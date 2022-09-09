«Герта» — «Байер». Сандро Шварц насолит конкуренту Лунёва, Азмун не заступится

10 сентября состоится матч 6-го тура Бундеслиги «Герта» – «Байер». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу леверкузенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех берлинцев оценивается в 3.75. Заключить пари на ничью можно за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Герта» — «Байер» 10 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 6-го тура Бундеслиги «Герта» – «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Байер» (10.09.2022)

В субботу на «Олимпиаштадионе» в Берлине пройдёт игра двух конкурентов за место в середине таблицы, изначально претендовавших на более высокие позиции. Столичная «Герта» снова по игре не соответствует своим финансовым возможностям – третий год подряд претендует на еврокубки, но в очередной раз обитает близ зоны вылета. «Байер», в свою очередь, после возвращения в Лигу чемпионов опять в кризисе – со старта сезона у него всего одна победа. В очной встрече соперники будут максимально настроены на успех.

«Герта» начинает уже третий сезон с того момента, как в этот клуб пришли большие деньги благодаря инвестору Ларсу Виндхорсту. За два года он потратил более € 150 млн на новых игроков, чего ранее в его истории никогда не было. Кроме того, сменил несколько руководителей и тренеров, но оба раза едва не вылетел из высшего дивизиона. Теперь пытаются вывести команду в еврокубки перспективный дуэт спортивного директора Фреди Бобича и бывшего рулевого московского «Динамо» Сандро Шварца. И некоторый прогресс есть.

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Впервые за четыре года перед очным матчем с «Байером» берлинцы располагаются выше леверкузенцев в турнирной таблице. Это очень удачный момент, ведь сейчас «Герта» имеет серию в три матча без поражений с Леверкузеном на домашнем стадионе – две сухие победы и результативная ничья. В целом на старте сезона хозяева выступают неплохо – у них всего четыре очка, но при трёх поражениях команда Шварца смогла навязать неплохую борьбу Дортмунду (0:1) и Гладбаху (0:1).

Проблема берлинцев в том, что они совершенно не умеют переламывать ход матчей. Если пропускают первыми, это практически гарантирует им поражение. «Герте» принадлежит уникальное достижение в чемпионате Германии – она единственная команда, которая не смогла набрать ни одного очка на протяжении полутора десятков матчей, пропуская первый гол. Более того, если «Герта» выигрывает, то обычно не пропускает вовсе.

У хозяев действительно хватает проблем в обороне, подкрепления летом в эту зону не было, а голкипер надёжностью не блещет. Тем не менее в атаке подопечные Шварца стараются. У них нет потерь среди игроков нападения, но подводит реализация – по ожидаемым голам «Герта» не добирает по одному голу почти в каждом матче. Соответственно, и по позиции она могла быть немного выше.

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Однако у «Байера» проблем гораздо больше с самого начала. Этот сезон «фармацевты» начинают без своего лучшего игрока Флориана Вирца – практически незаменимого исполнителя для схемы 4-2-3-1. Немец ещё долго будет восстанавливаться от травмы, а тренеру приходится искать варианты его замены. Например, Сердар Азмун очень старается проявить себя на позиции «десятки», но он всё же футболист совсем иного формата.

Есть сложности с флангами – универсальные Карим Беллараби и Амин Адли выбыли, а новый вингер Каллум Хадсон-Одои из «Челси» пришёл лишь под конец трансферного окна. Чудил даже основной вратарь команды Лукаш Градецки, глупым удалением предоставляя шанс игрового времени Андрею Лунёву. Вот только россиянин сам травмировался. Впрочем, нынешние результаты — это отнюдь не только следствие травм.

Гости проваливают буквально каждую игру тактически. Они выбыли из Кубка Германии, проиграли четыре матча из пяти в Бундеслиге, уступили «Брюгге» в Лиге чемпионов и показали худший старт за 40 лет. В семи матчах «фармацевты» только дважды пропустили менее двух голов, также стали допускать много моментов со стандартов. Зато по ожидаемым голам не добирают почти половину – в четырёх играх не смогли забить вообще ни разу.

Херардо Сеоане пытается сделать игру более стабильной и решился на смену схемы – швейцарец в двух матчах экспериментировал с формацией 3-5-2 и даже одержал единственную победу над «Майнцем» (3:0), однако под неё у тренера не хватает игроков. Поэтому до сих пор Сеоане считается наиболее вероятным кандидатом на следующую отставку в Бундеслиге после увольнения Доменико Тедеско из Лейпцига.

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По большому счёту сейчас за «Байер» лишь два момента. У него отличная статистика гостевых игр – на чужом поле проиграл всего один матч из последних семи в Бундеслиге. И он попросту выше классом нынешней «Герты». Тем не менее игнорировать игровые проблемы Леверкузена нельзя, а их много. Если берлинцам вновь удастся забить первый гол, то побороться за очки дома они будут вполне способны. Победы хозяев не ждём, но беспроигрышная серия может продлиться. Вариант «Герта» не проиграет» можно взять с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставка на матч Бундеслиги «Герта» — «Байер» 10 сентября 2022 года

Противостояние команд со дна турнирной таблицы. «Байер» по-прежнему называется экспертами очевидным фаворитом, и, с одной стороны, с этим спорить сложно. Команда из Леверкузена обладает более топовым составом, сыгранным и опытным, а у руля неплохой тренер, вернувший «фармацевтов» в Лигу чемпионов спустя три года. И «Герта» на дистанции совсем не конкурент. Однако мы смотрим на форму соперников здесь и сейчас.

И сейчас «Байер» действительно очень плох – защита пропускает почти два гола за матч, травмы дают о себе знать, да и тактические эксперименты тренера настоящей пользы пока не приносят. «Герта» тоже отнюдь не образец надёжности, но она хотя бы играет почти на уровне своих возможностей. Берлинцы не умеют отыгрываться, но в случае, если им удаётся забить первыми, почти регулярно набирают очки. Также у них отличные показатели игр с «Байером» дома – три встречи без поражений подряд. Ждём четвёртую.

Ставка: «Герта» не проиграет за 1.95.

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