналду исправит ошибку 20-летней давности

Последний раз нападающий играл в Лиге Европы за «Спортинг». Турнир имел другое название, а португальцы проиграли в квалификации.

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Реала Сосьедад» оценивается в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.26.

Больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 8 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» (08.09.2022)

«МЮ» снова играет в Лиге Европы. Если в последние годы таким раскладом особо никого не удивишь, то перед началом нового сезона разговоров было много. Исключительно из-за персоны Криштиану Роналду, который жить не мог без Лиги чемпионов и не хотел мириться с тем, что не сыграет в ней впервые за 20 лет.

В итоге португалец так никуда и не ушёл, он будет бороздить просторы Лиги Европы. Впрочем, можно найти что-то приятное и в этом — вспомнить былые времена, попытаться исправить ошибки прошлого. Всё же когда-то на заре своей карьеры форвард вылетел со «Спортингом» из Кубка УЕФА — ныне Лиги Европы — от белградского «Партизана».

Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован после матча с «Зенитом».

Тем более что у «МЮ» происходит какое-то неожиданное превращение. Команда ещё пару недель назад проигрывала середнякам, но сейчас выдала серию из четырёх побед подряд, обыграв в том числе и «Арсенал» с «Ливерпулем». После такого к матчу Лиги Европы «красные дьяволы» подходят в хорошем расположении духа и с готовностью продлить победную серию, с ходу доказав, что в этой группе равных им нет.

Группа манкунианцам досталась действительно простая. «Реал Сосьедад» тут единственный, кто может хоть что-то противопоставить им. От «Омонии» и «Шерифа» ждать чуда не приходится. Молдаване год назад зажигали в Лиге чемпионов, но с тех пор стали гораздо слабее. Это мы уже видели в квалификации, которую «Шериф» прополз с горем пополам. Для англичан любой результат, кроме первой строчки, будет неудовлетворительным.

«Реал Сосьедад» — соперник знакомый. Характерно, что в четырёх матчах с англичанами баски не смогли забить ни одного гола. Впервые команды встретились в группе Лиги чемпионов в 2013 году. Тогда «МЮ» выиграл группу и добрался до четвертьфинала, где сгорел «Баварии». Но это было всё же давненько.

Сборная России по футболу объявила имена ближайших соперников.

А вот вторая встреча ещё свежа в памяти. В позапрошлом сезоне команды пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч расставил всё по своим местам, когда «МЮ» в гостях забил четыре безответных мяча. Дома в ответном матче спокойно отстоял нулевую ничью. После этого манкунианцы добрались до финала и уступили «Вильярреалу» только в серии пенальти.

Баски в последние годы стали стабильным участником еврокубков, и очень часто их путь заканчивается весной в плей-офф. То есть из группы не вылетают. Это, как и постоянные успешные выступления в Примере, сделали «Реал Сосьедад» узнаваемым и опасным. Правда, увидеть прогресс в последние годы довольно трудно. Команда вышла на определённый уровень, держится на нём, но расти дальше нет возможностей.

Этим летом баски в очередной раз вряд ли стали сильнее. Очень сильно сказалась продажа Александера Исака. Видимо, в «Сосьедаде» не верили, что кто-то решится удовлетворить их аппетиты, и замену не подготовили. Пришлось в спешке повторно арендовать Сёрлота и отдавать € 20 млн за Садика Умара. И тот и другой — неравноценная замена шведу. На старте сезона уж точно.

Тарасов: Баринов мучается в «Локомотиве».

Ещё одна проблема для гостей – потеря Микеля Оярсабаля, который в начале весны порвал «кресты» и пока не вернулся в строй. Микель для «Сосьедада» куда важнее проданного Исака, ведь в команде нет никого и близко сравнимого по уровню таланта. Давайте при этом не будем вспоминать Давида Сильву, который в «Реале» просто доигрывает и свой прежний уровень давно не демонстрирует.

Главные потери «Сосьедада» коснулись в первую очередь линии атаки, но, несмотря на это, на старте сезона он стабильно забивал в каждом матче по одному голу. Этого, конечно, мало, но созданных моментов было достаточно, чтобы смотреть в будущее без страха и не ждать полного провала. Последний матч с «Атлетико» получился воодушевляющим. В очередной раз стало понятно, что от «Реала» никому спуску не будет.

Судя по нестабильному старту «Манчестер Юнайтед», можно утверждать, что англичанам тоже придётся повозиться. Однако, кажется, ситуация внутри клуба стабилизируется. Роналду остался, Эрик тен Хаг этому рад. Даже Рашфорд снова забивает! Думается, манкунианцы на своём поле выиграют, а встреча получится результативной.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» 8 сентября 2022 года

«МЮ» взбодрился, новички потихоньку набирают форму и начинают приносить пользу. Несколько хороших матчей в исполнении манкунианцев дают нам надежду на то, что кризис миновал, а дальше команда будет играть на ожидаемом уровне. Если это действительно так, в матче с «Сосьедадом» хозяева должны добывать победу. Баски остаются опасным соперником, который может создать проблемы любому. Демонстрируют при этом результативный футбол. Они приедут на «Олд Траффорд» не для того, чтобы сесть в глухую оборону. И всё же ждём победу хозяев.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 гола за 2.46.

10 лучше экспрессов на сегодня.

«Челси» мог уволить Тухеля из-за Роналду.

Кавазашвили объяснил, чем Селихов превосходит Максименко.

Тен Хаг: «Челси» уволил Тухеля очень рано.

Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».



Карпин рассказал, почему Головин не вызван в сборную России.