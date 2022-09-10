Экспресс на 10 сентября с коэффициентом 10.50: верим в Акинфеева, Кварацхелию и Ройса

10 сентября – суббота, а это значит, что нас ждёт много интересных футбольных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс на сегодня с коэффициентом 10.50.

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Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 10 сентября

Игорь Акинфеев перед игрой с «Краснодаром» дал небольшое интервью. В нём легендарный голкипер назвал вратаря команды соперников лучшим в России. Вряд ли Сафонов ожидал такой похвалы в преддверии противостояния клубов.

Ведущие футболисты сборной Боснии откажутся играть с Россией.

На первый план в этой встрече выйдет осторожность – никто не хочет потерять очки и сбавить ход. Победитель вырвется вперёд и продолжит бороться с петербуржским клубом, а проигравший отстанет. Этот матч можно считать дуэлью лучших голкиперов России, поэтому ждём надёжной игры и минимум голов. Ставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.

Прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д 10 сентября

Доменико Тедеско исчерпал лимит доверия, и руководство «Лейпцига» решительно его уволило. Ведь и правда было за что. В сезоне-2022/2023 Бундеслиги под его руководством коллектив победил лишь в одном противостоянии, переиграв «Вольфсбург» со счётом 2:0. Героем того дня стал Нкунку, оформивший дубль. Пределом стало поражение «красных быков» в Лиге чемпионов. Немецкий клуб встретился дома с «Шахтёром» из Донецка и с разгромом проиграл (1:4).

Теперь «Лейпциг» возглавил Марко Розе, тренировавший как раз дортмундскую «Боруссию» в предыдущем сезоне. Если все ждут, что после увольнения Тедеско жизнь в клубе «Лейпциг» заиграет новыми красками, то не стоит торопиться.

Норманн: я не могу говорить про отстранении от сборной Норвегии.

В команде были и остаются проблемы, с которыми новому специалисту предстоит познакомиться, а лишь затем понять, как их решить. Текущая форма «шмелей» выглядит намного лучше, да и стабильности у них не отнять. Думаем, что можно смело поставить на победу гостей за 2.87.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Специя» 10 сентября

Неаполитанцы в прошлом сезоне демонстрировали впечатляющую производительность игры в атаке, но ожидалось, что после ухода лидеров атаки — Дриса Мертенса (11+1) и Лоренцо Инсинье (11+9) — они просядут в атакующем аспекте. Не тут-то было. «Наполи» контролирует мяч 60,6% игрового времени (второй результат в чемпионате).

В Федерации футбола Боснии пообещали сделать всё, чтобы матч с Россией не состоялся.

Игроки наносят по 19,6 удара по воротам соперников, из них 5,8 — в створ (первый и третий показатели). За пять туров неаполитанцы наколотили 12 голов, в большинстве из которых поучаствовали два новичка — Ким Мин Джэ (2+2) и Хвича Кварацхелия (4+1).



«Специя» набрала пять очков в трёх домашних матчах, дважды оступившись на выезде. Но тут стоит отметить соперников — «Интер» (3:0) и «Ювентус» (2:0). Команда Луки Готти неплохо действует в обороне, выполняя по 16,6 отбора и делая по девять перехватов (пятый и 10-й показатели), но разница в классе всё же сказывается.

Вряд ли «орлята» смогут избежать поражения от ещё одного претендента на чемпионство. Рекомендуем ставку на победу «Наполи» с форой -1.5 за 1.71.

Экспресс на матчи 10 сентября 2022 года

Ставка 1: ТМ 2.5 гола в матче ЦСКА – «Краснодар» за 2.11.

Ставка 2: победа «Боруссии» Д в матче с «РБ Лейпциг» за 2.87.

Ставка 3: победа «Наполи» в матче со «Специей» с форой (-1.5) за 1.71.

Общий коэффициент: 2.11 Х 2.87 Х 1.71 = 10.36.

10 лучших экспрессов на сегодня.