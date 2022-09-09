«Металлург» — «Спартак». Кошечкин или Паскуале — всё равно ждёт разочарование

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Спартак». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех москвичей оценён экспертами в 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» 10 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Спартак» Москва (10.09.2022)

На 10 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва и московского «Спартака» Бориса Миронова. Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург», первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

Илья Воробьёв начал сезон весьма плачевно. Пока лишь одна победа в четырёх встречах. «Металлург» проиграл в матче за Кубок Открытия ЦСКА (2:6). Затем в результативной игре оказался сильнее «Торпедо» (5:4). Помогла заброшенная шайба за три секунды до финальной сирены. Затем последовало два поражения на домашней арене. Одно от «Северстали» (3:4 ОТ), а другое – от «Амура» (4:5 ОТ).

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При этом есть закономерность проигрышей магнитогорцев. Оба раза игрок соперников, который сравнивал счёт, забрасывал победную шайбу в овертайме. Так у «Северстали» героем стал Александр Петунин, у «Амура» – Иван Николишин. Оба раза хозяева провалили третий период и пропускали в нём по три гола.



«Спартак» с Борисом Мироновым успел сыграть три встречи при трёх победах. Отменный показатель! Был взят верх над «Амуром» (3:2), затем удалось переиграть «Сибирь» (1:0). Последний матч прошёл с «Адмиралом» (2:1). Большого перевеса у команды не было, но важнее результат.

Тем более что у Бориса Миронова в составе нет явных лидеров, а из легионеров стоит выделить голкипера – Патрика Рыбара, который отстоял во всех трёх официальных матчах. Игрок перешёл из минского «Динамо», а в прошлом сезоне сыграл 26 встреч при 89,97% отражённых бросков. Основной костяк команды составляют молодые и не самые опытные хоккеисты.

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Однако это не мешает клубу быть на третьей строчке в Западной конференции с шестью очками. «Металлург» занимает четвёртое место на Востоке. Всего очных встреч между соперниками насчитывается 29, из которых 23 победы на счету «Металлурга» и лишь шесть у «Спартака».

Преимущество отменное, спорить с этим трудно, но сейчас настораживают последние два противостояния хозяев на своём льду. Оба раза упускали победу, отдавая третий период оппоненту. У гостей же последний матч прошёл 6 сентября, поэтому команда отдохнула и набралась сил. Она готова к новым высотам, однако и такого сильного соперника у неё ещё не было.



Поэтому говорить о явном превосходстве одной из команд не приходится. При этом за прошлые 10 встреч лишь в двух оппоненты забросили менее пяти шайб за игру. Конечно, у «Металлурга» результативность куда лучше, но и пропускает клуб значительно. У «Спартака» в защите всё получше. Однако у Ильи Воробьёва звёзд и опытных спортсменов хватает.



Поэтому лучше перестраховаться ставкой на тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.72. Борис Миронов может удивить снова, а у Ильи Воробьёва будет серьёзный разговор. Одно поражение – это осечка, два – уже повод для встряски. Тем более играя на своей площадке. В третьей домашней встрече можем увидеть иной хоккей в исполнении магнитогорцев.

Тем более что «Спартак» сыграет первый матч на выезде. Борис Миронов постарается насолить Воробьёву, есть рычаги давления. Хозяева вряд ли будут отсиживаться в защите. При этом у обеих команд есть свои сильные и слабые стороны. На наш взгляд, стоит перестраховаться, пока фаворита выделить трудно.

«Металлург» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 сентября 2022 года

«Металлург» начал сезон не с той ноги. «Спартак» же показал отменный старт с боевым настроем, но проведёт первый матч в гостях. Хозяева не могут порадовать стабильностью дома. Фаворита выделить трудно, однако очные встречи команд получаются голевыми, стоит перестраховаться тоталом больше.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.72.

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