«Интер» — «Торино». Миранчук восстанавливается, а Влашич не всесилен

Россиянин ещё не вернулся после травмы. Хорват хорош, но в одиночку не справится в Милане.

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех туринцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Торино» 10 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино» (10.09.2022)

До международного перерыва осталось не так уж и много времени. Однако у национальных первенств ещё есть в запасе несколько туров. На 10 сентября запланированы три противостояния шестого тура чемпионата Италии. В одном из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» встретятся «Интер» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За 20 матчей минувшего розыгрыша Серии А на «Сан-Сиро» «Интер» потерпел лишь два поражения – от «Милана» (1:2) и «Сассуоло» (0:2). Также «змеи» четырежды сыграли вничью – с «Аталантой» (2:2), «Ювентусом», «Миланом» и «Фиорентиной» (во всех случаях 1:1). В остальных встречах одержали победы с результативным счётом.

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В текущем сезоне «нерадзурри» на «Сан-Сиро» уступили пока только дважды – всё тому же «Милану» (2:3) в матче пятого тура чемпионата Италии и мощной мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсмана (0:2) в игре первого тура Лиги чемпионов. Стоит отметить, что оба противостояния пропустил из-за травмы Ромелу Лукаку.



Лучший бомбардир сборной Бельгии перебрался в миланский коллектив из лондонского «Челси» этим летом, на правах годичной аренды. Ранее он уже уже выступал за «Интер» и был важным игроком основы. Не без его стараний клуб выиграл скудетто в сезоне-2020/2021. За 36 встреч тогдашнего розыгрыша Серии А форвард забил 24 мяча и отдал 11 ассистов.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в трёх официальных матчах за «змей» и отметился двумя полезными действиями. Во встрече первого тура Серии А он помог обыграть «Лечче» (2:1), забив гол уже на второй минуте. В игре второго тура первенства страны бельгиец отдал результативную передачу, которую превратил в гол Лаутаро Мартинес, что положило начало разгрому над «Специей» (3:0).

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Как долго Лукаку будет восстанавливаться от травмы – пока неизвестно. Возможно, он сыграет уже в предстоящем матче. Впрочем, «Интер» выглядит фаворитом и без 29-летнего нападающего. Состав «нерадзурри» переполнен топовыми футболистами, которые под руководством Симоне Индзаги выиграли в прошлом сезоне Кубок и Суперкубок Италии, а также взяли серебро Серии А.

«Торино» такими достижениями похвастаться не может. По итогам минувшего сезона он занял лишь 10 место в чемпионате Италии, а из Кубка страны вылетел, уступив ещё во втором раунде «Сампдории» (1:2). Кроме того, в межсезонье клуб из Турина лишился сразу двух важных игроков – ведущего защитника Глейсона Бремера и лидера, а именно Андреа Белотти.



Дабы хоть как-то компенсировать болезненные потери, «быки» заключили контракт с молодым защитником «Аякса» – Перром Схюрсом, а также взяли в аренду на сезон двух полузащитников – Николу Влашича («Вест Хэм») и Алексея Миранчука («Аталанта»). Последний дебютировал за туринский клуб весьма впечатляюще.



Россиянин помог обыграть «Монцу» (2:1) в матче первого тура Серии А. Он записал на свой счёт гол, а также стал лидером по количеству передач под удар. И это при том, что хавбек коснулся мяча всего 16 раз. Единственное, что подпортило ему дебют – повреждение подколенного сухожилия правого бедра.



Из-за травмы россиянин пропустил последние четыре тура чемпионата Италии. По некоторой информации, вернётся в строй он только после матчей сборных. Без Миранчука «Торино» обыграл с минимальным перевесом «Кремонезе» (2:1) и «Лечче» (1:0), сыграл вничью на домашнем стадионе с «Лацио» (0:0) и уступил на выезде «Аталанте» (1:3).

К слову, в гостях «быки» очень уязвимы. За 19 встреч минувшего розыгрыша Серии А они одержали только пять побед и шесть раз сыграли вничью. Всё остальное – поражения. Как мы уже отметили ранее, «нерадзурри» на «Сан-Сиро» практически непобедимы. Думается, они одержат верх и забьют не менее двух голов.

В прошлом сезоне миланцы заняли первое место по результативности в чемпионате Италии. За 38 матчей наколотили целых 84 мяча. 21 из них отгрузил Лаутаро Мартинес. Как видно, аргентинец прекрасно справлялся даже без помощи Лукаку. Рекомендуем проверить П1 + ТБ 1.5 мяча за терпимый коэффициент — 1.66.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Торино» 10 сентября 2022 года

«Интер» является одним из самых сильных и результативных клубов Италии. Текущий сезон «нерадзурри» начали не лучшим образом, но на домашнем стадионе у них есть все шансы добыть победу и порадовать болельщиков забитыми мячами. С «Торино», потерявшим в межсезонье двух важных игроков, а также Алексея Миранчука, проблем возникнуть не должно. Влашич в одиночку не справляется, но на пару с россиянином они могли стать отличным дуэтом. С выездами у туринцев дела обстоят печально. Ожидаем, победы хозяев и не менее двух голов.

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