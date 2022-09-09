Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.16: «Салават Юлаев» мстит, Ротенберг мучается

Футбола в пятницу традиционно немного, зато в КХЛ на 9 сентября запланировано сразу шесть матчей. Есть и по-настоящему солидные вывески. Собрали для вас экспресс из трёх матчей КХЛ с солидным коэффициентом 7.16.

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Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 9 сентября 2022 года

Результаты у команд практически идентичны — по одной победе в трёх матчах. Правда, у «Салавата Юлаева» одно из поражений случилось в овертайме, а челябинцы оба раза проиграли в основное время. В любом случае на старте сезона болельщики явно рассчитывали на большее, хотя с учётом всех кадровых потерь сложный сентябрь в Уфе и Челябинске был вполне ожидаем.

«Салават Юлаев» дважды проиграл на тоненького с Александром Кареевым в воротах — СКА и «Витязю». В первом случае могли рассчитывать на большее, а во втором пали жертвой великолепного Дмитрия Шикина. Отбили опытному голкиперу весь живот, забросили всего две шайбы. Для победы не хватило.

На третий матч тренерский штаб выпустил Илью Ежова. Сработало. Забодали в Минске «Динамо» (4:2). Понервничать в концовке, естественно, пришлось. Наконец-то порадовало большинство: три шайбы из четырёх зелёные забросили при численном преимуществе. Последняя влетела уже в пустые ворота. Реализация лишнего — ключевой момент на старте сезона, когда проблемы с сыгранностью и распределением ролей особенно велики.

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«Трактор» тоже имеет проблемы с вратарской линией. Гатиятулин не может определиться с основным голкипером, меняя местами Гарипова и Мыльникова. Выделить лучшего сложно, потому что челябинский коллектив продолжает пропускать много. Давно болельщики не видели такой ненадёжной игры вратарей. Собственно, меньше трёх шайб «мишки» ещё не вынимали.

На таком фоне логичнее всего ставить на ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева». Коэффициент замечательный — 2.20. Хватит ли этого для победы? Сложно сказать, в обороне и на последнем рубеже у Уфы тоже не всё гладко. Но на своём льду подопечные Виктора Козлова должны быть активны. Ведь предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина в Башкортостане хорошо помнят.

Альтернатива — классический тотал больше 4.5 гола, на который дают 1.95. Коэффициент подозрительно велик. Да, прежде очные встречи редко получались результативными, но сейчас вратарские бригады соперников заметно просели, а в защите у обеих команд много проблем. Планка в пять шайб наверняка покорится.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» 9 сентября 2022 года

На старте сезона СКА получил крайне комфортный календарь из четырёх подряд домашних матчей, после которых последует выездная серия относительно недалеко от дома. Из первых трёх соперников армейцев определённую опасность представлял разве что «Салават Юлаев». И уфимцы довели дело до овертайма, отыгравшись со счёта 0:2 в конце встречи.

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«Динамо» на старте сезона также одержало три победы, и это стало определённым сюрпризом, ведь команда смогла победить только четырежды в 12 предсезонных матчах. Команда здорово показала себя в обороне, пропустив лишь три шайбы в трёх играх.



Гости благодаря надёжной обороне и хорошей реализации своих моментов способны как минимум не проиграть. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 2.10. Даже странно, что букмекеры настолько сильно верят в подопечных Романа Ротенберга. Состав бело-голубых, без сомнения, заметно ослаб в межсезонье, но физическая подготовка на старте сезона у москвичей в порядке, а вратарь Илья Коновалов после возвращения из-за океана очень хорош.

Этого вполне может хватить для того, чтобы зацепить в Санкт-Петербурге как минимум один балл. СКА на старте сезона не показывает ничего особенного. Хозяева, конечно, фавориты, но перекос в линии кажется чрезмерным.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Барыс» 9 сентября 2022 года

Игра «Северстали» и ЦСКА выглядит куда интереснее, но там расклад менее понятен. А вот в случае «Сочи» и «Барыса» неизвестных поменьше. Всё очень просто: в пяти предыдущих очных встречах хозяин льда неизменно выигрывал в основное время. Вне зависимости от сезона, имени тренеров или состояния коллективов.

Обе команды начали сезон совсем печально: по три поражения в трёх матчах. «Барсы» по крайней мере зацепили один балл, а вот у «Сочи» поводов для радости совсем нет. Видимо, все силы ушли на драки с «Авангардом» в предсезонке. Андрей Назаров уже успел извиниться перед болельщиками и взять вину на себя, но выхлопа это не дало. Следом проиграли московскому «Динамо» (2:4).

На этот раз шанс добыть первую победу, пожалуй, идеальный. «Барыс» проводит четвёртый выездной матч за семь суток, что очень сложно даже на самом старте сезона. Добавим к этому свой лёд, повышенную мотивацию после провального начала регулярного чемпионата и приятную статистику очных встреч. Дальше у «леопардов» выездная серия, так что набирать очки нужно прямо сейчас. Иначе тренерский штаб рискует оказаться на морозе к концу сентября.

На П1 дают отличный коэффициент 2.48. Очень соблазнительно. Для экспресса возьмём 1Х за 1.55 — просто и со вкусом. Золотой серединой для одинарной ставки видится П1 с нулевой форой за 1.87: если основное время закончится вничью, букмекер вернёт деньги.

Экспресс на КХЛ 9 сентября 2022 года

Ставка 1: ИТБ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 2.20.

Ставка 2: «Динамо» не проиграет в основное время за 2.10.

Ставка 3: «Сочи» не проиграет в основное время за 1.55.

Общий коэффициент = 2.20 х 2.10 х 1.55 = 7.161.

10 лучших экспрессов на сегодня.